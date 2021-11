Ahrenshoop

Freitag kurz vor 12 Uhr an der Feuerwehr in Ahrenshoop: Zahlreiche Impfwillige stehen vor der Tür – in der Schlange auch das vom Landkreis Vorpommern-Rügen geschickte Impfteam selbst. Die Tür der Wehr, wo am Freitagnachmittag eine Sonderimpfaktion ohne vorherige Terminvergabe stattfinden sollte, sie blieb jedoch verschlossen. „Etwa 30 Menschen standen vor der Tür“, berichtet OZ-Leserin Margret Schmidt erbost.

Wie sich später herausstellte, standen sie alle vor der falschen Tür. Denn das Amt Darß/Fischland hatte dieses Mal die Strandhalle für die Aktion vorgesehen, der Landkreis aber die Feuerwehr angekündigt. Aufgefallen ist dies erst am Freitag. „Trotzdem darf so etwas nicht passieren“, erbost sich Margret Schmidt.

Die leitende Verwaltungsbeamtin des Amtes, Katrin Kleist, kann den Ärger zwar verstehen, bittet aber auch um Verständnis. „Wir haben für Impfaktionen zuvor immer die Feuerwehr dem Landkreis zur Verfügung gestellt. Es ist sicher übersehen worden, dass wir dieses Mal die Strandhalle als Ort angegeben haben“, sagt sie. Und letztlich hätten ja alle Impfwilligen auch noch ihren Piks bekommen.

Von Anja Krüger