Ribnitz-Damgarten

Zieht wieder Leben ein in die alten Kasernen auf dem ehemaligen Flugplatz auf der Halbinsel Pütnitz bei Ribnitz-Damgarten? Das sei zumindest eine Möglichkeit, die denkmalgeschützten Gebäude zu nutzen, wie Heiko Körner, Leiter des Ribnitz-Damgartener Bauamtes, Anfang der Woche bei einer Diskussionsrunde mit Einwohnern der Bernsteinstadt mitteilte. „Mit der Entstehung des Resorts haben wir den Bedarf nach Wohnraum“, so Körner.

Gemeint ist das Bernsteinresort, das auf dem ehemaligen Militär-Flugplatzgelände entstehen soll. Der Ferienparkriese Center Parcs will hier 500 Ferienhäuser und 100 Ferien- bzw. Hotelapartments bauen. Ein Familienfreizeitpark und ein Reiterhof mit Streichelzoo sollen ebenfalls entstehen. Das bekannte Technikmuseum soll modernisiert werden.

Kasernen auf dem ehemaligen Fliegerhorst Pütnitz. Quelle: Robert Niemeyer

Zwischen 500 und 600 neue Arbeitsplätze sollen allein durch das Ferienresort von Center Parcs entstehen. Eine der Fragen, die in den nächsten Jahren zu beantworten ist, ist die nach Wohnraum. Denn klar ist, dass dieser Bedarf an Arbeitskräften nur durch Zuzug, also neue Einwohner, gedeckt werden kann. „Wir müssen die Zeit nutzen, um bis zur Eröffnung des Center Parcs Angebote machen zu können“, so Heiko Körner.

Eröffnung des Center Parcs ist für 2026 geplant

2026 will Center Parcs den Ferienpark eröffnen. Neben verschiedenen Möglichkeiten, in Ribnitz und in Damgarten weitere Wohngebiete zu erschließen, sei auch das Flugplatzgelände selbst eine Option. Im nördlichen Bereich stehen mehrere große Kasernengebäude, darunter unter anderem auch die ehemalige Kommandantur des Flugplatzes. Die Gebäude sind denkmalgeschützt. Eine Option sei, diese Gebäude zu nutzen, um Wohnraum zu schaffen. Möglich sei, in Kooperation mit den Investoren des Bernsteinresorts und weiteren Partnern, etwa den Wohnungsbau-Unternehmen der Stadt Ribnitz-Damgarten, Angestelltenwohnungen zu schaffen. „Das ist nicht Bestandteil des Projekts Bernsteinresort, aber ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssen“, so Heiko Körner.

Auf dem Gelände sind mehr als 20 Stabsgebäude erhalten. Zu Sowjetzeiten waren etwa 7000 Angehörige der Roten Armee und deren Familien auf dem Flugplatzgelände untergebracht. Etliche Wohnblöcke, die zu DDR-Zeiten dort errichtet wurden, sind nach dem Abzug der russischen Soldaten abgerissen worden. Im nördlichen Bereich sind jedoch Kasernen erhalten geblieben.

600 000 Übernachtungen jährlich sollen möglich sein

Center Parcs rechnet mit jährlich etwa 600 000 Übernachtungen, was bei einem durchschnittlichen Aufenthalt von etwa vier Tagen etwa 150 000 Gästen pro Jahr entspricht. Das Bernsteinresort soll offen sein für alle Menschen der Region, nicht nur Center Parcs-Gästen vorbehalten sein.

Diskussionen gab es in Ribnitz-Damgarten zuletzt um die Verkehrsführung. Geplant ist eine Umgehung um den Stadtteil Damgarten, die allerdings aufgrund eines aufwendigen Planfeststellungsverfahrens wohl erst mit Eröffnung des Center Parcs fertiggestellt werden kann. Deshalb ist als Übergangslösung eine Baustraße geplant, um bereits ab 2023 die Baufahrzeuge um Damgarten herumzuführen. Laut Heikö Körner soll kein Bauverkehr durch den vorpommerschen Stadtteil der Bernsteinstadt führen.

Von Robert Niemeyer