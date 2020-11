Corona-Fall an Barther Nobert-Schule

Barth

In Barth gibt es den ersten Corona-Fall an einer Schule. Betroffen ist die Zentrale Grundschule „ Friedrich Adolf Nobert“. Die Schule wurde am Dienstagnachmittag über den Fall informiert. Die direkten Kontaktpersonen wurden verständigt und in häusliche Quarantäne geschickt.

Für alle nicht betroffenen Schüler und Lehrkräfte geht der Unterricht regulär weiter. Ob es sich bei der infizierten Person um eine Lehrkraft oder einen Schüler handelt, wurde noch nicht bestätigt. Weitere Informationen folgen.

Von Anika Wenning