Center Parcs auf Pütnitz: So steht es um die Planung des Bernsteinresorts

Ribnitz-Damgarten

Die Vorplanungen für das Bernsteinresort auf dem ehemaligen Flugplatz Pütnitz befinden sich offenbar weitestgehend vor dem Abschluss. Wie Heiko Körner, Leiter des Bauamtes der Stadtverwaltung, im Damgartener Stadtausschuss informierte, werde der sogenannte Masterplan allmählich finalisiert. Dieser Plan zeigt detailliert, wo welche Gebäude, Wege, Straßen, Seen, Parkplätze und vieles mehr errichtet werden sollen. Laut Körner solle die endgültige Version des Masterplans im ersten Quartal kommenden Jahres fertig sein.

Noch kein Baurecht: B-Plan-Verfahren startet nächstes Jahr

Das bedeutet allerdings noch lange nicht, dass der Ferienpark auch gebaut werden kann. Laut Heiko Körner ist der Masterplan die Grundlage für das B-Plan-Verfahren, dass dann, also im Frühjahr 2022, starten soll. Das heißt: Noch gibt es kein Baurecht für das Resort.

Das soll mit dem B-Plan-Verfahren geschaffen werden. Bekanntlich startet dies mit einem sogenannten Aufstellungsbeschluss. Bis zum endgültigen, sogenannten Satzungsbeschluss, dürften dann noch einige Monate vergehen. Innerhalb des Prozesses haben Behörden, Unternehmen und Bürger im Rahmen der öffentlichen Beteiligung, Hinweise und Einwände zum Plan zu geben. Im Idealfall, so Heiko Körner, dauert ein B-Plan-Verfahren etwa ein Jahr. In diesem doch sehr viel komplexeren Fall sei der Abschluss des B-Plan-Verfahrens im Sommer 2024 als Zielstellung vorgesehen.

Altlastenentsorgung: Fördermittel an Investor gebunden

Bestandteil der Planungen des Resorts sind außerdem Untersuchungen auf dem Gelände. Die Recherchen zur Kampfmittel- und Schadstoffbelastung laufen. Laut Heiko Körner hätten sich die Vermutungen bestätigt, dass sich vor allem die Munitionsbelastung in Grenzen hält bzw. nicht größer ist als gedacht. „Wir müssen nicht Quadratmeter für Quadratmeter durchsondieren“, so Körner. Stattdessen werde zwar das gesamte Flugplatzareal von 650 Hektar untersucht. Es müsse aber nicht das gesamte Gelände detailliert, sondern punktuell und rastermäßig beprobt werden. In Richtung des eigentlichen, 250 Hektar großen Ressortgeländes werden die Untersuchungen engmaschiger genommen.

Die Erkenntnisse sollen dann Grundlage für den Auftrag der eigentlichen Altlastensanierung und die Erschließung des Geländes sein. Dafür stehen Fördermittel in Höhe von rund 43 Millionen Euro zur Verfügung. Mit 45,5 Millionen Euro sind die gesamten Kosten veranschlagt.

Die Fördermittel seien an den Zweck „Maritim-touristisches Gewerbegebiet“ gebunden, wie Bürgermeister Thomas Huth mitteilte. Das heißt, am Ende der Altlastensanierung und Erschließung soll ein solches Gewerbegebiet geschaffen sein. Voraussetzung sei auch ein sogenannter Ankerinvestor, der investieren will. Das heißt: ohne Bau eines Ressorts keine Fördermittel bzw. keine Kampfmittel- und Schadstoffberäumung. Konkret an Center Parcs als Investor hänge der Fördermittelbescheid im Allgemeinen jedoch nicht.

Baustraße um Damgarten: Untersuchungen notwendig

Das vor allem für viele Damgartener wichtigste Thema in Sachen Bernsteinresort sind die geplante Baustraße und die geplante Umgehungsstraße östlich des Stadtteils. Bekanntlich haben die Verantwortlichen die ehemalige Bahntrasse zum Flugplatz dafür im Auge. Tatsächlich lasse sich eine Baustraße aus Gründen des Natur- und Umweltschutzes wahrscheinlich nur neben der Trasse realisieren.

Das soll nun untersucht werden. Betrachtet wird dabei ein Korridor, der zwischen 50 und 100 Metern breit ist. Die Bahntrasse liegt innerhalb dieses Korridors. Vor allem aber östlich und nordöstlich der Bahntrasse soll die Baustraße entstehen. Laut Heiko Körner könne diese Schotterstraße mit einem Geotex-Flies, einer Trag und einer Deckschicht gebaut werden. Lediglich im Bereich der Anbindungen an die B 105 und die Kreisstraße 2 sei Asphalt notwendig. Die Straße könne einspurig mit mehreren Haltebuchten gebaut werden.

Bernsteinresort auf Pütnitz: Das ist geplant Center Parcs plant einen Ferienpark mit 500 Ferienhäusern und 100 Hotel- und Ferien-Apartments und insgesamt 3200 Betten. Mit 600 000 Übernachtungen pro Jahr rechnet das Unternehmen. Genutzt wird vor allem die Fläche der ehemaligen russischen Landebahn. Etwa 107 Hektar nutzt Center Parcs. Die gesamte Halbinsel Pütnitz ist etwa 650 Hektar groß. 220 Millionen Euro wolle das Unternehmen investieren. 2026 will Center Parcs eröffnen. Die Supreme GmbH & Co. KG aus Rostock, auch Veranstalter des Pangea-Festivals, plant mit Pangea Island einen Familien- und Freizeitpark. 40 Millionen Euro soll der kosten. Unter anderem soll ein See entstehen, auf dem eine künstliche Surfwelle produziert werden kann. Surfworkshops, Trainingsstunden und auch Wettbewerbe können hier veranstaltet werden. Kletterparcours, Skateboardpark oder BMX-Strecke gehören ebenfalls dazu. Geplant sind auch Co-Working-Lager für Künstler und Kreative sowie Camping-Plätze. 35 Hektar will ­Supreme für sein Vorhaben nutzen. Das Unternehmen rechnet mit 200 000 Besuchern jährlich. Das Technikmuseum soll sich in seinem Bestand bewegen. Unter anderem sollen die drei genutzten Hallen saniert werden. So sollen die Nebenräume der Hangars als Ausstellungsräume hergerichtet werden. Das Spielangebot für Kinder soll vergrößert werden. Fahrattraktionen bleiben erhalten. Der maritime Bereich und der Eisenbahnbereich könnten ausgebaut werden. 25 Hektar des Geländes nutzt das Technikmuseum, dessen Verantwortliche mit etwa 50 000 Besuchern jährlich rechnen. Im Osten des Geländes planen die Bernsteinreiter aus Hirschburg einen Reiterhof mit Streichelzoo. Gebaut werden soll ein Hauptstall für 50 bis 70 Pferde. Zudem soll eine Reithalle (20 mal 60 Meter) errichtet werden. Zum Konzept gehören eine Servicestation sowie ein Zentralgebäude mit Aufenthaltsräumen, Sanitärtrakt und einem Bistro. Von den 30 Hektar Gesamtfläche werden 1,5 Hektar mit Gebäuden und Wegen versiegelt. 3,5 Millionen Euro beträgt das Investitionsvolumen. Entstehen könnte außerdem ein Indoor-Spielplatz. Es gibt lose Gespräche mit einem Interessenten.

Mehrere Behörden sind beteiligt. Die Denkmalschutzbehörde habe dem Vorhaben bereits zugestimmt. Mit der Unteren Naturschutzbehörde sei Mitte September erörtert worden, wie und mit welchen Inhalten ein sogenanntes Artenschutzgutachten erstellt werden soll. Diese Untersuchung soll Grundlage sein, um die naturschutzrechtliche Genehmigung der Baustraße zu erhalten.

Das Straßenbauamt ist bei den Anbindungen der Baustraße an die Kreis- und die Bundesstraße im Spiel. In dieser Woche ist ein Termin angesetzt, um erste Ideen zu erörtern, vor allem im Bereich der B 105 östlich von Damgarten. Ob Kreisverkehr, Ampelregelung, einfache Kreuzung oder etwas anderes sei jedoch noch vollkommen offen. Das hänge auch davon ab, mit wie viel Bauverkehr tatsächlich zu rechnen ist. Dafür sollen Prognosen erstellt werden.

Die Untere Wasserbehörde ist außerdem beteiligt. Dabei geht es um die Querung des Tempeler Bachs. Ziel ist es, den bereits bestehenden Weg für landwirtschaftliche Fahrzeuge zu nutzen. Geplant ist irgendwann auch, den Bach zu renaturieren, also unter anderem in seinen natürlichen Verlauf zu bringen. Dieses Vorhaben spiele bei der Planung und dem Bau der Baustraße keine Rolle, möglicherweise aber bei der Planung der Umgehungsstraße.

Die Baustraße soll möglichst bis Ende 2022 genehmigt werden, so dass sie spätestens ab Anfang 2023 gebaut und nach wenigen Wochen fertiggestellt werden kann. Erst dann sollen auch tatsächlich Lkw vom und zum Flugplatzgelände fahren.

Umgehungsstraße nicht auf der Baustraßentrasse

Zuletzt machten kritische Töne die Runde, dass die Verwaltung entgegen anderslautender Aussagen noch nicht mit allen Eigentümern der Flächen entlang der Bahntrasse gesprochen hätte, die für den Bau der Baustraße oder einer Umgehungsstraße in Betracht kommen. Mit den ersten Eigentümern und allen Pächtern seien bereits Gespräche geführt worden, hieß es zuletzt. Weitere sollen folgen. Mit einigen Eigentümer von Grundstücken könne erst gesprochen werden, wenn wirklich feststeht, dass ihr Grundstück wirklich betroffen ist. „Wir kennen aber die Gesprächspartner“, so Heiko Körner.

Aufwändiger sei die Planung der Umgehungsstraße. Dafür ist ein Planfeststellungsverfahren notwendig, das 2023 beginnen soll. Zuvor müssen Gutachten erstellt werden, etwa zu möglichen Varianten des Verlaufs. Die konkrete Planung steht also noch aus. Das Ziel ist, die Umgehungsstraße vor Eröffnung des Ferienparks fertigzustellen.

Ein weiterer Teil des Projektes ist die Energieversorgung. Dafür wird eine Machbarkeitsstudie erstellt. Ziel ist die CO2-Neutralität, vor allem mithilfe von Wasserstofftechnologien. Laut Thomas Huth sei noch etwas Geduld gefragt, weil noch nicht alle Partner des Projektes angeforderte Daten, etwa zum Strombedarf, geliefert hätten.

Von Robert Niemeyer