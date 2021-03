Ribnitz-Damgarten

„Wir schreiben hier gerade Geschichte“, sagte Bürgermeister Thomas Huth, kurz nachdem er den Kugelschreiber abgelegt hatte. Das Ribnitz-Damgartener Stadtoberhaupt und Frank Daemen, Geschäftsführer von Center Parcs Deutschland, stellten am Freitag die Ampel auf Grün für das aktuell größte touristische Investitionsvorhaben in Mecklenburg-Vorpommern: Das Bernsteinresort auf dem ehemaligen Militärflugplatz Pütnitz.

Huth und Daemen sowie Ribnitz-Damgartens Bauamtsleiter Heiko Körner und Center Parcs-Bauleiter Dim Hemeltjen setzten ihre Unterschrift im Ribnitzer Begegnungszentrum unter ein sogenanntes Memorandum of Understanding. Dieses MoU ist eine Absichtserklärung, das Projekt konkret anzugehen. Geregelt ist darin beispielsweise das weitere Vorgehen, um welche Grundstücke bzw. Flächen es konkret geht und in welchem Umfang das Vorhaben umgesetzt werden soll.

Ein Meilenstein für Center Parcs

„Für uns ist das jedes Mal ein Meilenstein, das finale Go“, sagte Frank Daemen. Urlaub im eigenen Land liege seit zwei bis drei Jahren im Trend. Die Corona-Pandemie habe diesen Trend noch befördert. Deshalb sei die Zukunftsperspektive für den Standort Pütnitz sehr positiv. Der deutsche Markt sei ein Wachstumsmarkt. Die Berichte über finanzielle Probleme des französischen Mutterkonzerns Pierre et Vacances hätten keinerlei Auswirkungen auf das Projekt in Mecklenburg-Vorpommern. „Es gibt im Moment keine Diskussion um dieses Projekt“, so Daemen.

Bereits im kommenden Monat steht der nächste Schritt an. Die Altlastensanierung und Munitionsbergung soll am 1. April beginnen. Heißt konkret, dass zunächst eine Gruppe von Gutachtern das Gelände unter die Lupe nehmen wird. Die Begutachtung sowie die Altlastensanierung und Munitionsbergung sollen im kommenden Jahr abgeschlossen werden.

Bis zum Ende dieses Frühjahrs soll auch der Auftrag für die Bauleitplanung, also die Erstellung des B-Planes, vergeben werden. Gleichzeitig laufen bereits seit einiger Zeit die Abstimmungen mit den sogenannten Trägern öffentlicher Belange wie beispielsweise dem Wasser- und Schifffahrtsamt, der Denkmalbehörde oder der Unteren Naturschutzbehörde.

Umgehungsstraße Damgarten: Schwierige Planung

Am Rande der Unterzeichnung des Vorvertrags wurden außerdem weitere Details bekannt. So werde beispielsweise durch die Aufnahme bzw. Entfernung der sowjetischen Landebahn mehr Boden entsiegelt, als durch den Bau der Ferienhäuser von Center Parcs versiegelt werden.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Projekt soll ohnehin unter einem besonders nachhaltigen und ökologischen Aspekt umgesetzt werden. So einigten sich die Partner darauf, in der Planung Zonen auszuweisen, in denen die Natur im Fokus steht (siehe Infografik). Ein solches Areal für eine naturräumliche Entwicklung so gut wie ohne Bebauung soll beispielsweise im Bereich des südlichen Boddenufers und nördlich des Center Parcs angelegt werden.

Bekannt ist nun aber auch, dass die geplante Umgehungsstraße um Damgarten wohl erst mit Eröffnung des Ferienparks fertiggestellt werden kann, wenn nicht sogar später. Die Planungen seien laut Heiko Körner sehr aufwendig, auch weil entlang der Bahntrasse östlich von Damgarten im Laufe der Zeit Biotope entstanden seien. Deshalb müssen gerade während der Bauzeit der Transport und Abtransport von Material klug geplant werden. Beispielsweise soll möglichst viel Material vor Ort wiederverwendet werden.

Der Center Parcs-Ferienpark soll 120 Hektar groß werden und 500 Ferienhäuser und 100 Ferien- und Hotelapartments bekommen. Ab 2024 soll gebaut werden, 2025 soll der Center Parcs eröffnet werden. 220 Millionen Euro will das Unternehmen investieren.

Partner auf Pütnitz: Technikmuseum, Pangea Island und Reiterhof

Mit im Boot sind bekanntlich drei weitere Partner. Auch hier wurden weitere Details nun bekannt. Das Technikmuseum beispielsweise plant, die Ausstellung im Außenbereich deutlich zu erweitern. Unter anderem soll im Bereich des Hangars 1 eine große neue Freifläche entstehen. Geplant ist außerdem der Bau einer Schmalspurbahn. Die Ausstellung an sich soll modernisiert werden. Ziel ist es, vom saisonalen Betrieb mit Öffnungszeiten von Mai bis Oktober zu einem ganzjährigen Betrieb zu wechseln.

Die Rostocker Supreme GmbH plant ein Pangea Island, ein ebenfalls ganzjähriges Angebot an Erlebnis- und Freizeitaktivitäten für Einheimische und Gäste. Hochseilgarten, Skatepark, Bmx-Strecke und Weiteres sollen entstehen. Auch eine Wasser- und Funsport-Welt sind geplant. Eine Idee ist, eine sogenannte künstliche Welle zu schaffen.

Auch die im vergangenen Jahr angesichts der Corona-Pandemie entstandene Campea-Idee soll verstetigt werden, also ein nachhaltigeres Camping-Angebot mit mehr Platz und viel Natur. Unter dem Stichwort Co-Living sollen außerdem verschiedene Ferienhauskonzepte vorgestellt werden. Zehn unterschiedliche Ferienhäuser von der schmalen 5000-Euro-Variante bis zum Ferienhaus aus dem 3D-Drucker könnten dabei errichtet werden.

Die Bernsteinreiter aus Hirschburg planen derweil ihren dritten Erlebnisreiterhof. Auf Pütnitz werde dabei auf einen Beherbergungsbetrieb verzichtet. Entstehen soll ein reiner Reiterhof mit zunächst 50 bis 60 Pferden und Ponys, großen Weiden und auch einem Streichelzoo.

Von Robert Niemeyer