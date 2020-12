Corona-Hotspot Barth: Stadtvertretersitzung abgesagt

Barth

Die aktuelle Corona-Situation in der Stadt Barth hat weitere Folgen. Die für Donnerstagabend angesetzte Sitzung der Barther Stadtvertreter ist abgesagt worden. Das teilte Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig am Donnerstagmorgen mit.

Um 18.30 Uhr sollte das Gremium im Rathaussaal zusammenfinden. Bereits am Mittwochabend war die Sitzung des Schul- und Sozialausschusses ausgefallen.

Auch die für die nächste Woche angesetzten Sitzungen fallen aus. Das betrifft am Montag den Wirtschaftsförderungsausschuss und am Dienstag den Bauausschuss.

Neue Termine angesetzt

Hintergrund ist die aktuelle Corona-Lage in der Vinetastadt. Am Mittwoch waren mehr als 60 Infizierte in der Stadt gemeldet worden. Der Landkreis Vorpommern-Rügen hatte daraufhin ein lokales, temporäres Testzentrum in und an der Vineta-Arena eingerichtet. Am Donnerstag und Freitag können sich Barther dort jeweils von 9 bis 14 Uhr kostenlos testen lassen.

Für zwei der ausgefallenen Sitzung sind bereits neue Termine im kommenden Jahr angesetzt worden. Der Schul- und Sozialausschuss tagt am 11. Januar um 18.30 Uhr, die Stadtvertretung am 21. Januar um 18 Uhr.

Von Robert Niemeyer