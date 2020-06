Corona-Folgen: Marlow brechen bis zu 800 000 Euro Steuereinnahmen weg

Marlow

324 Unternehmen haben in Marlow ihren Sitz. Bei rund 4600 Einwohnern ist das eine stattliche Anzahl. Weit über die Grenzen Mecklenburg-Vorpommerns hinaus ist das Unternehmen „ScanHaus Marlow“ bekannt. Der Fertighaushersteller ist mit rund 500 Mitarbeitern der größte Arbeitgeber am Ort. Aber auch Marlower Möbel und Metallbauerzeugnisse sind in Deutschland und weit darüber hinaus gefragt. Ein wichtiger Partner in Mecklenburg-Vorpommern auf dem Gebiet des Tourismus ist der Vogelpark Marlow. Im vergangenen Jahr besuchten ihn mehr als 261 000 Gäste. Der Vogelpark ist nicht nur Touristenmagnet, sondern auch ein wichtiger Arbeitgeber. 45 Menschen sind hier fest angestellt, dazu kommen noch um die 30 Saisonkräfte.

Kleine Betriebe dominieren

Das Gros der in Marlow ansässigen Firmen sind jedoch kleine Betriebe, darunter viele mit „Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfern“, wie es Bürgermeister Norbert Schöler ( CDU) formuliert. „Aber auch sie tragen neben den großen Unternehmen zu einem guten Wirtschaftsklima in unserer Stadt bei“. Insgesamt verfüge Marlow über einen gesunden Branchenmix aus produzierendem Gewerbe, Handwerksbetrieben und Dienstleistern, so Schöler.

Gern verweist der Marlower Verwaltungschef auch auf die in verschiedenen Ortsteilen ansässigen Landwirtschaftsbetriebe. Diese würden gut funktionieren, einige von ihnen setzen immer stärker auf Nachhaltigkeit. So habe der Milchviehhof Völkshagen bereits vor Jahren auf Bio umgestellt. Als Landeigentümer verpachtet die Stadt Marlow den Landwirtschaftsbetrieben Flächen. „Nicht im Bieterverfahren, sondern zu moderaten, im Landkreis Vorpommern-Rügen üblichen Durchschnittspreisen“, macht Schöler deutlich. Und er fügt hinzu: „Wir verschenken nichts, achten aber im Rahmen unser Möglichkeiten, und dazu gehört eben die Verpachtung städtischer Flächen, darauf, dass sich die Landwirtschaftsbetriebe weiterhin gut entwickeln können.“

Hier noch ein Blick in die Statistik: 1946 Einwohner der Stadt sind sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Davon arbeiten 402 Einwohner direkt in Marlow. 1544 Einwohner arbeiten auswärts, davon jeweils 500 Einwohner in Ribnitz-Damgarten und in Rostock. 848 Einwohner anderer Kommunen pendeln zur Arbeit nach Marlow ein. Insgesamt stehen in Marlow 1250 Arbeitsplätze zur Verfügung.

Im Gewerbegebiet steht wichtige Neuansiedlung bevor

Dass Unternehmen den Standort Marlow zu schätzen wissen, zeigt sich augenfällig im Gewerbegebiet unter dem Funkturm. Das ist derzeit zu 79 Prozent ausgelastet. Kein schlechter Wert. Und jetzt bestehe die Aussicht, dass der Auslastungsgrad noch weiter gesteigert werden kann, fügt der Marlower Verwaltungschef vielsagend hinzu. „Wir stehen vor einer nicht unerheblichen Neuansiedlung. Die Verhandlungen befinden sich in der heißen Phase. Ich bin sehr zuversichtlich.“

Allerdings macht auch in Marlow die Corona-Krise vielen Firmen zu schaffen. Darauf verwies Norbert Schöler in der letzten Sitzung der Stadtvertreter. Etliche Betriebe seien in eine wirtschaftliche Schieflage geraten. Das hat auch für die Stadt Folgen, was sich vor allem bei der Gewerbesteuer zeigt. Sie ist bei den gemeindeeigenen Steuern Haupteinnahmequelle und macht rund 80 Prozent der gesamten Steuererträge der Stadt aus. Etwa die Hälfte des Marlower Haushaltsaufkommens wird durch gemeindeeigene Steuern wie Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuern gesichert.

Worauf man sich beim Thema Steuern einstellen muss, das erläutert Kämmerin Ruth Bahlmann im OZ-Gespräch. „Für dieses Jahr hatten wir Steuereinnahmen in Höhe von rund 3,2 Millionen Euro eingeplant. Nach unseren Berechnungen werden davon zwischen 20 und 25 Prozent wegbrechen. Das sind also 640 000 bis 800 000 Euro. Vor allem bei den Gewerbesteuer-Vorauszahlungen werden wir Einnahmeverluste haben.“

Kita-Neubau Gresenhorst steht auf Platz 1 bei Investitionen

Das Minus bei den Steuereinnahmen lasse sich nicht einfach so kompensieren, erläuterte Ruth Bahlmann. Schon deshalb nicht, weil der Haushalt über keinen „großen Puffer verfügt“, ergänzt der Bürgermeister. Deshalb werde in den Ausschüssen und der Stadtvertretung darüber geredet werden müssen, wo man im investiven Bereich die Prioritäten setzen müsse. Schöler: „Prinzipiell gilt: Wichtige Vorhaben, die bereits auf den Weg gebracht worden sind, sollen auch zu Ende gebracht werden. Deshalb bleibt der Neubau der Kita Gresenhorst auf Platz 1 der Investitionen stehen. Die Fördermittel für 2021/22 sind bewilligt. 2022 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein.“

Schöler verweist darauf, dass die Stadt in all den Jahren solide gewirtschaftet habe. Aber jetzt sei mit der Corona-Pandemie eine Situation entstanden, in der man wie alle anderen Kommunen Hilfe von außen benötige. Da setze er seine Hoffnung auf den finanziellen Schutzschirm von Bund und Ländern für Kommunen, über den gegenwärtig diskutiert wird.

Von Edwin Sternkiker