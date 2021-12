Born

Das Einkaufen im Bereich des Amtes Darß/Fischland soll trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie möglichst ohne zusätzliche Einschränkungen möglich sein. In enger Kooperation mit dem Amt Darß/Fischland wurde eine Bändchen-Lösung aus der Taufe gehoben. Wie es seitens des Borner Kurbetriebs heißt, erhalten laut der aktuellen Corona-Schutzverordnung nur diejenigen Zutritt zu Geschäften mit einem Angebot, das über die Deckung des täglichen Bedarfs hinausgeht, die einen gültigen 2G-Nachweis vorlegen können. Das wird mit der Initiative einfacher, denn das Bändchen, das ab Mittwoch kommender Woche Stand Freitagmittag in den meisten Kurbetrieben im Bereich des Amtes Darß/Fischland ausgegeben wird, berechtigt zum Besuch des Einzelhandels von Dierhagen bis Prerow, ohne den Impf- beziehungsweise Genesenenstatus immer wieder neu nachweisen zu müssen. Die Variante wird bereits in einigen Städten in Deutschland praktiziert.

Im Bereich des Amtes Darß/Fischland gibt es mit einem sogenannten Booster-Bändchen eine Besonderheit. Wessen dritte Impfung bereits 14 Tage zurückliegt, der kann sich das grüne Bändchen in den Kurverwaltungen abholen. „Nach dem Wegfall der Testpflicht für Geboosterte seit dem 15. Dezember in Mecklenburg-Vorpommern erleichtert das Bändchen nicht nur den Besuch des Einzelhandels, sondern auch von Cafés und Restaurants auf dem Fischland und dem Darß“, heißt es in der Mitteilung. Ziel der Aktion ist es, durch das einheitliche und schnell nachprüfbare System den Zeitaufwand für Händler, Gastronomen und Kunden bei der Kontrolle des Status zu verringern. Umsatzeinbußen durch die Corona-Beschränkungen sollen so abgefedert werden.

Erleichterung erwartet

Dass die erwarteten Gäste, großer Anreisetag ist der zweite Weihnachtsfeiertag, sich so ein Bändchen holen werden, davon geht beispielsweise Mathias Spranger nicht aus. Dem Inhaber des Wrangler-Store in Prerow zufolge lohne sich das Engagement für die letzte Geschäftswoche in diesem Jahr nicht mehr. Einheimische kauften nichts ein und Urlauber würden ihren Impf- beziehungsweise Genesenenstatus meist digital mit dem Mobiltelefon dokumentieren. Und nach dem Jahreswechsel sei sein Geschäft erst einmal längere Zeit dicht.

Als deutliche Erleichterung sieht dagegen Sigrid Kowalek von einem Geschäft für Kunstgewerbe und Handstickerei in Dierhagen die Initiative. Sie gucke sich die Zertifikate der Kundinnen und Kunden genau an, manchmal allerdings sei sie nicht ganz sicher, ob die Dokumente tatsächlich echt seien. „Da habe ich so meine Zweifel.“ Mit so einem Bändchen werde die Arbeit in dem Laden auf jeden Fall vereinfacht. Dennoch hat sie die Nachrichten aus Niedersachsen genau verfolgt, wo die 2G-Regelungen in Geschäften mit einem über den alltäglichen Bedarf hinausgehenden Sortiment einer juristischen Prüfung nicht standgehalten haben.

Unterstützung erfahren

Derzeit kontrolliert Kathrin Wolke den Status ihrer Kundinnen und Kunden mit einer speziellen App auf ihrem Mobiltelefon. Damit ist die Verkäuferin der Schuhdeel Ahrenshoop auch sehr zufrieden, kann sie doch sofort die Gültigkeit des Impf- oder Genesenenstatus erkennen. Das zusätzliche Angebot mit Bändchen stelle für Kathrin Wolke keine große Arbeitserleichterung dar. „Hier kommen keine Massen her, ich darf maximal fünf Kunden gleichzeitig ins Geschäft lassen“, da sei die Kontrolle mit Hilfe der App kein großes Problem.

Dass seine Idee im Amt Darß/Fischland so viel Unterstützung erfahren habe, freut den Ideengeber Mathias Löttge ganz besonders. Er ist überzeugt, dass die Bändchen bei den Geschäftsleuten von Dierhagen bis Prerow gut ankommen werden, schließlich werde nicht nur die Zeit der Kontrolle eingespart, sondern es würde auch manche Diskussion zu Corona-Maßnahmen erspart.

