Center Parcs: So soll Verkehrsbelastung der Damgartener vermieden werden

Ribnitz-Damgarten

Center Parcs plant auf der Halbinsel Pütnitz eine Ferienanlage. 500 Ferienhäuser und 100 Ferien- und Hotelapartments sollen auf 107 Hektar gebaut werden. Dabei konzentriert sich Center Parcs ausschließlich auf das Areal der ehemaligen Start- und Landebahnen. 220 Millionen Euro will das Unternehmen investieren. Die Bernsteinreiter aus dem Ortsteil Hirschburg wollen einen Reiterhof errichten. Das Technik-Museum Pütnitz soll modernisiert werden. Ein weiterer Player auf der Halbinsel ist Supremsurf aus Rostock. Das Unternehmen plant einen 40 Millionen Euro teuren Freizeit- und Familienpark. Die hier genannten regionalen Investoren nutzen zusammen rund 110 Hektar der Planungsfläche. Auf der Matte steht weiterhin ein Indoor-Spielplatzbetreiber.

Verkehrstechnisch erschlossen werden soll die Ferienanlage mit Hilfe einer Ortsumgehung. Dafür steht die östlich von Damgarten gelegene alte Bahnstrecke des ehemaligen sowjetischen Militärflugplatzes zur Verfügung. Eigentümerin ist die Stadt.

Umgehungsstraße soll 2026 fertiggestellt werden

Es gab und gibt immer wieder Befürchtungen von Damgartenern, dass doch keine Umgehung gebaut werden könnte und der Verkehr von und nach Pütnitz dann durch die bereits jetzt stark frequentierte Barther Straße und Schillstraße Damgarten rollen wird. Mehrfach wurde seitens der Stadtverwaltung jedoch versichert: Die Ortsumgehung wird gebaut werden. Fertiggestellt werden soll sie laut Stadtverwaltung mit der Inbetriebnahme des Ferienparks 2026.

Allerdings ist auch klar: Die Umgehungsstraße wird nicht zu Baubeginn oder Nutzungsbeginn des Ferienparks fertig sein, da das dafür notwendige Planfeststellungsverfahren sehr aufwendig ist und dementsprechend viel Zeit in Anspruch nimmt. Viele Damgartener fürchten deshalb, dass die Baufahrzeuge durch Damgarten rollen werden. Nun soll ein Bürgerentscheid auf den Weg gebracht werden, dafür werden Unterschriften gesammelt. Gefordert wird: „Die Errichtung und Bewirtschaftung des geplanten Ferien- und Freizeitparks Pütnitz darf erst erfolgen, wenn die versprochene Umgehungsstraße von der B 105 zur Flugplatzallee fertiggestellt ist.“

Schon jetzt komme es an kritischen Punkten der Ortsdurchfahrt Damgarten „zu gefährlichen Situationen“, heißt es in der Begründung. „Durch die geplante Bebauung mit 500 Ferienhäusern mit der Option auf weitere, einem Appartementhotel und dem Center Parcs Dome, mit dem Bau der Bernsteinreiteranlage, mit dem Supreme-Bauvorhaben, mit dem Bau einer Marina inklusive Hotelanlage und den dafür erforderlichen Bauten der Infrastruktur (Straßen, Wasser, Abwasser) würde Damgarten einem nicht mehr zu verkraftenden Fahrzeugverkehr ausgesetzt sein“, so die Initiatoren.

Informationsbroschüre wird zuerst in Damgarten verteilt

Doch genau das soll vermieden werden, wie aus einer Broschüre der Stadtverwaltung hervorgeht, die an diesem Sonnabend an alle Haushalte in Damgarten verteilt wird. Darüber informierte Bürgermeister Thomas Huth in der Sitzung des Landwirtschafts- und Umweltausschusses am Donnerstagabend. In Ribnitz und den Ortsteilen wird sie in der kommenden Woche verteilt.

Den Bau des Resort erst nach Fertigstellung der Ortsumgehung zu beginnen, wie gefordert, werde nicht erforderlich sein, denn es gebe eine bessere Lösung, heißt es in der Broschüre. Und die sieht so aus: Um die Verkehrsbelastung der Anwohner während der Bauphase zu vermeiden und den Bau des Bernsteinresort unabhängig von der geplanten Umgehungsstraße zeitgerecht beginnen zu können, plant die Stadt die Schaffung einer Baustraße entlang des alten Bahndamms. Dazu ist es notwendig, sich mit den privaten Grundstückseigentümern und den Genehmigungsbehörden zu einigen. Und es müssten auch eigene Haushaltsmittel zum Bau dieser Übergangslösung bereitgestellt werden.

Weiterhin weist die Stadt mit der Broschüre darauf hin, dass der Start für die Erschließung des Geländes und die Planungen für die Umgehungsstraße parallel erfolgen. Da allerdings für die beiden Baumaßnahmen unterschiedliche Genehmigungsverfahren notwendig seien, könne ein „zeitlicher Versatz“ bei der Realisierung eintreten. „Würde der Baustart des Bernsteinresort an die Bedingung einer vorrangigen Fertigstellung der Umgehungsstraße geknüpft, wäre das Projekt möglicherweise für alle beteiligten Partner gefährdet. Alle Entwicklungschancen für Menschen und Unternehmen in der Region wären damit vom Tisch“, heißt es abschließend.

Von Edwin Sternkiker