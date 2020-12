Barth

Nach der zuletzt stark angestiegenen Zahl an Infektionsfällen mit dem Coronavirus in der Stadt Barth könnten vonseiten der Behörden weitere Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens angeordnet werden. Zunächst solle mit einem eigens eingerichteten Corona-Testzentrum erst einmal die Lage geklärt werden, „ich will aber nicht ausschließen, dass auch andere Maßnahmen notwendig sind“, sagt Barths Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig.

Die Stadtverwaltung stehe aktuell eng in Verbindung mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Vorpommern-Rügen. In den kommenden Tagen werde sich zeigen, ob weitere Maßnahmen notwendig sind. „Wir müssen uns ein besseres Lagebild verschaffen. Deshalb ist es wichtig, dass sich möglichst viele Menschen testen lassen“, so Friedrich-Carl Hellwig. Ein möglicher lokaler harter Lockdown, etwa mit der Schließung von Geschäften, sei jedoch derzeit kein Thema.

Anzeige

Leser-Umfrage: Sollten wir auf Lockerungen zu Weihnachten verzichten?

Testzentrum an der Vineta-Arena

Zum Hintergrund: Die Stadt Barth entwickelt sich derzeit zum Corona-Hotspot. Mittlerweile sind nach Angaben des Gesundheitsamtes Vorpommern-Rügen mindestens 60 aktuell Infizierte in der Stadt bekannt. Angesichts der aktuellen Lage hat der Landkreis am Mittwoch entschieden, ein temporäres Corona-Testzentrum einzurichten. Am Donnerstag und Freitag findet demnach eine lokale Testaktion in der Vineta-Sportarena im Gewerbegebiet am Betonwerk statt.

„Weitere Maßnahmen sind nicht vorgesehen“, teilte Olaf Manzke, Sprecher des Landkreises Vorpommern-Rügen auf Anfrage mit. Die Einrichtung des Testzentrums in und an der Vineta-Arena sei eine Vorsichtsmaßnahme, um verstärkt Corona-Tests durchzuführen und die Infektionsketten zu unterbrechen. „Wir wissen, in welchen Einrichtungen die Ansteckungen erfolgten und wie sie im Zusammenhang stehen“, so Manzke zur aktuellen Situation.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach.

Nach Angaben des Landkreises sind die 60 aktiven Fälle auf unterschiedliche Index-Fälle, also Ausgangsfälle, zurückzuführen. Betroffen sind Personen in unterschiedlichen Einrichtungen, darunter Pflegedienste, Kinderbetreuung und Schule. Auch in der Asylbewerberunterkunft in Barth sind offenbar drei Bewohner infiziert. Weitere Tests hätten keine weiteren Infektionen in der Einrichtung ergeben. Laut Friedrich-Carl Hellwig seien die örtlichen Gegebenheiten dazu geeignet, Isolations- und Quarantänemaßnahmen dort umzusetzen.

Testungen am Donnerstag und Freitag

Bereits am Dienstag war bekannt geworden, dass das Coronavirus bei mehr als 20 Menschen in Barth nachgewiesen worden war. In der Folge wurden weitere Kontaktpersonen getestet. Auch Ärzte in der Stadt waren aufgerufen worden, verstärkt Patienten mit Erkältungssymptomen auf das Corona-Virus zu testen. „Aufgrund der hohen Zahl positiver Befunde auch bei getesteten Kontaktpersonen möchte das Gesundheitsamt des Landkreises hier etwas breiter als bisher üblich angelegte Testungen durchführen“, heißt es nun aus dem Gesundheitsamt.

Getestet werden soll am Donnerstag und Freitag von 9 bis 14 Uhr an und in der Vineta-Arena. Am Mittwoch hatten die Behörden das Testzentrum aufgebaut. Nach Angaben des Landkreises gebe es zwei Möglichkeiten. Getestet werden kann nach dem Drive-in-Prinzip aus dem Auto heraus. Wer anders anreist, wird im Gebäude auf einer Teststrecke getestet. Das Gesundheitsamt weist darauf hin, dass Masken zu tragen sind und die Sicherheitsabstände eingehalten werden sollen. Außerdem soll jeder, der getestet wird, einen eigenen Kugelschreiber zum Ausfüllen von Formularen mitbringen.

Infektionsketten nachvollziehbar

Alle Personen, die aktuell Symptome haben, die auf eine Covid-19-Infektion hinweisen können, insbesondere diejenigen, die im medizinisch-pflegerischen Bereich, in sozialen Berufen oder anderen Tätigkeitsfeldern mit Kontakten zu vielen Personen arbeiten, sind aufgerufen, das lokale Testzentrum für einen Abstrich aufzusuchen. Es ist keine Überweisung oder vorherige Anmeldung erforderlich.

Lesen Sie auch

Die Stadt Barth hat zudem mit kleineren Maßnahmen auf die Situation reagiert. Kinder- und Jugendsport, der bislang erlaubt ist, wird ab sofort in den Sporthallen der Stadt nicht mehr möglich sein. An der Barther Nobert-Grundschule unterrichten nur noch die Klassenlehrer ihre Klasse. Es werde vorerst keinen Wechsel von Lehrern im Unterricht geben.

Laut Bürgermeister Hellwig würden auch die anderen Schulen der Stadt weitere Maßnahmen prüfen. Von einer lokalen Schließung der städtischen Schulen sei jedoch nicht die Rede. Auch bei den Kindertagesstätten werde geprüft, wie das Ansteckungsrisiko durch weitere organisatorische Maßnahmen minimiert werden könne. Städtische Einrichtungen, wie die Bibliothek, könnten darüber hinaus geschlossen werden. Die Tourist-Info ist derzeit geschlossen.

Von Robert Niemeyer