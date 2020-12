Weihnachten in den Kirchen - Christvespern und Gottesdienste in der Region Ribnitz-Damgarten: Was zu beachten ist

Einige Kirchgemeinden in der Region Ribnitz-Damgarten verlegen ihre Andachten an den Weihnachtsfeiertagen nach draußen. Für Veranstaltungen in den Kirchen ist zumeist eine Anmeldung notwendig.