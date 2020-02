Containerbrand in Ribnitz-Damgarten

Ribnitz-Damgarten

Am Netto-Markt in der Damgartener Chaussee in Ribnitz-Damgarten ist in der Nacht zu Freitag ein Müllcontainer niedergebrannt. Gegen 2.09 Uhr war das Feuer gemeldet worden. In dem 1100-Liter-Container im Bereich der Verladerampe des Marktes befanden sich Lebensmittel. Die Ribnitzer Feuerwehr rückte mit elf Kameraden an und löschte das Feuer. Weitere Container, das Gebäude wurden nicht beschädigt. Gegen 2.34 Uhr war der Einsatz beendet.

Die Ursache des Feuers ist unklar. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise. Diese können im Ribnitz-Damgartener Polizeirevier unter der Telefonnummer 03821/8750 gegeben werden.

Von Robert Niemeyer