Corona-Impfzentrum in Barth eröffnet: So bekommen Sie einen Termin

Barth

Die Aufregung ist Sybille Jahnke aus Barth anzumerken. Die 72-Jährige soll in wenigen Minuten ihre erste Corona-Schutzimpfung bekommen – als Erste von insgesamt 60 Personen, die am Eröffnungstag des Impfzentrums in Barth den Piks bekommen, der vor dem gefürchteten Coronavirus schützen soll, steht sie auf der Liste.

Der erste „Gast“ im Impfzentrum der Vinetastadt, das eine Außenstelle der Stralsunder Einrichtung ist, ist sie allerdings nicht. Denn bereits vor dem offiziellen Start fragen Passanten immer wieder nach, ob sie sich spontan impfen lassen oder wenigstens einen Termin vereinbaren können.

Nachfrage nach Terminen groß, aber es mangelt an Impfstoff

Darauf ist das Team vorbereitet – nicht auf eine zusätzliche Impfung, sondern auf die Frage. Denn Termine gebe es ausschließlich über die Hotline der Landesregierung beziehungsweise per Online-Registrierung, wie Robin Thomas, stellvertretender Leiter des Impfzentrums Stralsund, erklärt.

Aber er dämpft auch gleich die Erwartung: „Bis zum Ende kommender Woche ist das Impfzentrum Barth ausgebucht“, informiert er. Möglich seien in der einstigen Sporthalle am Bleicherwall, die seit einigen Jahren vom Carnevalsclub der Stadt genutzt wird und auf Narrenburg getauft worden ist, bis zu 300 Impfungen pro Tag, berichtet Robin Thomas.

Soweit die Theorie, denn aktuell werden nur 60 Menschen pro Tag dort geimpft. Der Grund: „Wir haben nach wie vor nicht ausreichend Impfstoff“, sagt der stellvertretende Impfzentrum-Leiter. Wann mehr Menschen in Barth geimpft werden können, vermag er nicht zu sagen. Nur so viel: „Wir hoffen, dass Ende Juni mehr Impfstoff zur Verfügung steht.“

So vereinbaren Sie einen Termin Bis die Priorisierung ab dem 7. Juni aufgehoben ist, werden Personen aus Priorität 1 bis 3 geimpft sowie alle über 18-Jährigen, die sich mit Astrazeneca impfen lassen wollen. Die Personenkreise, die zur Priorität 1 bis 3 gehören, können auf der Internetseite des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) unter www.lagus.mv-regierung.de/Gesundheit/InfektionsschutzPraevention/Impfen-Corona-Pandemie nachgelesen werden. Über diese Internetseite können sich Impfberechtigte registrieren, um einen Impftermin zu erhalten. Impftermine werden auch über die Hotline unter der Telefonnummer 0385 / 202 711 15 (Mo. – Fr. von 8 bis 20 Uhr, Wochenende und Feiertage von 9 bis 16 Uhr) vergeben. Erste Ansprechpartner für alle Impfberechtigten sollten laut Lagus aber immer die Hausärztinnen und Hausärzte sein.

Lauern auf Reste ist sinnlos

Die Bereitschaft und der Wille, sich in Barth gegen das Coronavirus impfen zu lassen, scheint groß. Bereits vor Eröffnung des Impfzentrums in der Vinetastadt habe es viele Anmeldungen gegeben, berichtet Robin Thomas. Und auch die Nachrückerliste sei lang. Diese gibt es, um übrig gebliebene Tagesdosen am Ende des Impftages nicht vernichten zu müssen.

Denn ist die Spritze erstmal aufgezogen – aus einem Fläschchen werden sechs Impfdosen gezogen – sollte das Serum auch verspritzt werden. Aber es kann halt immer vorkommen, dass ein Impfling nicht erscheint. „Ist das der Fall, rückt jemand von der Nachrückerliste nach. Die Personen auf der Liste, die übrigens nach Priorität sortiert sind, werden dann angerufen“, erklärt Robin Thomas.

Es bringt also nichts, sich kurz vor der Schließung vor das Impfzentrum zu stellen und darauf zu hoffen, dann doch spontan geimpft zu werden. „Aber jeder kann sich auf die Nachrückerliste setzen lassen“, informiert er. „Das veranlassen die Mitarbeiter im Impfzentrum“, fügt er hinzu.

Landrat Kerth: „Wir wollen vorbereitet sein.“

Anmeldung, Formular ausfüllen, Personalausweis und Impfpass vorzeigen, Formular erfassen lassen, Arztgespräch, Piks und Ruhephase danach: Sybille Jahnke hat nach gut einer halben Stunde die Prozedur hinter sich. Sie hat seit einer Weile diesen Moment herbeigesehnt. „Ich hatte für meine Erstimpfung schon einen Termin in Ribnitz. Der wurde aber verlegt. Als ich dann dort war, wusste niemand davon, ich kam also nicht dran. Danach habe ich entschieden, ich warte, bis in Barth geimpft wird“, erzählt die 72-Jährige.

In der ersten halben Stunde nach der Eröffnung haben sich bereits die ersten fünf Impflinge des Tages zumindest angemeldet. Es wird also deutlich, dass durchaus mehr Personen pro Tag geimpft werden können in den drei Impfstraßen, die aufgebaut worden sind. „Aber wir wollen vorbereitet sein – sowohl von den Räumlichkeiten als auch von den Arbeitsabläufen her. Wenn es tatsächlich eine Schwemme an Impfstoff geben sollte, wollen wir nicht, dass es heißt, wir seien nicht darauf vorbereitet“, sagt Vorpommern-Rügens Landrat Dr. Stefan Kerth, der es sich nicht hat nehmen lassen, bei der Eröffnung des Impfzentrums in seiner Heimatstadt dabei zu sein.

In der Narrenburg die närrische Zeit beenden

Er ist es auch gewesen, der die Narrenburg als möglichen Standort für ein Impfzentrum auserkoren hat. „Das Gebäude ist zentral gelegen und hat eine gute Anbindung“, begründet der 48-Jährige, der selbst Mitglied im BCC – im Barther Carneval Club – ist. Zwar würden sich auch die Sporthallen in der Stadt eignen, hätten vielleicht auch mit weniger Aufwand hergerichtet werden können, aber dort solle möglichst bald wieder Sport getrieben werden können.

In Barth unterstützen sieben Bundeswehrsoldaten und auch Kräfte des THW die Impfkampagne des Landkreises. Landrat Dr. Stefan Kerth sagt Danke dafür. Quelle: Anja Krüger

Die Faschingszeit hingegen ist vorbei, die Narrenburg würde jetzt und in den kommenden Monaten wenig genutzt werden. „Sonst wurde hier die närrische Zeit gefeiert – mit allen Risiken und Nebenwirkungen. Jetzt wollen wir hier unseren Teil dazu beitragen, dass auch die närrische Zeit, die wir aktuell erleben, bald zu Ende ist“, sagt er zu den Bundeswehrsoldaten von der Marinetechnikschule in Parow, die die Impfkampagne des Landkreises personell unterstützen.

Von Anja Krüger