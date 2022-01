Ribnitz-Damgarten

Die beiden Corona-Demonstrationen in der Region Ribnitz-Damgarten sind am Abend friedlich geblieben und ohne Zwischenfälle über die Bühne gegangen. Wie die Polizei mitteilte, waren in Barth etwa 380 Menschen dem Aufruf zu einer Demonstration gefolgt.

In Ribnitz-Damgarten waren nach Angaben der Polizei rund 170 Menschen gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie auf die Straße gegangen. Vonseiten der Teilnehmer hieß es hier, es seien 200 Menschen dem Aufzug gefolgt.

Drei Kilometer durch Barth

In Barth war der Protestzug erneut am Hafen gestartet. Etwa drei Kilometer lang führte die Route die Teilnehmer durch das Stadtgebiet. Gegen 19.30 Uhr sei die Demo am Barther Hafen beendet worden. Besondere Vorkommnisse wurden von der Polizei nicht registriert.

In Ribnitz begann die Veranstaltung gegen 17.45 Uhr mit einer kurzen Kundgebung. Anschließend startete die Demo – allerdings auf einer anderen Route als beim letzten Mal. Am vergangenen Freitag war der geänderte Verlauf des Aufzugs gegenüber der Versammlungsbehörde angemeldet worden.

Ribnitz: „Keine besonderen Vorkommnisse“

Laut Ordnungsamt blieb die Ribnitzer Corona-Demo „ruhig und gesittet, wie beim letzten Mal“. Auch die Polizei sprach davon, dass die Veranstaltung „ohne besondere Vorkommnisse störungsfrei verlaufen“ sei. Gegen 19.15 Uhr wurde die Demo, deren Veranstalter sich unter anderem gegen die Maskenpflicht und eine mögliche Corona-Impfpflicht aussprachen sowie den Rücktritt der Bundes- und Landesregierung forderten, beendet.

Von Robert Niemeyer