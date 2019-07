Barth

15 Jahre ist Christian Haß schon Amtsvorsteher des Amtes Barth. Am Donnerstagabend wurde er erneut wiedergewählt und wird somit auch die kommenden fünf Jahre den Posten übernehmen. Nachdem Christian Haß zu Beginn der Sitzung seine Bereitschaft zur Wiederwahl erklärt hatte und auch keine weiteren Vorschläge gemacht wurde, wurde er in einer offenen Abstimmung einstimmig gewählt. „Das ist ja wie im Sozialismus“, sagte der Bürgermeister der Gemeinde Divitz-Spoldershagen und lachte. Er freue sich über das entgegengebrachte Vertrauen. Auch im Vorfeld habe es keine Diskussionen gegeben. „Wir waren uns alle einig und das wurde ja auch bei der Abstimmung deutlich“, erklärte der 70-Jährige nach der Sitzung gegenüber der OZ. Erfreulich sei auch, dass einige neue Gesichter im Amtsausschuss vertreten seien. So sind von den insgesamt 17 Mitgliedern, sieben neue dabei.

So wird der Ausschuss besetzt

Im Amtsausschuss sind die Bürgermeister der Gemeinden des Amtes Barth vertreten. Neben der Stadt Barth sind das die Gemeinden Bartelshagen II, Divitz-Spoldershagen, Fuhlendorf, Karnin, Kenz-Küstrow, Lüdershagen, Löbnitz, Pruchten, Saal und Trinwillershagen. Die Stadt Barth sowie die beiden Gemeinden Saal und Trinwillershagen haben in ihren konstituierenden Sitzungen zudem weitere Mitglieder in den Ausschuss gewählt. Abhängig ist dies von der Einwohnerzahl.

Zum ersten Stellvertreter des Amtsvorstehers wurde, ebenfalls einstimmig, der Barther Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig gewählt. Zweiter Stellvertreter ist Wolfgang Pierson, Bürgermeister der Gemeinde Saal. Auch er wurde einstimmig gewählt. Etwas holprig lief die Besetzung der beiden Ausschüsse, Finanzausschuss und Rechnungsprüfungsausschuss. Denn im Vorfeld hatten nicht genügend Mitglieder ihr Interesse signalisiert. „Gerade der Rechnungsprüfungsausschuss scheint nicht besonders beliebt zu sein. Dabei ist er eine gute Möglichkeit, die Arbeit des Amtsvorstehers und der Verwaltung zu kontrollieren“, erklärte Christian Haß, der vor allem den neuen Mitgliedern zur Mitarbeit riet. Nach einer kurzen Diskussion, ob man die Zahl der Mitglieder in den Ausschüssen reduziert, fanden sich am Schluss dann doch noch genügend Freiwillige.

„Gemeinden wird immer mehr aufdiktiert“

„Auf uns warten viele spannende Themen“, erklärte Christian Haß mit Blick auf die kommenden fünf Jahre. Dabei hoffe er auf eine noch bessere Zusammenarbeit mit der Barther Stadtvertretung. Denn die Entscheidungen würden letztendlich immer die Stadtvertreter treffen und da sei eine gute Absprache wichtig. „Aber wir haben kompetente Stadtvertreter hier bei uns im Ausschuss“, zeigte er sich zuversichtlich. Herausforderungen seien aus seiner Sicht die voranschreitende Digitalisierung und die zahlreichen neuen Aufgaben, die immer wieder auf die Gemeinden zukommen. „Den Gemeinden wird immer mehr aufdiktiert“, sagte der Amtsvorsteher. Diese Entwicklung sehe er kritisch.

Ein Thema, welches das Amt Barth in den kommenden Jahren auch beschäftigen werde, sei die Sanierung der Wasserburg Divitz. In der jüngsten Gemeindevertretung wurde der Beschluss gefasst, dass die Gemeinde Divitz-Spoldershagen die Trägerschaft für das Vorhaben „Erneuerung der Wasserburg Divitz“ übernimmt (die OZ berichtete). Allerdings sei das nur mit Unterstützung des Amtes möglich, immerhin geht es um eine Fördersumme von insgesamt rund 20 Millionen Euro, die Bund und Land zugesagt haben. In der Verwaltung werde für die anstehenden Aufgaben extra eine zusätzliche Stelle geschaffen, die im Haushalt der Stadt bereits eingeplant sei.

Anika Wenning