Corona-Impfung in Vorpommern-Rügen: Wo es sie in dieser Woche gibt

Ribnitz-Damgarten

Auch in der vierten Kalenderwoche des Jahres, der letzten vollen Januarwoche, wird in der Region Ribnitz-Damgarten wieder an verschiedenen Orten gegen das Corona-Virus geimpft. In Ribnitz-Damgarten gibt es dabei mittlerweile von Montag bis Freitag täglich den schützenden Piks. Am Montag und Dienstag gibt es auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst zwei Angebote ohne Terminvergabe.

Impftermine in Ribnitz, Born und Ahrenshoop

Der Impfstützpunkt im Begegnungszentrum in der Demmler-Straße in Ribnitz-Damgarten hat Montag bis Donnerstag von 9 bis 12 und von 13 bis 16 Uhr geöffnet. Am Freitag wird hier von 13 bis 19 Uhr geimpft. Es gibt sowohl den Impfstoff von Moderna als auch den des Herstellers BioNTech. Im Begegnungszentrum sind Impfungen nur nach Terminvergabe möglich.

In der Strandhalle in Ahrenshoop, Dorfstraße 16b, gibt es am Montag, 24. Januar, einen Impftermin. Von 10 bis 16 Uhr ist ein mobiles Impfteam des Landkreises vor Ort. Geimpft wird ohne Terminvergabe. Gleiches gilt für den Impftermin in Born am Dienstag, 25. Januar. Auch hier wird von 10 bis 16 Uhr geimpft, und zwar im Darßer Sommertheater, Chausseestraße 90. Sowohl in Ahrenshoop als auch in Born gibt es den Impfstoff von Moderna.

Freies Impfen in den Impfstützpunkten Stralsund und Grimmen

Weitere täglich geöffnete Impfzentren gibt es in Stralsund, Bergen auf Rügen und Grimmen. Im Strelapark in Stralsund (Grünhofer Bogen 13-17) wird täglich mit Terminvergabe von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr (Freitag bis 20 Uhr) der Impfstoff von BioNTech und Moderna geimpft. Montag bis Donnerstag gibt es in der Zeit von 13 bis 17 Uhr auch freies Impfen ohne Terminvergabe, ebenfalls mit beiden Impfstoffen. Am Freitag gibt es ebenfalls Impfungen ohne Termin.

In Grimmen gibt es ebenfalls Impfungen mit und ohne Terminvergabe. In der Bahnhofstraße 12 wird von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr sowie am Freitag von 13 bis 19 Uhr nach Terminvergabe geimpft. Montag bis Donnerstag gibt es die Corona-Schutzimpfung mit Moderna oder Biontech auch ohne Termin, und zwar von jeweils von 13 bis 16 Uhr. Auch hier wird am Freitag auch ohne Termin geimpft.

Im Förderzentrum in Bergen auf Rügen, Störtebeker Straße 8a, wird nur nach Terminvergabe geimpft. Den Moderna-Impfstoff oder Biontech-Impfstoff gibt es Montag bis Donnerstag von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr sowie am Freitag von 13 bis 19 Uhr.

Weitere Termine für freies Impfen mit dem Moderna-Impfstoff sind am Montag in Putbus (Markt 8, 10 bis 16 Uhr), am Mittwoch in Sellin (Siedlung am Wald 50, 10 bis 16 Uhr), am Donnerstag in Altenpleen (Stralsunder Straße 26, 10 bis 17 Uhr), und am Freitag in der Kurverwaltung in Binz (Heinrich-Heine-Straße 7, 10 bis 19 Uhr) und im Rathaus Tribsees (Karl-Marx- Straße 18, 13 bis 19 Uhr) angesetzt.

Impftermin am Freitag in Marlow

Termine für Impfungen des Landkreises Vorpommern-Rügen können über die Impfhotline des Landes unter 0385/20271115 oder über das Impfportal www.corona-impftermin-mv.de gebucht werden. Der Einsatz der Impfstoffe erfolgt laut Landkreis nach STIKO-Empfehlung: Personen über 30 Jahre erhalten demnach ausschließlich den Impfstoff von Moderna. Der Impfstoff von BioNTech ist ausschließlich dem Personenkreis unter 30 Jahren vorbehalten.

Die Stadt Marlow bietet in Zusammenarbeit mit der Praxis Dr. Eska aus Bad Sülze im Testzentrum in der Großen Teichstrasse 22 ebenfalls wieder einen Impftermin an. Von 13 bis 17 Uhr wird am Freitag, 28. Januar, hier geimpft. Je nach Verfügbarkeit gibt es den Impfstoff von Moderna oder BioNTech. Die Terminreservierung erfolgt von Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und am Freitag von 8 bis 12 Uhr über die Nummer 0170/820 51 66.

Nach Angaben des Landes sind in Mecklenburg-Vorpommern mittlerweile mehr als 73 Prozent der Bevölkerung erstgeimpft, fast 72 Prozent haben bereits ihre Zweitimpfung erhalten, 47,3 Prozent sind geboostert (Stand: 22. Januar).

Von Robert Niemeyer