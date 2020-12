Ribnitz-Damgarten/Pütnitz

Das geplante Bernsteinresort auf der Halbinsel Pütnitz ist das größte touristische Projekt der nächsten Jahre in Mecklenburg-Vorpommern. Die OZ hatte ihre Leser gebeten, im Vorfeld einer geplanten Diskussionsrunde mit den Beteiligten Fragen einzusenden. Die Diskussionsrunde musste corona-bedingt leider verschoben werden. Die eingeschickten Fragen wurden trotzdem beantwortet. Hier der erste Teil der Antworten.

Margitta Berg aus Damgarten: Wie genau sollen die Gäste des Bernsteinresorts anreisen bzw. wo sollen sie ihre Autos abstellen können, ohne dass Damgarten kollabiert?

Anzeige

Antwort der Stadt Ribnitz-Damgarten: Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie lassen wir die zu erwartende Verkehrsbelastung derzeit genau analysieren. Die realistische Einschätzung dieser Frage ist ein wichtiger Punkt der Gesamtplanung und wird von uns sehr sensibel betrachtet. Die Reduzierung störender Verkehre, die Entlastung der Anwohner und die möglichst geringe Belastung der B105 sind wichtige Ziele.

Projektstart und Planung laufen parallel

Damit diese Ziele erreicht werden, ist eine Umgehungsstraße für Damgarten auf Basis der alten Bahntrasse weiterhin Bestandteil der gegenwärtigen Planung.

Der Projektstart für die Erschließung des Geländes und die Planung der Umgehungsstraße wird parallel erfolgen. Da für die beiden Baumaßnahmen unterschiedliche Genehmigungsverfahren notwendig werden, kann ein zeitlicher Versatz bei der Realisierung entstehen.

Verschiedene, ergänzende Lösungsansätze

Verschiedene, ergänzende Lösungsansätze, wie z. B. die Erweiterung des ÖPNV und intelligente Besucherlenkung werden Gegenstand der weiteren Projektentwicklung sein, um Überlastungserscheinungen in sensiblen Bereichen zu vermeiden bzw. minimieren. Bei Anreise der Gäste per Pkw ist es Ziel, dass die Privatfahrzeuge während des Aufenthaltes möglichst „wenig bewegt“ werden. Zudem reisen die Gäste von Center Parcs eher antizyklisch, nämlich montags und freitags an und entzerren auf diese Weise den Anreiseverkehr.

Zudem soll die Ferienanlage auf Pütnitz über den Bodden mit der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst verbunden werden, um die Straßen Richtung Halbinsel möglichst wenig zu belasten. Der Hafen wird daher ein zentraler Baustein für die gesamte Ferienanlage sein.

Ansätze und Transferangebote, die derzeit in die Planung einbezogen werden, sind ein regelmäßiger Anlauf von Fahrgastschiffen, eine Anlegestelle für Wassertaxis sowie ein regelmäßiger Shuttle über den Bodden Richtung Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und nach Ribnitz-Damgarten.

Die Grafik zeigt, wie die Fläche des ehemaligen Flugplatzes Pütnitz genutzt werden sollen. Quelle: OZ-Grafik/Arno Zill

100 Fahrzeuge pro Stunde

Antwort von Center Parcs: Für Center Parcs wäre eine Anreise über die A20-Abfahrt Sanitz und dann weiter über die L191 eine mögliche Lösung. Bevor wir auf diese Frage konkret eingehen können, müssen wir die Ergebnisse einer Verkehrsstudie abwarten, um daraufhin die richtigen Maßnahmen zu entwickeln, um den Verkehr entsprechend zu lenken und eine Überlastung zu verhindern.

Die Hauptanreisetage von Center Parcs sind Montag und Freitag. Aus Erfahrung wissen wir zudem, dass die Anreise unserer Gäste eher antizyklisch zum Berufsverkehr verläuft, also zwischen 12 und 16 Uhr und die Abreise zwischen 10 und 12 Uhr. Der allgemeine Anreisetag auf die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst ist in der Regel der Samstag. Hier reisen dann nur 15 Prozent der Center Parcs-Gäste an.

Generell sprechen wir bei einem maximal ausgebuchten Park von rund 960 Fahrzeugen, die verteilt über einen Zeitraum von fünf bis sechs Stunden anreisen. Davon bleiben einige Gäste auch über einen längeren Zeitraum, was die Zahl noch einmal reduziert. Das bedeutet, dass wir mit rund 100 Fahrzeugen pro Stunde rechnen.

Gäste von Center Parcs werden ihr Fahrzeug auf eigens dafür geschaffenen Parkplätzen auf dem Center Parcs-Gelände abstellen können. Die Parkplätze in Damgarten werden davon unberührt bleiben.

Chance für regionale Firmen

Jörg Lübbe, Inhaber der Firma CEWA Röhrengroßhandel im Gewerbegebiet Plummendorf, fragt: Als Gewerbetreibender würde ich gerne erfahren, wie wir z. B. Bei der Erschließung des Gebietes mit eingebunden werden können?

Antwort der Stadt Ribnitz-Damgarten: Für die äußere, öffentliche Erschließung der Flächen erfolgen öffentliche Ausschreibungen in der üblichen, rechtlich vorgegebenen Verfahrensweise. Die Stadt Ribnitz-Damgarten führt viele ihrer Vergaben über das eVergabe-Portal subreport ELViS aus. Aktuelle Informationen und Ausschreibungen sind unter www.ribnitz-damgarten.de/rathaus/aktuelles für lokale und regionale Unternehmen und Gewerke jederzeit öffentlich zugänglich.

Antwort von Center Parcs: Wir haben eine Website unter www.bernstein-resort-pütnitz.de eingerichtet, wo sich Bürger aber auch interessierte Gewerbetreibende oder mögliche Arbeitnehmer informieren und uns direkt kontaktieren können. Für die unterschiedlichen Gewerke wird es eine Ausschreibung geben. Im Park Allgäu (Eröffnung in 2018) hatten wir die Möglichkeit, über 60 Prozent der gesamten Bautätigkeiten an regionale Firmen zu vergeben. Für das Projekt in Ribnitz-Damgarten hoffen wir, dass eine ähnlich hohe Beteiligung regionaler Unternehmen zustande kommen wird. Für alle interessierten Firmen gibt es auch schon heute die Möglichkeit, über die Website mit uns in Kontakt zu treten. Sobald die Gewerke dann jeweils ausgeschrieben werden, werden wir die Firmen, die sich im Vorfeld bei uns gemeldet haben, dort wo es möglich ist, selbstverständlich berücksichtigen.

Elke Struck aus Ribnitz-Damgarten fragt: Wie soll die Straßenführung für die anreisenden Urlauber aussehen? Wird es eine neue Brücke über die Recknitz geben oder soll der gesamte Verkehr über die jetzt vorhandene Brücke geführt werden? Bevor mit dem Bau dieses Center Parcs begonnen wird, sollte diese Frage geklärt sein und die neue Zuführung fertig sein. Ist das so geplant?

Antwort der Stadt Ribnitz-Damgarten: Baumaßnahmen an der B105 sind nicht Bestandteil unserer Planungen, da bauliche Erweiterungen oder Veränderungen an Bundesstraßen nicht auf lokaler Ebene geplant und entschieden werden können.

Elke Struck fragt außerdem: Wird es dann nicht mehr nur einmal im Jahr die 72-Stunden-Lärmbelästigung vom Pangea-Festival geben, sondern wird es von Frühjahr bis Herbst jedes oder jedes zweite Wochenende diese Party geben?

Antwort der Stadt Ribnitz-Damgarten: Das Pangea-Festival und das internationale Fahrzeugtreffen werden nach wie vor jeweils nur einmal im Jahr stattfinden.

Antwort von Supremesurf aus Rostock: Das Pangea-Festival wird, wie in den vergangenen Jahren, nur einmal im Jahr veranstaltet. Es sind weitere kleine Kultur-Veranstaltungen auf dem Gelände geplant. Diese finden aber mit deutlich weniger Besuchern und geringerer Lautstärke statt.

Das Pangea-Festival findet auch künftig nur einmal im Jahr statt. Quelle: Susanne Retzlaff

Center Parcs im Bereich der Landebahn

Dipl.-Ing. Lutz Decker aus Ribnitz fragt: Wie groß sind die Flächen, die die bisher bekannten privaten Beteiligten für ihre Zwecke jeweils auf Pütnitz in Anspruch nehmen?

Antwort der Stadt Ribnitz-Damgarten: Folgende Flächenumfänge planen die derzeitigen Partner für die Umsetzung ihrer Konzepte: Center Parcs circa 107 Hektar (aktuell angedacht: Fläche der jetzigen Landebahn), Supremesurf circa 59 Hektar, Technikverein circa 21 Hektar, Bernsteinreiter circa 20 Hektar und der Hafen circa drei Hektar.

Lesen Sie auch: Center Parcs in MV: Was das Bernsteinresort für Ribnitz-Damgarten bedeutet

Lutz Decker: Welche Bestandsgebäude (Hangars, Heizwerk, Küchen- und Bäckereigebäude o.ä.) werden dabei von welchem der privaten Beteiligten mit in Anspruch genommen?

Antwort der Stadt Ribnitz-Damgarten: Der Erhalt und die Nutzung möglichst vieler historischer Gebäude ist für uns von großem Interesse. In enger Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde wird die wirtschaftliche Verwertbarkeit bzw. die sinnvolle Nutzungsmöglichkeit der einzelnen Objekte derzeit geprüft. Auch die Fördermöglichkeiten im Rahmen von Programmen zum städtebaulichen Denkmalschutz werden überprüft, um die historischen Gebäudeensembles zu erhalten.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Lutz Decker: Gibt es bereits einen Lageplan, auf dem die entsprechenden Flächen räumlich klar definiert sind und, wenn ja, wo kann man den einsehen?

Antwort der Stadt Ribnitz-Damgarten: Die Detailplanungen zu den genauen räumlichen Zuordnungen der Flächen ist noch nicht abgeschlossen. Eine grobe Übersicht zu den geplanten Standorten der beteiligten Planungspartner bietet der Spotplan (siehe Grafik).

Der Tower des ehemaligen sowjetischen Militärflugplatzes Damgarten. Geprüft wird, ob und wie die alten Gebäude auch künftig genutzt werden können. Quelle: Robert Niemeyer

Lutz Decker: Beabsichtigt die Stadt diese Flächen an die Beteiligten zu verkaufen, an ihnen Erbbaurechte zu vergeben oder sie nur zu verpachten?

Antwort der Stadt Ribnitz-Damgarten: Für die verschiedenen Nutzungsarten werden verschiedene Varianten der Vertragsgestaltung umgesetzt. Die Verhandlungen zu den Vorverträgen werden aktuell geführt.

Lutz Decker: Wie hoch sind dabei die Kaufpreise, die die Stadt dabei einnimmt, bzw. der Erbbauzins oder der Pachtzins, die die Stadt dabei jährlich von den Beteiligten einnimmt?

Antwort der Stadt Ribnitz-Damgarten: Die Flächen werden nicht unter dem Verkehrswert abgegeben.

Erschließung für rund 45 Millionen Euro

Lutz Decker: Wer von den Beteiligten, Stadt oder private Investoren, trägt die Kosten der äußeren, öffentlichen Erschließung (Straßenbau, Elektroenergie, Trinkwasser, Schmutzwasser, Regenwasser, Gas, Fernmeldeleitungen u.ä? Wer von den Beteiligten, Stadt oder private Investoren, trägt die Kosten der Sanierung der Altlasten der weiterhin öffentlichen Flächen (Haupttanklager nördlich der Haupterschließungsstraße, Gebäuderuinen u.ä.)? Welche Kosten sind dafür vorkalkuliert?

Antwort der Stadt Ribnitz-Damgarten: Die äußere Erschließung sowie die Wiederherstellung der zivilen Nutzbarkeit des Geländes ist öffentliche Aufgabe und wird von der Stadt Ribnitz-Damgarten realisiert. Die grob kalkulierten Aufwendungen für die Erschließung sowie die Kampfmittel- und Schadstoffbeseitigung sind Gegenstand der Fördermaßnahmen in Höhe von 43 Millionen Euro durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern. Die Vorkalkulation dieser Maßnahmen war Gegenstand der Fördermittelanträge. Die Kalkulation beziffert die geschätzten Kosten auf 45 Millionen Euro. Eine Anpassung der Kosten erfolgt im weiteren Planungsprozess. Die Hangars und die Baumaßnahmen für den Hafen sind nicht Bestandteil dieser Kalkulation.

Lutz Decker: Wie viele komplementäre Eigenmittel muss die Stadt bezüglich der genannten Fördermittel aufbringen und wie viel davon muss sie über Kredit finanzieren?

Antwort der Stadt Ribnitz-Damgarten: Die Planungsprozesse hierzu laufen und werden im Zuge der Haushaltsplanung in den zu beteiligenden politischen Gremien diskutiert.

Lutz Decker: Wer von den Beteiligten, Stadt oder private Investoren, trägt die Kosten der inneren, nicht öffentlichen Erschließung auf den an die privaten Beteiligten vergebenen Flächen (Straßenbau, Elektroenergie, Trinkwasser, Schmutzwasser, Regenwasser, Gas, Fernmeldeleitungen u.ä? Welche Kosten sind dafür vorkalkuliert?

Antwort der Stadt Ribnitz-Damgarten: Die innere Erschließung der Flächen erfolgt durch die beteiligten Partner.

Von Robert Niemeyer