Corona-Ausbruch an Barther Grundschule: So werden die Kontaktpersonen getestet

Barth/Bad Sülze

Erneut hat es in dieser Woche Corona-Ausbrüche in Einrichtungen in der Region gegeben. Erstmals ist mit der Nobert-Grundschule in Barth auch eine Schule betroffen. Außerdem sind mehrere Bewohner und Mitarbeiter eines Pflegeheims in Bad Sülze positiv auf das Corona-Virus getestet worden.

Insgesamt 15 Menschen sind in dem Pflegeheim „Min Hüsung“ positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das bestätigten die Bodden-Kliniken Ribnitz-Damgarten, Träger der Einrichtung in der Dahlienstadt.

Ausgangspunkt war demnach die Infektion einer Mitarbeiterin im Rahmen einer Kontaktverfolgung. Daraufhin sei veranlasst worden, dass am Mittwoch alle Bewohner und das Personal getestet wurden.

Das Ergebnis: Elf der 48 Bewohner sind infiziert sowie drei weitere Beschäftigte. „In enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Vorpommern-Rügen wurden sofort alle notwendigen Schutzmaßnahmen eingeleitet, um die Infektionsketten zu unterbrechen“, heißt es von den Bodden-Kliniken. Die Infizierten seien isoliert worden. Zudem gilt bereits seit Anfang der Woche ein Besuchsverbot in der Einrichtung.

Drei der infizierten Bewohner sind laut Gunnar Bölke, Geschäftsführer der Bodden-Kliniken, ins Krankenhaus gebracht worden. Zu ihrem konkreten Zustand konnte er jedoch keine Angaben machen. Die anderen betroffenen Bewohner bleiben in der Einrichtung und sind dort von den übrigen Bewohnern separiert worden. Ihr Zustand werde durch das Pflegepersonal regelmäßig kontrolliert. „Wir können das Pflegeheim ja nicht einfach schließen. Aber die Mitarbeiter gehen sehr ruhig, sachlich und engagiert mit der Situation um“, so Bölke. In dieser Woche sollen zudem nochmals die Bewohner und Mitarbeiter getestet werden. Wichtig sei, die Infektionsketten zu durchbrechen.

37 Kinder befinden sich in Quarantäne

In Barth gibt es den ersten Corona-Fall an einer Schule. Wie Olaf Manzke, Sprecher des Landkreises Vorpommern-Rügen, auf OZ-Nachfrage bestätigt, wurde eine Lehrerin der Zentralen Grundschule „ Friedrich Adolf Nobert“ positiv auf das Coronavirus getestet. Seit Dienstagnachmittag ist der Fall an der Schule bekannt und das Gesundheitsamt wurde umgehend informiert und hat alle Maßnahmen eingeleitet.

Die direkten Kontaktpersonen wurden verständigt und in häusliche Quarantäne geschickt. Insgesamt seien 37 Kinder sowie weitere Lehrkräfte in Quarantäne. Die genaue Anzahl der Lehrkräfte, die sich in Quarantäne befinden, war bis Mittwochnachmittag noch nicht bekannt. Für alle nicht betroffenen Schüler und Lehrkräfte geht der Unterricht regulär weiter.

Tests erst mal nur bei Symptomen

In Absprache mit dem Gesundheitsamt sollen Tests zunächst nur bei Schülern und Lehrkräften durchgeführt werden, die Symptome zeigen. Nach fünf Tagen sollen alle Kontaktpersonen der infizierten Lehrerin getestet werden, um so die Quarantänezeit zu verkürzen.

Die Eltern der betroffenen Schüler befinden sich nicht in Quarantäne. „Das halte ich auch für die richtige Methode, sonst wären wir binnen kürzester Zeit komplett lahmgelegt“, erklärte der Bürgermeister. „Natürlich muss gerade bei jüngeren Schülern die Betreuung gesichert sein.“

Die Zusammenarbeit zwischen Stadt, Schule und Landkreis sei reibungslos verlaufen. „Wir kommen jetzt in eine Situation, in der andere westdeutsche Kommunen schon im März waren. Wir können uns viel abgucken und haben dazugelernt“, sagte Friedrich-Carl Hellwig

Zwölf Schulen und Kitas im Landkreis betroffen

Im Landkreis Vorpommern-Rügen sind derzeit zwölf Schulen und Kitas von der Corona-Pandemie betroffen. Neben der Nobert-Schule in Barth sind das in Stralsund das Schulzentrum am Sund, die Marie-Curie-Schule, die Adolf-Diesterweg-Schule, die IGS Grünthal und die Hochschule. Auf der Insel Rügen sind die Kita Kunterbunt und die Regionale Schule in Sassnitz, das Sonderpädagogische Förderzentrum und die Regionalschule „Am Grünen Berg“ in Bergen und die CJD-Schule in Sellin betroffen, in Grimmen die Robert Koch-Schule.

Insgesamt 18 Menschen sind in diesen Einrichtungen positiv getestet worden. Insgesamt sind für diese Einrichtungen fast 500 Kontaktpersonen ermittelt worden. Teilweise sind die Testungen der Kontaktpersonen bereits abgeschlossen, teilweise stehen die Corona-Tests noch aus. „Sämtliche Kontaktpersonen zu erreichen, ist eine Herausforderung für die Mitarbeiter. Nicht jeder geht gleich ans Telefon“, erklärte Olaf Manzke.

