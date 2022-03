Stralsund/Ribnitz-Damgarten

Wie bedrohlich ist die Corona-Pandemie noch? Am 4. März sind einige Corona-Regeln außer Kraft getreten, unter anderem gilt in Hotellerie und Gastronomie nun 3G. Ab 20. März soll es mit den wesentlichsten Einschränkungen vorerst vorbei sein. Mancher redet gar bereits vom Freedom Day. Die Corona-Zahlen zeigen aber offenbar ein anderes Bild. „Die Situation ist bedenklich“, sagte Jörg Heusler, Chef des Gesundheitsamtes Vorpommern-Rügen, am Wochenende anlässlich einer Tagung von Bürgermeistern des Landkreises in Dierhagen. Die Lockerungsschritte mit dem gleichzeitig hohen Infektionszahlen würden zeigen, wie gespalten die Situation derzeit ist.

Hospitalisierung im roten Bereich

„Noch nie seit Beginn der Pandemie waren so viele Menschen im Krankenhaus“, so Heusler. Gemeint sind damit Patienten, die gegen Covid-19 stationär behandelt werden müssen. Das gelte auch für das Land Mecklenburg-Vorpommern. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsrate in Vorpommern-Rügen lag am Wochenende bei 12,4 Fällen pro 100 000 Einwohner. Der Wert hatte in den vergangenen Tagen sogar den Wert 20 überschritten. Landesweit liegt die Hospitalisierungsrate seit Tagen im roten Bereich zwischen 10,4 und 11,7.

Die Corona-Inzidenz im Landkreis liegt jenseits von gut und böse, verglichen mit den Anfangszeiten der Pandemie, als der Wert von 50 ja fast schon gebetsmühlenartig als wesentlichste Grenze ausgegeben wurde. Der Wert liegt in Vorpommern-Rügen bei über 2200. Etwa zwei Prozent der Einwohner Vorpommern-Rügens seien in den vergangenen zehn Tagen positiv gewesen. Die Hälfte aller Tests ist aktuell positiv. Mehr als 7500 Menschen sind derzeit infiziert, knapp 100 liegen in den Krankenhäusern. „Das ist prozentual wenig, absolut aber so viele wie noch nie.“

Zur Einordnung sei jedoch gesagt, dass das Ribnitz-Damgartener Krankenhaus nicht in die Statistik des Landkreises einbezogen ist, sondern im sogenannten Cluster Rostock (Landkreis und Hansestadt). Im Landkreis Rostock lag die Hospitalisierungsrate am 5. März bei 11,5, in der Hansestadt Rostock bei niedrigen 4,3.

Novavax ein Ladenhüter

Der Weg raus aus der Situation sei laut Heusler eine gewisse Durchseuchung. Um sich vor einem schweren Verlauf zu schützen, sei eine Impfung ratsam. „Impfen ist das A und O“, sagt Heusler. Doch hier hakt es offenbar. „Es gibt Möglichkeiten, wir haben vier Impfstoffe“, sagt Markus Zimmermann, Chef des Fachdienstes Ordnung in der Kreisverwaltung, zuständig auch für die Impfkampagne im Landkreis. Doch die Kampagne scheint zu stagnieren. Seit Anfang des Jahres steigt die Impfquote in MV nur noch leicht. Die Impfquote liegt unter dem Bundesschnitt, obwohl es mittlerweile auch einen Impfstoff gibt, der nach althergebrachtem Verfahren hergestellt wird.

Doch der neue Impfstoff des Herstellers Novavax „ist gefühlt ein Ladenhüter“, sagt Markus Zimmermann. Seit dem 1. März steht der Impfstoff im Landkreis zur Verfügung. Die Hoffnung war, mit dem Novavax-Impfstoff Menschen von einer Impfung zu überzeugen, die sich mit den mRNA-Impfstoffen von Moderna und Biontech oder dem Vektor-Impfstoff von Johnson&Johnson impfen lassen wollten.

Zumindest in den vulnerablen Gruppen, also den von einem schweren Verlauf besonders gefährdeten Gruppen, sei die Impfbereitschaft aber hoch.

Mit dem Frühjahr und Sommer könne sich die Lage entspannen. „Wenn wir richtig Glück haben, kommen rutschen wir durch, ohne das Gesundheitssystem zu überlasten.“

Die Impftermine der Woche in Vorpommern-Rügen Begegnungszentrum Ribnitz-Damgarten: Montag bis Freitag von 9 bis 12 und von 13 bis 16 Uhr (Biontech und Moderna, nur terminiertes Impfen), und von 13 bis 16 Uhr (freies Impfen). Den Impfstoff von Novavax gibt es ab 11 Uhr zu den angegebenen Zeiten (terminiert und frei). Strelapark Stralsund: Täglich von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr (terminiertes Impfen) und von 13 bis 17 Uhr (freies Impfen). Die Impfstoffe von Novavax, Moderna und Biontech werden angeboten. Bergen auf Rügen (Störtebeker Straße 8 a) und Grimmen, Bahnhofstraße 12: Montag bis Freitag von 9 bis 12 und von 13 bis 16 Uhr (Biontech und Moderna, nur terminiertes Impfen), und von 13 bis 16 Uhr (freies Impfen). Den Impfstoff von Novavax gibt es ab 11 Uhr zu den angegebenen Zeiten (terminiert und frei). Zusätzliches freies Impfen: Stadtbibliothek Sassnitz, Mittwoch, 9. März, von 10 bis 16 Uhr; Mehrgenerationenhaus Altenpleen, Donnerstag, 10. März, von 10 bis 17 Uhr. An beiden Standorten werden die Impfstoffe von Biontech und Moderna verabreicht.

