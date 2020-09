Corona: Halbinsel macht Verluste durch Lockdown weitgehend wett

Fischland-Darß-Zingst

Der Tourismus am Boden, Hotels gehen reihenweise Pleite – die Folgen der Corona-Krise wurden in düsteren Farben gezeichnet. Vor allem der zweieinhalb Monate währende Lockdown im Frühjahr im Kampf gegen die Ausbreitung des neuartigen Virus wurde als Todesstoß für Hotellerie und Gastronomie gesehen. Doch die Realität auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst ist eine andere.

Von Dierhagen bis Zingst sind die Orte gefühlt deutlich belebter, als sonst während der Nachsaison. Diese Einschätzung teilt auch der Dierhäger Kurdirektor Stephan Fellmann. „Die Gäste sind da“, konstatiert der umtriebige Chef der Kurverwaltung. Eine tiefe Delle in der Zahlenreihe der Übernachtungen will Stephan Fellmann nicht hinnehmen. Dafür hat er neue Ideen auf den Tisch gelegt.

Ausgleich durch Wintercamping

Unter anderem mit Wintercamping soll die Bilanz ausgeglichen werden. Der Campingplatz im Ortsteil Neuhaus mache mit, sagt der Kurdirektor. Schon jetzt „sieht es nicht schlecht aus“. Wenn das Wetter einigermaßen mitspielt, rechnet Stephan Fellmann gar mit einem Ausgleich der Corona-Delle – wenigstens bei den Übernachtungszahlen.

Das beschert dem Kurbetrieb mehr Arbeit als sonst. Vor allem Verpackungsmüll bereitet dem Kurdirektor Sorgen. Weil die Sitze in Restaurants nur zum Teil besetzt werden dürfen, speisen viele Gäste eben außer Haus. Pizzakartons, Einwegverpackungen und To-Go-Becher sind beredtes Zeugnis dieses Tuns. Die Kurverwaltung hat schon Extra-Container bestellt, um dem Verpackungsmüll Herr zu werden.

Übernachtungszahl nähert sich Vorjahreswert

Auch in Wieck nähern sich die Übernachtungszahlen dem Vorjahreswert. „Aktuell fehlen uns circa 4000 Übernachtungen“, sagt die Geschäftsführerin der Kur- und Tourist GmbH Darß, Mandy Krüger-Falk. Die Differenz sei Stand Ende August. Mit einem „wunderbaren September und Oktober wird die Lücke geschlossen“, so die Geschäftsführerin. Dass Boddendorf Wieck habe in diesem Zusammenhang einen Vorteil gegenüber großen Ostseebädern. Zur Zeit des Lockdowns waren die Unterkünfte in dem Ort nicht stark gebucht, so könne der Ausgleich einfacher erfolgen.

In Wustrow reißt die Seefahrtschule die Übernachtungsbilanz aus den roten Zahlen. „Die neue Anlage ist rappelvoll“, sagt Kurdirektor Dirk Pasche. Damit werde ein Ausgleich zum Fehlen des Ostseehotels geschaffen, das nach dem verheerenden Brand erst zum Jahresende wieder öffnen soll. Auch von anderen Hotels habe er von einem ausgebuchten Oktober gehört. „Die sind schon im November drin.“ Einen regnerischen Herbst fürchtet Dirk Pasche nicht. „Die Menschen kommen trotzdem, sie wollen einfach einen Tapetenwechsel.“

Ostseebad auf gutem Weg

Auch der Prerower Kurdirektor Lothar Jaeschke sieht „sein“ Ostseebad auf gutem Weg, wenigstens die Übernachtungszahlen des Vorjahres erreichen zu können. Allerdings würden die Planzahlen für dieses Jahr verfehlt. Voraussetzung für einen Ausgleich nach dem Defizit durch den coronabedingten Lockdown seien ein Goldener Oktober sowie ein gut gebuchter Jahreswechsel.

Auch in Born setzt der Leiter des Kurbetriebs, Yves Scharmberg, auf gutes Wetter. Mehr als die Hälfte der Einnahmen aus der Kurabgabe werde durch Camping eingenommen. Diese Urlauber kämen aber nur bei guten Wetteraussichten. Aktuell sehe die Situation gut aus, die Vorjahres-Übernachtungszahlen zu erreichen. Auch der Gastronomie gehe es derzeit sehr gut, so Yves Scharmberg. Aufgrund der vergleichsweise niedrigen Infektionszahlen in diesem Bundesland stehe die Region gut da. In anderen Bundesländern sehe die Lage ganz anders aus, es gebe schon etliche Insolvenzen.

Furcht vor neuen Einschränkungen

Auch in Zingst wird schon fleißig aufaddiert. Ein erstes Ergebnis Ende Juli war ein Rückgang der Übernachtungszahlen von zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie der Geschäftsführer der Zingster Kur- und Tourismusgesellschaft, Matthias Brath, sagt. „Es zeichnet sich ab, dass der Verlust am Ende des Jahres nur einstellig sein wird.“ Sorge bereitet Matthias Brath nicht in erster Linie schlechtes Wetter. Er fürchtet vielmehr neuerliche Einschränkungen aufgrund steigender Infektionszahlen.

Zögerlich gibt sich der Ahrenshooper Kurdirektor Roland Völcker. Stand Ende August wird in dem Ostseebad ein Defizit von rund 45 000 Übernachtungen verbucht. Während die Zahlen für Juli und August auf Vorjahresniveau liegen, erwartet der Kurdirektor nun ein leichtes Wachstum. Das aber werde nicht reichen, um die Verluste aus dem Vorjahr komplett aufzuholen, so dessen Prognose. „Ob es reicht, glaube ich nicht.“ Immerhin gelte es, ein Defizit von rund 15 Prozent bei den Übernachtungen und ein Minus von 21 Prozent bei den Gästeankünften aufzuholen.

Vorbuchungen über Vorjahresniveau

Auch Jens Oulwiger, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Fischland-Darß-Zingst, tritt dagegen ein wenig auf die Bremse. „Die Ängste für das zweite Halbjahr sind noch da“, sagt Oulwiger mit Blick auf die steigenden Infektions-Zahlen und der damit verbundenen Unsicherheit, was mögliche erneute Corona-Maßnahmen betrifft. Dennoch: Die Vorbuchungen für die kommenden Monate, die über den Werten des Vorjahres liegen, und die aktuellen Übernachtungszahlen deuten darauf hin, dass „es ein normales Jahr“ werden könnte. „Es scheint einigermaßen glimpflich auszugehen“, so Jens Oulwiger.

Vor allem die Camping-Plätze in der Region hätten sehr gute Übernachtungszahlen. Bei den Jugendherbergen sehe es dagegen schwieriger aus. Profitieren könnte die Region um den Bodden vor allem in den kommenden Jahren. Weil Reisen ins Ausland schwierig bis unmöglich sind, beziehungsweise waren, habe es etliche neue Gäste in unsere Region gezogen. „Vielleicht haben wir diese Gäste dauerhaft auf uns aufmerksam machen können“, so Oulwiger. Sicherheit und Nachhaltigkeit würden für Urlauber immer wichtiger.

Und weil gerade jetzt, also in der Nebensaison, viele Gäste kommen, habe die Fischland-Darß-Zingst-Region zudem die Chance, sich als Ganzjahresdestination zu profilieren. „Hier müssen wir aber noch an einigen Stellschrauben arbeiten, damit die Gäste rundum zufrieden sind“, so Oulwiger. Ein Ansatz seien kleinteiligere Angebote, um die Hotspots zu entzerren. Hier spiele dann auch die Besucherlenkung eine wichtige Rolle, zum einen, was die Bewerbung der Angebote betrifft, zum anderen aber auch die Erreichbarkeit dieser Angebote durch beispielsweise verbesserte Busverbindungen.

