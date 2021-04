Zingst

Alle Zingsterinnen und Zingster können sich am Montag und Dienstag auf das Corona-Virus testen lassen: kostenlos und ohne Anmeldung. In der Zeit von 9.30 bis 16 Uhr werden an beiden Tagen in der Schulturnhalle der Regionalen Schule Zingst (Schulstraße 1b) PCR-Tests durchgeführt.

Die Probenentnahme erfolgt durch medizinisches Personal – die Auswertung durch Labore. Mitzubringen ist lediglich der Personalausweis.

Von Anja Krüger