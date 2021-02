Grimmen

Wie können wir mit den Eltern trotz Corona-Kontaktverbot in Austausch kommen? Diese Frage beschäftigt die Mitarbeiter im Grimmener SOS-Familienzentrum seit Monaten. Viele Ideen sind seit Ausbruch der Pandemie und dem ersten Lockdown im Frühjahr des vergangenen Jahres umgesetzt worden. Und es werden immer mehr digitale Angebote.

„Müttern, die jetzt ein Baby bekommen haben, fehlt der Austausch mit anderen Eltern“, sagt Hannes Masloboy, Leiter der Einrichtung in der Grimmener Krahmann-Straße. Maximal eine Hebamme haben sie zur Unterstützung zu Hause, einen Erfahrungsaustausch gebe es nicht. „Deshalb gibt es bei uns den digitalen Kinderwagentreff“, sagt Masloboy.

Mütter und Väter unter sich

„Wir haben sozusagen virtuelle Räume angelegt, in denen die Mütter und auch Väter sich treffen können. Eine Hebamme und Andrea Dömer, Mitarbeiterin im Familienzentrum, sind immer dabei. Dieses Angebot läuft bereits in der fünften Woche, Werbung gibt es über soziale Medien und auch über die Homepage des Familienzentrums. Masloboy: „Außerdem verschicken wir an jene, deren Kontakte wir haben und wissen, dass sie interessiert sind, Einladungslinks.“ Wer also teilnehmen möchte, könne sich einfach in der Einrichtung melden. (Telefon: 038 326 / 456 710). Er selbst sei auch ab und an dabei, aber vor allem für technische Tipps. „Bei den Gesprächen wollen die Mütter unter sich sein“, sagt der Leiter.

Corona-Koller, Babys im Tragetuch, Schnuller, Stillen und ähnliche Themen stehen im digitalen Kinderwagentreff auf der Tagesordnung. Alle Babythemen eben und manchmal auch einfach nur ein Plausch. Zwischen fünf und zehn Teilnehmerinnen sind es in der Regel, die sich immer dienstags von 9.30 bis 11.30 Uhr in Grimmen dazuschalten. In Barth wird der Treff montags von 14.30 bis 16 Uhr und in Ribnitz-Damgarten ebenfalls montags von 9.30 bis 11 Uhr angeboten.

Elternabende im Chat

Eltern-Info-Abende sind ein zweites Angebot, das jetzt digital zu den Müttern und Vätern nach Hause geholt werden kann. Auch das läuft über einen Videochat. Themen der frühen Hilfen stehen auf der Tagesordnung. „Erste Hilfe“ und „Schmeckt’s“ gehören ebenso dazu wie „Stillen, Breikost, intuitive Ernährung“. „Bis in den April ist das zunächst alles digital geplant, Einladungen gibt es wieder über bekannte Kontakte, bei Interesse einfach bei uns melden“, fordert Hannes Masloboy auf.

Kochtipps via Stream

Digitales Nachkochen ist eine weitere Idee, die im Zentrum umgesetzt wird. Ernährungsberaterin Sandra Schätzchen – die in normalen Zeiten vor Ort mit den Eltern zusammen kocht – zeigt Schritt für Schritt wie beispielsweise Spaghetti Bolognese entstehen, welche Zutaten eingekauft werden müssen und wie das Gericht gekocht wird. Als nächstes wird eine Folge zum Breikochen gedreht. Die erste Folge ist bereits online und auf der Homepage abrufbar.

SOS-Familienzentrum Das SOS-Familienzentrum gehört zur SOS-Dorfgemeinschaft Hohenwieden bei Grimmen, richtet sich aber an alle Familien in der Stadt und Umgebung. Das Familienzentrum in der Grimmener Krahmann-Straße ist ein Ort der Begegnung und der Hilfestellung. Kinder und Eltern sollen wohnortnah in ihrem Lebensumfeld erreicht werden. Ziel der Mitarbeiter ist es, junge Familien, Schwangere, Alleinerziehende und Kinder zu unterstützen und zu stärken. Sie erhalten dabei fachliche Unterstützung in allen Fragen der Erziehung, Gesundheitsförderung und Freizeitgestaltung. Im Familienzentrum bietet sich die Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen und in gemütlicher Atmosphäre mit anderen in den Austausch zu kommen. Zurzeit ist der direkte Kontakt coronabedingt zum Teil nicht möglich.

Geplant sind außerdem eine digitale Führung durch das SOS-Familienzentrum und weitere offene Angebote, bei denen sich Interessenten einfach einschalten können wie beispielsweise zur Babymassage, informiert Hannes Masloboy. „Wir sind trotz Corona für euch da“, sagt er. „Die Einschränkungen werden uns noch eine Weile begleiten, niemand weiß, wann wieder in Gruppen vor Ort gearbeitet werden kann. Deshalb seien aus seiner Sicht diese Angebote enorm wichtig. Darüber hinaus können Ratsuchende oder Eltern und Kinder, die Hilfe brauchen oder einen Tipp geben wollen, wochentags in der Zeit von 10 bis 16 Uhr immer im Zentrum anrufen.

Nicht digital, aber kontaktlos

Nicht digital, aber trotzdem eine für die Coronazeit erdachte Initiative sind die Wundertüten, die bereits seit Monaten im Zentrum zum Abholen bereitgestellt werden. Beispielsweise Bastelmaterial und kreative Anregungen für zu Hause sind enthalten. Masloboy: „Außerdem haben wir eine kleine Bibliothek eingerichtet, aus der die Bücher gerne ausgeliehen werden können.“

Außerdem gibt es derzeit eine Päckchen-Aktion, weil Secondhandangebote mit direktem Kontakt im Haus nicht möglich sind. Viele Kinder bräuchten mittlerweile aber dringend größere Kleidung. Eltern sollen eine Mail ans Zentrum schreiben, benötigte Kleidungsstücke und Schuhe mit den entsprechenden Größen nennen. Das wird dann von den Mitarbeitern gepackt und kann kontaktlos abgeholt werden.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Digitale Angebote bleiben

Was passiert mit den digitalen Angeboten, wenn nach und nach Lockerungen eintreten? Masloboy: „Wenn jetzt die Schulen und Kitas wieder öffnen, werden unsere digitalen Angebote trotzdem nicht verschwinden.“ Elternabende zum Beispiel können später sowohl direkt oder auch digital genutzt werden, nennt er ein Beispiel. Denn so könnten Eltern Fahrtwege und auch Zeit sparen.

Von Almut Jaekel