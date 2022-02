Corona-Demos in Barth: Weniger Teilnehmer als zuletzt

Ribnitz-Damgarten

Die Corona-Demos in Ribnitz-Damgarten und Barth sind am Montagabend ohne größere Vorkommnisse verlaufen. Sowohl in Ribnitz als auch in der Vinetastadt waren erneut Menschen gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen. Dabei waren es aber weniger Teilnehmer als zuletzt.

In Ribnitz beteiligten sich nach Angaben der Polizei etwa 100 Menschen an der Versammlung. In Barth waren es etwa 250 Frauen und Männer, die dem Aufruf zur Corona-Demo gefolgt waren. In der Vorwoche waren in Ribnitz und Barth noch insgesamt etwa 480 Teilnehmer gezählt worden.

Ruhiger Verlauf in Ribnitz

Nach einer kurzen Kundgebung auf dem Ribnitzer Marktplatz zogen die Teilnehmer durch einen Teil des Zentrums und vor allem das Wohnblockgebiet in Ribnitz West. Auf dem Marktplatz endete die Veranstaltung nach einer weiteren kurzen Kundgebung. Im Vergleich zur Vorwoche stellte die Polizei keine Verstöße gegen die Versammlungsauflagen fest.

Noch am Montag zuvor hatte die Polizei Anzeigen aufgenommen unter anderem wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz und gegen die Versammlungsauflagen. Ein Teilnehmer soll damals eine gefälschte Maskenbefreiung vorgelegt haben, ein anderer hatte demnach ein Messer dabei. Die Ermittlungen laufen noch.

Ermittlungen eingestellt

Andere Ermittlungen wurden nach Angabe der Polizei eingestellt. Vor zwei Wochen war eine Anzeige gegen eine Teilnehmerin wegen Verdachts der Volksverhetzung aufgenommen worden. Der Verdacht habe sich nicht bestätigt, hieß es nun.

In Barth startete der Aufzug abermals am Hafen. Nach etwa einer Stunde Demo durch das Stadtgebiet endete die Veranstaltung auch wieder am Hafen. Auch hier stellte die Polizei keine Verstöße fest.

Von Robert Niemeyer