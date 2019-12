Container brennt in Ribnitz

Ribnitz-Damgarten

Am Sonntagabend musste die Freiwillige Feuerwehr Ribnitz-Damgarten zu einem Containerbrand ausrücken. Hinter dem Hotel „Perle am Bodden“ stand eine 1100-Liter-Restmülltonne in Flammen. Durch das Feuer wurden zudem zwei Zaunfelder und ein Zaunpfosten beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf polizeilich geschätzte 1000 Euro.

Gegen 15.30 Uhr war die Tonne zur Abholung bereitgestellt worden. Um 18.10 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und hofft deshalb auf Zeugenhinweise. Wer etwas beobachtet hat, kann sich im Ribnitz-Damgartener Polizeirevier unter Telefon 03821/8750 melden.

Von Robert Niemeyer