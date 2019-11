Christian Zornow zum Bürgermeister in Zingst ernannt

Zingst

„Rahm’ dir die Urkunde ein, sie ist dein Arbeitsvertrag.“ Andreas Kuhn ( CDU), scheidender Bürgermeister in Zingst, hat am Donnerstagabend seinem Nachfolger Christian Zornow ( CDU) den Amtseid abgenommen. Am Montag wird sich der neue Bürgermeister auf den Chefsessel der Verwaltung des Seeheilbades setzen. Neu gewählt und ernannt wurden auch die Stellvertreter. Erster Vize in Zingst ist nun Bauamtsleiter Ingo Reichelt, zweite Vertreterin Zornows wurde die Leiterin des Ordnungs- und Bürgeramts, Karin Eiweleit.

Während der ganzen Wahlen und Ernennungen ging es in der Zingster Gemeindevertretung ausgesprochen locker zu. Andreas Kuhn ließ wie in der Vergangenheit manch spitze Bemerkung fallen. Der Vorsitzende der Gemeindevertretung, Carsten Wendt ( CDU), setzte dem Ganzen die Krone auf. Er schenkte dem neuen Verwaltungsleiter ein paar Ärmelschoner, vermutete aber, dass Christian Zornow viel lieber die Ärmel hochkrempeln würde. Kein schlechtes Präsent, witzelte Kuhn, „schließlich ist ja Karneval“.

Letzter Bericht

Doch es gab auch ernste Momente. Den letzten Bericht als Bürgermeister widmete Andreas Kuhn seiner 25-jährigen Amtszeit als Bürgermeister in Zingst. Carsten Wendt hatte einleitend von dem Ende einer Ära gesprochen. Als er als 29-Jähriger „frisch von der Bundeswehrverwaltungsschule in Siegen“ nach Zingst gekommen sei, „wusste ich, wie Verwaltung geht, nicht aber wie Kommunalverwaltung funktioniert“. 1994 sei er zum Bürgermeister geworden. Seitdem ist er dem touristischen Anspruch gerecht geworden, Zingst sei ein großer Ort geworden. Mit dem Alleinstellungsmerkmal Fotografie habe das Seeheilbad inzwischen europaweite Bekanntheit erlangt.

Das war, wie Andreas Kuhn anmerkte, „ein steiniger Weg“, der ohne zahlreiche Mitstreiter nicht erfolgreich beschritten werden konnte. Ausdrücklich erwähnte er Peter Krüger, mit dem er zahlreiche interne Gefechte ausgetragen habe. Andere Weggefährten, die bei seinem Arbeitsbeginn schon in der Verwaltung tätig waren, sind nun die beiden Stellvertreter seines Nachfolgers. Selbstbewusst erinnerte an verschiedene Erfolge während seiner Amtszeit. Da sind der Bau des Max-Hünten-Hauses, der Erhalt der Schule, Bau der Turnhalle oder die Einrichtung der Schulspeisung.

Glückliche Zeit

Hohe Kunst in der Zingster Verwaltung sei es stets gewesen Fördermittel zu organisieren. Trotz einer vergleichsweise geringen Einwohnerzahl gelang Zingst die kommunale Selbstverwaltung. Die Kommune sei eine der ganz wenigen nicht zu einem Amt gehörenden Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern. „Dafür werden wir von vielen beneidet“, zeigte sich Andreas Kuhn überzeugt.

Das Bürgermeisteramt habe aber auch Schattenseiten mit sich gebracht. So habe es auch persönliche Anfeindungen gegeben, „auch die Familie hat vielfach gelitten“, sagte Andreas Kuhn. Ausdrücklich brachte er diese Erfahrungen mit einem ehemaligen Gemeindevertreter in Verbindung. Doch die glückliche Zeit als Bürgermeister habe überwogen. „Es war mir eine Ehre, für Zingst tätig sein zu dürfen.“ Applaus von Gemeindevertretern und Publikum.

Die Einwohnerfragestunde nutzte Arne Neels. Der Vorsitzende des Zingster Heimatvereins überreichte dem scheidenden Bürgermeister eine Foto-Dokumentation der zurückliegenden Jahre.

Freiwilliger Einsatz

Kommunalpolitisch wurde es im ersten Sitzungsteil nur selten. Da wurde beispielsweise nach einer Überdachung der Zuschauerplätze der Freilichtbühne am Kurhaus gefragt. Sehr schwierig, aufgrund der Anforderungen des Küstenschutzes. Einzelbewerber Lutz Weber wollte nicht genutzte Fördermittel anzapfen, um in Bürgerengagement Zäune zum Schutz der Dünen zu ziehen. Nach der Aufgabe dieser Maßnahmen durch das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt sei er erschrocken, wie die Dünen mittlerweile aussähen.

Wehrführer Matthias Barth und dessen Stellvertreter Steffen Schönfeldt erhielten noch von Andreas Kuhn neue Dienstgrade im Zusammenhang mit ihren Funktionen.

Mehr lesen: Zingster Bürgermeister hört nach 25 Jahren auf

Mehr zum Autor

Von Timo Richter