Corona-Demo in Ribnitz geplant

Ribnitz-Damgarten

Seit mehr als einem Jahr hat die Corona-Pandemie die Menschheit im Griff. Vor etwas mehr als einem Jahr startete der erste Lockdown in Deutschland mit Schließungen von Geschäften, der Absage von Veranstaltungen und weitreichenden Kontaktbeschränkungen. Im Laufe der vergangenen zwölf Monate wurde die Diskussion über Lockdown-Maßnahmen auch immer wieder von Corona-Demos begleitet. Nun soll auch in Ribnitz-Damgarten eine solche Veranstaltung stattfinden.

Start um 17.30 Uhr

Nach Angaben der Versammlungsbehörde ist am Donnerstag eine Demonstration angemeldet worden. Das Motto: „Frieden, Freiheit, Bürgerrechte“. Die Veranstalter gehen nach eigenen Angaben auf die Straße, weil unter anderem die Rechte der Menschen mehr und mehr eingeschränkt würden und viele Kleinbetriebe bereits vor dem Aus stünden. Kindern werde die Kindheit, Jugendlichen die schönste Zeit ihres Lebens genommen.

Die Demonstration soll um 17.30 Uhr starten. 50 Teilnehmer seien vonseiten des Veranstalters angemeldet worden. Diese sollen sich am Donnerstag, 8. April, am Bodden-Center versammeln. Über die Bodden-Straße, die Demmler-Straße, die Warschauer-Straße und die Rostocker Straße soll es über die Bergstraße und die Buxtehuder Straße in den Körkwitzer Weg gehen. Über die Mühlenstraße geht es in die Gänsestraße und von dort auf den Marktplatz. Hier ist eine Kundgebung geplant. Die Veranstaltung ist bis 20 Uhr angemeldet.

Maskenpflicht für die Teilnehmer

Nach Angaben aus dem Ordnungsamt ist eine der Auflagen, dass sich die Teilnehmer an die geltenden Corona-Regeln der Corona-Landesverordnung Mecklenburg-Vorpommerns halten müssen. Demnach sind Versammlungen mit bis zu 500 Teilnehmern möglich, wenn der Mindestabstand von 1,50 Metern zwischen den Teilnehmern eingehalten wird. Außerdem müssen alle Teilnehmer eine medizinische Maske tragen, also eine OP-Maske oder FFP2-Maske.

