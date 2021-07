Wustrow

In Wustrow ist am Sonnabend, 31. Juli, eine Impfaktion gegen das Corona-Virus geplant. In der Fischlandhalle wird ohne Termin geimpft. Wer möchte, kann einfach vorbeikommen und sich gegen Corona impfen lassen.

Impfen von 10 bis 12 Uhr

Von 10 bis 12 Uhr findet die Aktion statt. Nach Angaben des Amtes Darß-Fischland, das die Aktion organisiert, stehen Impfdosen der Impfstoffe der Hersteller Biontech und Astrazeneca zur Verfügung. Impfwillige können – so lange der Vorrat reicht – selbst wählen, welchen Impfstoff sie möchten. Das Amt hatte vor einigen Wochen bereits eine erste Impfaktion durchgeführt.

Diese zweite Aktion richtet sich auch an die Teilnehmer dieser ersten Aktion, die nun ihre zweite Corona-Impfung mit dem Biontech- oder Astrazeneca-Impfstoff erhalten möchten. Auch in diesem Fall könne zwischen den Stoffen gewählt werden. Eine Kombination sei möglich.

Formulare vorher ausfüllen

Das Amt weist darauf hin, dass es aufgrund einer hohen Anzahl an Impfwilligen zu Wartezeiten kommen kann. Um diese Wartezeiten zu verkürzen, können die Patienten die notwendige Einwilligungserklärung und das Aufklärungsblatt bereits im Vorfeld zu Hause ausfüllen, unterschreiben und dann mitbringen. Die Formulare sind unter www.darss-fischland.de zu bekommen. Die Formulare gibt es auch vor Ort am Sonnabend.

Im Umfeld des Impfzentrums ist eine medizinische Maske oder eine FFP2-Maske zu tragen. Die Hygieneabstände sind einzuhalten. Wer geimpft werden möchte, sollte außerdem seinen Impfausweis, seinen Personalausweis und seine Krankenversichertenkarte mitbringen.

Von Robert Niemeyer