Barth

Es sei, wie Perlen vor die Säue werfen! Scharfe Worte von Nicole Paszehr, die für die Stadt Barth ein Modellprojekt für eine gezielte Öffnung und Rückkehr zur Normalität in der Pandemie ausgearbeitet hat. Ihre Worte gelten dem Landkreis Vorpommern-Rügen – für das Modellprojekt, das dieser beim Land eingereicht hat.

Der Vorschlag des Landkreises: Einkaufen soll wieder ohne Terminvergabe möglich sein. „Wir wollen das freiwillige Testen fördern und belohnen“, begründet Landrat Stefan Kerth (SPD) diese Entscheidung. „Durch die jetzige Landesverordnung wird der Einzelhandel gleich doppelt beschwert. Zum einen durch die Testpflicht, zum anderen durch die Terminvergabe. Shoppen ohne vorherige Terminvergabe ist eine Erleichterung“, sagt er. Das freiwillige Testen soll durch den einfacheren Zugang in die Läden weiterhin belohnt werden. Weiterhin ließe sich das gewählte Modell gut steuern und wissenschaftlich begleiten – was eine Voraussetzung für die Schaffung einer Modellregion ist.

Das war in Barth geplant

„Nur die Terminvergabe zu streichen, da ist nichts Innovatives dran“, sagt Nicole Paszehr, die als Leiterin des Barther Amtes für Tourismus und Stadtmarketing auch im Krisenstab des Amtes mitwirkt. Das Konzept der Stadt Barth, es ist einer von insgesamt neun Projektvorschlägen, die beim Landkreis eingereicht worden sind, sieht schrittweise Öffnungen von Gastronomie, Kultur- und Freizeiteinrichtungen sowie des Beherbergungsgewerbes vor – alles mit einer eigens für die Stadt Barth entwickelten Teststrategie und entsprechenden Hygienekonzepten aller Häuser. „Mit dieser neu geschaffenen Normalität wollten wir auch Hoffnung und Motivation zur Überwindung der Pandemie geben“, erklärt sie.

Essen oder ein Bier trinken gehen nach vorheriger Anmeldung und Sitzplatzreservierung, Theater-, Ausstellungs- und Museenbesuche ohne Terminvereinbarung, geöffnete Fitnessstudios und auch das Singen in Chören sowie Musizieren in Musikensembles ist erlaubt, wie auch der Vereinssport und Menschen aus MV sollen Urlaub machen können in Barth. Diese Öffnungen sieht das Konzept der Vinetastadt unter anderem vor – alles dokumentier- und kontrollierbar. Voraussetzungen sind prinzipiell die Kontakterfassung via Luca-App oder Anwesenheitsliste und negative Schnelltests, die nicht älter als 24 Stunden sind.

Projekt des Landkreises: „Zu kleinteilig und effektlos!“

In dem Zusammenhang hat man auch weitere Testzentren in Barth geplant. Bislang wird lediglich in zwei Apotheken getestet. Die TAB Barth – Maschinen- und Stahlbau GmbH hat inzwischen beim Landkreis beantragt, als Testzentrum anerkannt zu werden. „Sie werden dennoch wohl in der kommenden Woche starten“, informiert Nicole Paszehr. Auch das Kulturhaus sollte zum Testzentrum umfunktioniert werden. „Dort ist alles aufgebaut und eingerichtet. Auch Freiwillige gibt es, die dort die Tests durchführen können“, berichtet sie. Getestet werde dort nun aber erst mal nicht.

„Was der Landkreis vor hat, ist zu kleinteilig und effektlos“, meint Nicole Paszehr. „Ich finde es beschämend, dass seitens des Landkreises um Vorschläge gebeten worden ist, und dann ein solches Modellprojekt dabei rauskommt“, sagt sie verärgert.

Harte Kritik auch von Anderen

Harte Kritik hat es auch von anderen Antragstellern gegeben. Von der Insel Hiddensee beispielsweise: „Das war die falsche Entscheidung und eine verpasste Chance für die Region“, meint Hiddensees Bürgermeister Thomas Gens. „Was auf den Nordseeinseln geht, wird es bei uns nicht geben. Dabei brauchen wir keine Erkenntnisse über den Einzelhandel, das ist doch alles von Rostock abgekupfert.“ Was man jetzt bräuchte, wäre die Möglichkeit, zu lernen und Dinge auszuprobieren. Die Situation der Öffnungen des Tourismus werde kommen. „Und dann hat keiner einen Plan, was zu tun ist“, sagt er.

„Aus meiner Sicht handelt es sich um Augenwischerei. Mit diesem Konzept ist niemandem geholfen“, sagt Maximilian Schwarz (CDU), Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft und Tourismus des Kreises. „Wer jetzt vor einem Laden steht, kann vor Ort einen Termin machen und kommt so – „just in time“ – hinein. Die Kunden bleiben dennoch weg – wegen der Tests“, sagt er. Die Testpflicht sollte für den Handel überdacht und möglicherweise bei niedrigen Inzidenzen ausgesetzt werden – wie es in anderen Bundesländern wie Schleswig-Holstein teils der Fall ist. „Der Landrat sollte mehr Mut haben und Unternehmern wie Bürgern eine echte Perspektive bieten“, fordert Schwarz. „Wer getestet ist, sollte einen Mehrwert davon haben. Sonst macht eine Modellregion keinen Sinn.“

Mit Testpflicht leben müssen

Mathias Löttge, Vorsitzender der Kreistagsfraktion Bürger für Vorpommern-Rügen und Einzelhändler aus Born meint hingegen: „Mit der Testpflicht werden wir wohl noch in vielen Lebensbereichen geraume Zeit leben müssen. Sollte der Antrag des Kreises so zum Tragen kommen, wäre es ein erster Schritt zur Verbesserung der Situation des Einzelhandels im Kreis“, entgegnet er. Zwar würde er sich als Unternehmer mehr Lockerungen wie die komplette „Öffnung aller Einzelhandels-, Gastronomie-, Beherbergungs- und Freizeitbetriebe“ wünschen, als Politiker komme er hingegen jedoch nicht an der pandemischen Realität vorbei. „Auch in nächster Zeit werden uns Impfmanagement, die Einrichtung von Testzentren, die wirtschaftliche Hilfe für betroffene Unternehmen und auch die gemeinsame Bekämpfung der Pandemie weiterhin beschäftigen“, so Löttge.

Von Anja Krüger, Anne Ziebarth und Kay Steinke