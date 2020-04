Eixen

Die Corona-Krise hat auch in der Gemeinde Eixen bei der Planung der diesjährigen Veranstaltungen für große Verunsicherung gesorgt. Fest steht bereits jetzt: Die 700-Jahr-Feier des Ortsteiles Kavelsdorf wird auf den Herbst verlegt. Sie sollte am 4. Juli stattfinden. Das Kinderfest zum geplanten Termin ist erst einmal abgesagt, jetzt wird geprüft, ob er im Laufe des Jahres eine alternative Veranstaltung geben kann.

Der vom Recknitztallaufverein organisierte Recknitztallauf am 21. Mai ist zwar noch nicht abgesagt, bleibt aber eine Zitterpartie. Bisher gebe es rund 100 Online-Anmeldungen aus der Zeit vor Corona, so Bürgermeister und Vereinsvorsitzender André Bonitz. „Ob er stattfinden kann oder nicht, das wird kurzfristig entschieden.“ Im Übrigen habe man ja noch mit dem Salzlauf, der am 23. November stattfinden soll, eine Laufveranstaltung in der „Hinterhand“, informiert der Eixener Bürgermeister weiter. Auch dieser Lauf wird vom Recknitztallaufverein Eixen organisiert. Vom Sportplatz Bad Sülze führen die 2, 5, 10 und 15 Kilometer langen Strecken Richtung Marlow.

„Swimming Piano“ soll „Veranstaltungs-Leuchtturm“ werden

Ebenfalls noch nicht abgesagt ist die Veranstaltung „Swimming Piano“ am 5. August. Sie ist als neuer „Veranstaltungs-Leuchtturm“ der Gemeinde Eixen gedacht. „Swimming Piano“ fand bisher in der Konzertreihe „Naturklänge“ im Schlemminer Schlosspark statt. Nachdem klar war, dass die Veranstaltung dort nicht mehr über die Bühne gehen kann, bot sich Eixen als Alternative an. Veranstalter ist der Schützen- und Heimatverein Eixen. Der Kartenvorverkauf hat bereits am 1. März begonnen. Zu diesem Zeitpunkt war von der Corona-Krise allerdings noch nichts zu spüren. „Wir werden die weitere Entwicklung abwarten und dann kurzfristig reagieren, ob Swimming Piano in diesem Jahr in Eixen stattfinden kann oder eben nicht“, so Bonitz.

Während es bei den Veranstaltungen wegen der Corona-Krise derzeit mehr Fragen als Antworten gibt, laufen viele Arbeiten in der Gemeinde wie geplant weiter. So ist der Bürgermeister sehr froh darüber, dass die Sanierung der Schmutzwasserleitung im Bereich des Eixener Wohnblocks abgeschlossen werden konnte. Derzeit werden in großem Umfang Baumpflegearbeiten in der Gemeinde ausgeführt.

Risse in Straßen werden saniert

In diesem Jahr sind auch Risssanierungen vorgesehen. Da will man sich die Hofstraße und den Stormsdorfer Weg im Ortsteil Forkenbeck sowie die Lindenallee und die Tribseer Straße in Kavelsdorf vornehmen. In dieses Vorhaben investiert die Gemeinde rund 50 000 Euro. Die Ausschreibung ist gelaufen, demnächst wird die Auftragsvergabe erfolgen, informierte der Eixener Bürgermeister.

Von Edwin Sternkiker