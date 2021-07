Ribnitz-Damgarten/Pütnitz

Die Planungen für das Bernsteinresort auf der Halbinsel Pütnitz bei Ribnitz-Damgarten laufen auf Hochtouren. Die Konzepte der einzelnen Bausteine werden immer konkreter. Nachdem Anfang des Jahres aufgrund des Corona-Lockdowns eine Infoveranstaltung ausfallen musste, soll es Anfang August ein Bürgerforum geben. Der 9. und 10. August sind dafür geblockt. Im Vorfeld stellt die OZ den aktuellen Planungsstand der einzelnen Projekte vor.

In der vergangenen Woche hatte Frank Daemen, Chef von Center Parcs Deutschland, erklärt, wie der Ferienpark mit 600 Ferienhäusern und Apartments CO2-neutral betrieben werden soll. In dieser Woche erklärt Tino Leipold, Geschäftsführer der Bernsteinreiter in Hirschburg, was er auf dem ehemaligen Militärflugplatz vorhat.

Naturnaher Charakter

„Das Bernsteinresort ist für uns eine Chance“, sagt Tino Leipold. Der typische Center-Parcs-Gast würde die Angebote, die die Bernsteinreiter in Hirschburg oder auch in Glöwitz bei Barth vorhalten, ebenso typischerweise nutzen. Die Bernsteinreiter betreiben in Hirschburg und Barth jeweils einen Reiterhof. Auf dem Gelände des Bernsteinresorts „besetzen wir das Thema Tier im Allgemeinen und das Thema Pferde im Speziellen“, sagt Leipold.

Auf etwa 30 Hektar des Flugplatzgeländes soll ein Tier- und Reiterhof entstehen. Die Anlage soll im östlichen Bereich des Flugplatzes in der Nähe der Fotovoltaik-Anlage gebaut werden. Der naturnahe Charakter der Anlage soll sich auch bei den Bernsteinreitern widerspiegeln. Schon Center-Parcs-Chef Daemen hatte betont, dass der Erhalt und die Rekultivierung der Natur auf dem Gelände ein wichtiger Aspekt sei.

So soll auch der Reiterhof nicht nur aus platten Weiden bestehen. Bäume, Sträucher und auch der eine oder andere kleine Teich gehören zum Konzept.

Gebaut werden soll ein Hauptstall für 50 bis 70 Pferde. Außerdem soll eine Reithalle (20 mal 60 Meter) errichtet werden. Zum Konzept gehört außerdem eine Servicestation sowie ein Zentralgebäude mit Aufenthaltsräumen und Sanitärtrakt sowie einem kleinen Bistro. Von den 30 Hektar Gesamtfläche werden laut Leipold 1,5 Hektar mit Gebäuden und Wegen versiegelt.

Der Stall werde als offener Stall konzipiert. In Hirschburg gibt es auf dem Gelände einen solchen Stall bereits. Die Idee dabei: Die Pferde können hinein- und hinaustraben, wann immer sie wollen. Sie müssen nicht extra geführt und eingesperrt werden. „Das ist auch im Sinne des Tierschutzes“, so Tino Leipold.

Das Projekt „Bernsteinresort“ Auf dem ehemaligen Militärflugplatz Pütnitz will das international agierende Unternehmen Center Parcs eine Ferienanlage errichten. Auf dem 120 Hektar großen Gelände sollen insgesamt 600 Ferienhäuser und -apartments mit 2800 Betten entstehen. Die Groupe Pierre & Vacances/Center Parcs wird in die Errichtung der Ferienanlage rund 220 Millionen Euro investieren. Auch andere Partner möchten sich auf Pütnitz ansiedeln. Die Bernsteinreiter aus Hirschburg mit einem Reiterhof und Supremesurf aus Rostock, Veranstalter des Pangea-Festivals, mit einem Familien-Freizeit-Park. Das Technik-Museum soll ausgebaut werden. Weitere 45,5 Millionen Euro fließen in die Erschließung des Gebietes. Das Wirtschaftsministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern unterstützt das anspruchsvolle Vorhaben aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ in Höhe von 43,2 Millionen Euro.

Investitionsvolumen: 3,5 Millionen Euro

„Im Grunde könnten wir sofort loslegen“, sagt der Bernsteinreiter-Chef. Die Gebäude seien fertig geplant, weil schon einmal auf einem der bestehenden Höfe gebaut. Die Anordnung der Bauten auf dem Flugplatzgelände sei ebenfalls geplant. Die geschätzten Kosten liegen bei 3,5 Millionen Euro. Laut Leipold soll versucht werden, Fördermittel für das Projekt einzuwerben. Mindestens 15 Arbeitsplätze sollen geschaffen werden.

Der ehemalige Militärflugplatz Pütnitz Quelle: Olaf Hackethal

Leipold glaubt an das Vorhaben. „Ich bin mir sicher, dass jeder Gast von Center Parcs mindestens einmal zu uns kommt.“ Ein Grund dafür: Der Streichelzoo. Der soll inklusive Kinderbauernhof fünf Hektar der Fläche einnehmen. Üblicherweise hat ein Center-Parcs-Ferienpark einen eigenen Streichelzoo. Auf Pütnitz werde dieser quasi „outgesourced“. Heimische Tierrassen wie Minischweine, Zwergziegen und Kaninchen sollen die kleinen und großen Besucher anlocken.

Darüber hinaus soll es das klassische Angebotsportfolio der Bernsteinreiter geben, wie Ponyreiten oder der beliebte „Tag im Pferdestall“, also eine Ganztagesbetreuung für Kinder. Geplant ist auch ein Reitwegenetz, mit dem „die Besucher das gesamte Areal mit dem Pferd entdecken können“, so Leipold. Auch Kutschfahrten, möglicherweise auch als Shuttleangebot, soll es geben. Wie alle anderen Angebote soll der Reiterhof auch Nicht-Center-Parcs-Gästen offen stehen.

Kein Beherbergungsbetrieb

Im Vergleich zu den Reiterhöfen in Barth und Hirschburg wird der Beherbergungsbetrieb logischerweise weggelassen. Der liegt nämlich direkt nebenan bei Center Parcs. „Das ist für uns auch eine neue Erfahrung. Aber ohne einen Beherbergungsbetrieb ist ein Reiterhof kein Hexenwerk“, so Leipold. Gleichzeitig soll sich der Hof aber auch in die Strategie des Geländes einreihen, CO2-neutral betrieben zu werden.

„Die Zusammenarbeit mit Center Parcs und den anderen beteiligten Partnern läuft super. Das Vorhaben wird unglaublich professionell betreut, begleitet und geplant“, sagt Tino Leipold. Das Bernsteinresort werde die Region beleben. Die touristische Infrastruktur, die geschaffen werde, werde die Lebensqualität für die Menschen in Ribnitz-Damgarten und Umgebung steigern.

Von Robert Niemeyer