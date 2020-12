Ribnitz-Damgarten/Pütnitz

Im dritten und letzten Teil der Frage-Antwort-Serie zum Bernsteinresort beantworten die Beteiligten des Bernsteinresorts weitere Fragen der OZ-Leser.

Andreas Dietzel fragt: Was hat Ribnitz-Damgarten wirtschaftlich Positives von dieser Center-Parcs-Ansiedlung?

Antwort der Stadt Ribnitz-Damgarten: Starke und zukunftsfähige Kommunen sind Basis für Lebensqualität, gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Absicherung gegen sinkende Einwohnerzahlen. Ein wesentlicher Faktor ist hier eine funktionierende kommunale Infrastruktur. Mit den geplanten Investitionen in die öffentliche Infrastruktur und der Ansiedlung und Qualifizierung touristischer Unternehmen können wir Ribnitz-Damgarten als wirtschaftliches und kulturelles Mittelzentrum in der Region stärken. Wir können sicherstellen, dass auch in Zukunft Ärzte, Schulen, Kindertagesstätten, soziale Einrichtungen, moderne Datenleitungen und Verkehrswege in Ribnitz-Damgarten verfügbar sind und unsere Stadt den Status als leistungsfähiges Mittelzentrum nicht verliert.

Konkrete und ausführlich beschriebene ökonomische Chancen für Ribnitz-Damgarten und die Region sind auch nachzulesen unter: www.bernstein-resort-pütnitz.de.

Andreas Dietzel: Arbeitskräftesituation, explizit im Gastgewerbe: Wie wird sich der Arbeitskräftebedarf von Center Parcs auf die schon vorhandene Gastronomie auswirken, wenn Center Parcs das wenige Fachkräftepotenzial extrem bindet? Werden dann vorhandene Restaurants noch verstärkter schließen müssen, sodass auf Pütnitz etwas entsteht, aber das Umfeld kaputt geht?

Antwort von Center Parcs: Das Angebot von Center Parcs ist ganzjährig und verteilt sich nicht nur auf einige Wochen im Jahr. Wir glauben, dass wir gerade durch das Ganzjahresangebot die Möglichkeit speziell auch für die jüngere Generation schaffen, dass diese nicht wegziehen, sondern in der Region bleiben. Zudem können wir auch andere Vertragsmodelle anbieten, die nicht immer am Wochenende oder in der Hauptsaison zu starken Belastungen führen, da wir das ganze Jahr hindurch Mitarbeiter benötigen – in Voll- und Teilzeit und in den unterschiedlichsten Berufen. Ungefähr ein Drittel der Mitarbeiter arbeitet in der Gastronomie, ein Drittel in der Reinigung, ein weiteres Drittel in vielen anderen Berufen wie Bademeister, Einzelhandelskaufmann, aber auch in handwerklichen Berufen und im Management.

Kooperationen mit der regionalen Wirtschaft

Andreas Dietzel: Kaufkraft: Was wird auf dem Center-Parcs-Terrain, außer Gastronomie, angeboten? Haben die Händler in der Innenstadt real etwas umsatzmäßig von der Nähe des Center Parcs, in der Höhe, wie es von knapp 3000 Betten rein statistisch zu erwarten wäre?

Antwort von Center Parcs: Der Park wird, wie auch die anderen Parcs, ein vielfältiges Ausflugsangebot in die Region bieten. Die Erfahrung zeigt, dass dies von vielen Center-Parcs-Gästen rege genutzt wird. Somit profitieren Center Parcs und die regionale Wirtschaft voneinander. Die Möglichkeit, bei den Center-Parcs-Gästen für die eigenen Angebote zu werben, ist vielen Unternehmen der Umgebung ein Anliegen und auch Kooperationen sind für die regionale Wirtschaft eine Chance, das Tourismusangebot für sich selbst zu nutzen.

Andreas Dietzel: Schwimmhalle Bodden-Therme: Die Bodden-Therme wird derzeit als privates Unternehmen in der Stadt von der Stadt mit einem fünfstelligen monatlichen Betrag gestützt. Mit Center Parcs gäbe es dann eine viel lukrativere Badelandschaft, die vermutlich auch von Gästen aus der Region genutzt werden kann. Wird dann die Bodden-Therme noch monatlich, über die Zuschüsse für den Schüler-Schwimmunterricht hinaus, fünfstellig unterstützt? Ist der schulische Schwimmunterricht dann in Ribnitz-Damgarten in Gefahr?

Antwort der Stadt: Der schulische Unterricht für Schüler aus Ribnitz-Damgarten und der Vereinssport in der Bodden-Therme sind aus unserer Sicht nicht in Gefahr. Der Betrieb eines zweiten Bades kann zukünftig Auswirkungen haben, die mit konzeptionellen Veränderungen ausgeglichen werden könnten.

Frank Börgert aus Ahrenshoop fragt: Ist eine Fährverbindung auf die Halbinsel nach Wustrow oder Ahrenshoop geplant?

Antwort der Stadt: Ja, eine Fährverbindung würden wir sehr gern mit einem Partner realisieren.

Optimiertes Massenmanagement

Familie Helwig fragt: Wie stellen Sie sich die Verkehrsführung für den Transport der tausenden Tonnen von Bodenaustauschmaterial und Baumaterial vor?

Antwort der Stadt: Ein optimiertes Massenmanagement im Zuge der Projektplanung soll möglichst viele ökologische und ökonomische Belastungen reduzieren und auch die Verkehrsbelastung für Damgarten auf diese Weise so gering wie möglich halten.

Stephan Jastrzynski fragt: Haben wir Einwohner von Ribnitz-Damgarten irgendwie Vorteile bei den Angeboten dann vor Ort?

Antwort der Stadt: Der Ferienpark wird kein abgeriegeltes Gelände für Urlauber, sondern auch ein Erlebnisangebot für Einwohner und Nachbarn. Das Gelände wird für die Öffentlichkeit jederzeit, z. B. für Spaziergänge oder Radtouren, zugänglich sein. Alle Naturlandschaften, Einrichtungen und Freizeit- und Gastronomie-Angebote können von Einheimischen und Nachbarn jederzeit genutzt werden.

