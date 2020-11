Barth

In Barth ist eine weitere öffentliche Einrichtung von der Corona-Pandemie betroffen. In dem Hort „Villa Kunterbunt“ wurde eine Erzieherin positiv auf das Virus getestet. Am vergangenen Donnerstag ist der Fall gemeldet worden.

Laut Kreissprecherin Stefanie Skock waren bis zum nächsten Tag sämtliche Kontaktpersonen der Erzieherin im Bereich des Horts ermittelt worden. Eine Hortgruppe sei vom Gesundheitsamt des Landkreises geschlossen worden. 29 Kinder befinden sich noch bis mindestens Montag, 23. November, in Quarantäne. Weitere Corona-Tests der Kontaktpersonen werden vorerst nicht durchgeführt bzw. nur bei Kindern, die Symptome von Covid-19 zeigen.

Neben der infizierten Erzieherin befinden sich außerdem neun weitere Erzieherinnen in Quarantäne. Das bedeutet auch, dass die Hortbetreuung für die Kinder, die nicht in Quarantäne sind, nicht gewährleistet werden kann. „Die Einrichtung muss daher voraussichtlich bis einschließlich 23. 11. 2020 geschlossen werden“, heißt es auf der Internetseite des Horts.

„Die Situation ist nicht einfach, vor allem für die Eltern“, sagt Petra Landt, Leiterin des Hortes. Es habe jedoch keine Alternative zur Schließung gegeben. „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. Uns blieb nichts anderes übrig“, so die Hortleiterin. Viele Eltern seien zwar gefrustet, hätten jedoch Verständnis für die Situation.

Die Mittagsversorgung der Schulkinder der Nobert-Schule werde nach wie vor angeboten. Die Betreuung der Buskinder erfolgt bis zur Abfahrt der Busse durch die Schule. Ansonsten müssen die Kinder, die das Mittagsangebot nutzen, abgeholt werden oder allein nach Hause gehen.

Die Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt funktioniere laut Petra Landt richtig gut. Sie hofft, dass ab Dienstag der Hortbetrieb wieder normal läuft. Insgesamt besuchen 232 Kinder in zehn Gruppen den Hort „Villa Kunterbunt“.

Virus nicht in Schule getragen

Laut Stefanie Skock konnte weitestgehend ausgeschlossen werden, dass das Virus in die angrenzende Nobert-Grundschule eingetragen worden ist. Die betroffenen Hortkinder sind gleichzeitig Schulkinder der Nobert-Schule.

Die Nobert-Schule war die erste Schule in der Region Ribnitz-Damgarten, in der ein Corona-Fall nachgewiesen worden ist. Eine Lehrerin war hier Anfang November positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Insgesamt 37 Kinder sowie weitere Lehrkräfte in Quarantäne wurden damals in Quarantäne geschickt. Mittlerweile gilt die Nobert-Schule wieder als corona-frei.

Laut dem Landkreis Vorpommern-Rügen sind derzeit 14 öffentliche Einrichtungen im Bildungsbereich von dem Corona-Virus betroffen, darunter acht Schulen in Stralsund bzw. auf Rügen sowie drei Kitas und drei Horteinrichtungen.

Von Robert Niemeyer