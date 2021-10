Corona-Ampel auf Gelb: Wieder Testpflicht auf Fischland-Darß-Zingst

Born/Zingst

Die Corona-Lage im Landkreis Vorpommern-Rügen wird ernster. Die sogenannte Corona-Ampel ist vor wenigen Tagen von Grün auf Gelb umgesprungen. Das bedeutet zwar, dass die Situation noch unter Kontrolle ist. Dennoch gelten mit der Änderung der Warnstufe auch neue Regeln.

Eine davon ist, dass nun in öffentlichen Einrichtungen wieder die Testpflicht gilt, sofern sich Menschen innen aufhalten. Das gilt beispielsweise für den Museums- oder Restaurantbesuch. Ausgenommen von der Testpflicht sind Menschen, die vollständig gegen Corona geimpft oder von einer Covid-Erkrankung genesen sind. Die Gemeinde Zingst hat nun reagiert. Auch andernorts im Urlaubsgebiet steigt die Nachfrage nach Tests.

Zweites Testzentrum in Zingst

„Die aktuelle Situation hat die Gemeinde Zingst veranlasst, eine weitere Teststation in Kooperation mit der Apotheke Zingst zu eröffnen“, heißt es von der Kur- und Tourismus GmbH des Ostseeheilbades. Der Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern sei in der nach wie vor existierenden Corona-Pandemie an verschiedene Voraussetzungen gebunden. Neben dem Tragen von Schutzmasken, Abstandsregeln oder Kontaktbeschränkungen gehöre dazu auch das Testen auf eine Infektion mit dem Coronavirus. Seit Montag sind deshalb Corona-Tests auch durch Mitarbeiter der Strand-Apotheke in der Villa Ruh, Strandstraße 11, möglich.

Montag bis Freitag von 9 bis 10 Uhr und 15 bis 17 Uhr sind dort Tests möglich. Bis zum 10. Oktober können bekanntlich noch die kostenlosen Bürgertests gemacht werden. Ab 11. Oktober sind die Tests kostenpflichtig.

Die Lage im Landkreis Vorpommern-Rügen Stand 3. Oktober waren im Landkreis Vorpommern-Rügen 261 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Davon sind im Altkreis Ribnitz-Damgarten 46 Personen, im Altkreis Grimmen 43, auf der Insel Rügen 43, in Stralsund 93 und im Stralsunder Umland 36 Personen infiziert. Im Krankenhaus befindet sich nur eine Person. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen lag in Vorpommern-Rügen bei 74,1 (MV gesamt: 49,9), die Sieben-Tage-Inzidenz im Bereich der Hospitalisierung lag bei 1,3 (MV gesamt: 0,7). Die Auslastung der Intensivstationen in Vorpommern-Rügen lag bei 1,4 Prozent (MV gesamt: 1,8 Prozent). Vor einer Woche lag die Sieben-Tage-Inzidenz der Infektionen in Vorpommern-Rügen noch bei 48,8. Im Altkreis Ribnitz-Damgarten lag die Inzidenz vor einer Woche bei 16,9. Stand 3. Oktober lag sie bei 65,6. Die Corona-Ampel in MV unterscheidet vier Farben von Grün über Gelb und Orange bis Rot. Auf der grünen Stufe sind lediglich Schnelltests für Urlauber bei Anreise, Zugangstests für Clubs und Diskotheken bzw. für Volksfeste, Jahrmärkte oder ähnliche Großveranstaltungen vorgeschrieben, ausgenommen sind Geimpfte oder Genesene. Auf der gelben Stufe wird die (Schnell-)Testpflicht auf Innenräume in der Innengastronomie, bei Friseuren und anderen körpernahen Dienstleistungen, Theatern, Museen und anderen Kultureinrichtungen sowie für Indoor-Sport und -Freizeitaktivitäten und Veranstaltungen ausgeweitet. Für Diskotheken, Clubs und Tanzveranstaltungen ist sogar ein PCR-Test Pflicht. Geimpfte und Genesene sind hier ausgenommen, ebenso wie Kinder unter 6 Jahren sowie Schüler, die regelmäßig getestet werden. Letztere müssen für Clubs, Diskos und Tanzveranstaltungen sowie Krankenhäuser und Pflegeheime allerdings dennoch einen negativen Test vorzeigen.

Ein weiteres Testzentrum gibt es bei der Firma Fläckfri in der Hafenstraße 18 in Zingst. Dienstag bis Sonntag von 12 bis 14 Uhr oder nach Vereinbarung wird hier getestet. Anmeldung per E-Mail an Anmeldung@flaeckfri.de oder info@flaeckfri.de, Tel.: 015 75 / 68 47 331.

„Zingst ist rappelvoll“, sagt Simone Marks, Sprecherin der Kur- und Tourismus GmbH. Der Sommer ist zwar vorüber, aber die Herbstferien und die Kranichsaison locken die Urlauber zahlreich auf die Halbinsel. Aufgrund der steigenden Infektionszahlen herrscht Handlungsbedarf. „Wir müssen wieder mehr Möglichkeiten zum Testen schaffen“, so Simone Marks.

Wo es Testzentren gibt

„Die Nachfrage nach Tests steigt wieder“, sagt Martin Netzel. In Dierhagen betreibt Netzel ein Corona-Testzentrum in der Strandstraße 31 nahe des Edeka-Marktes. Am Sonntag seien hier etwa 75 Corona-Tests durchgeführt worden, in der Woche zuvor waren es 30 bis 40 Tests weniger gewesen. „In der Vorwoche war es ruhig, am Wochenende waren es deutlich mehr“, so Martin Netzel. Gerade an den An- und Abreisetagen würden mehr Tests nachgefragt. Sechs Mitarbeiter kümmern sich in Dierhagen um das Testzentrum. Die Gesamtkapazität liegt hier bei 1000 Stück pro Tag.

Weitere Testzentren im Amtsbereich Darß-Fischland befinden sich im Hotel The Grand in Ahrenshoop (Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag, 9 bis 13 Uhr) und in der Fischlandhalle in Wustrow (Donnerstag bis Sonntag, 10 bis 17 Uhr). Sie alle sind auf Privatinitiative hin eröffnet worden. In Ribnitz-Damgarten, Lange Straße 54, und in Barth, Baustraße 70, Lange Straße 80a (DM, nur mit Termin über DM-App) und Chausseestraße 41 (TAB, nur mit Termin, Tel.: 038 231 / 459 824) sind ebenfalls Testzentren zu finden.

Im Amtsbereich Darß-Fischland ist zumindest von kommunaler Seite kein Aufstocken der Testzentren geplant. „Wir haben darüber im Verwaltungsstab gesprochen, wir haben aber personell keine Kapazitäten“, sagt Amtsvorsteher Benjamin Heinke. Ein Grund sei, dass mittlerweile viele frühere Helfer in Testzentren aus der Kurzarbeit geholt worden seien und wieder voll arbeiten würden. „Aus der Verwaltung selbst können wir das nicht leisten“, so Heinke. Darüber hinaus fordere der Gesetzgeber, dass kommunale Testzentren wirtschaftlich betrieben werden müssten, was angesichts gesunkener Abrechnungspauschalen pro Test schwieriger geworden sei. Heinke: „Wir sind auf private Unternehmer angewiesen.“

