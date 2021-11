Corona: In Ribnitz und Dierhagen wird im Akkord getestet 

Ribnitz-Damgarten/Marlow

Ohne einen Corona-Negativtest geht ab jetzt so gut wie gar nichts mehr. Kein Wunder, dass zum Beispiel auf das von der Timm und Krüger GbR betriebene Testzentrum in Ribnitz-Damgarten in der Langen Straße 54 ein regelrechter Run eingesetzt hat. Gestern Nachmitttag wuchs die Schlange zeitweise auf über 30 Menschen an.

Wurden im Oktober zwischen 20 bis 40 Personen getestet, so seien es in den letzten Tagen um die 100 gewesen, berichtete Stefan Krause, Hauptamtsleiter in der Stadtverwaltung Ribnitz-Damgarten. Er hält ständig Kontakt zum Testzentrum. „Am Donnerstag ist aber Zahl deutlich angestiegen“, berichtet er weiter. Der Betreiber hat reagiert. War bisher ein Helfer im Ribnitz-Damgartener Testzentrum eingesetzt worden, so sind es seit Donnerstag drei Testhelfer.

Knapp 400 Testungen an einem Tag in Dierhagen

„Der Betreiber hat uns versichert, dass er die Zahl der Helfer auch auf fünf erhöhen könne“, sagt Stefan Krause. Wenn nötig, kann die Stadtverwaltung Unterstützung geben. „Mehrere Frauen und Männer haben sich bei uns gemeldet und ihre Hilfe angeboten“, berichtet der Hauptamtsleiter.

Geöffnet hat das Ribnitz-Damgartener Schnelltest- und PCR-Zentrum von Montag bis Freitag in der Zeit von 9 bis 11.30 Uhr und von 12.30 Uhr bis 18 Uhr. Samstags von 10 bis 15 Uhr. Was den Sonnabend angeht, so hat die Stadtverwaltung gegenüber dem Betreiber den Wunsch geäußert, dass die Öffnungszeit bis 19 Uhr ausgeweitet wird.

Einen regelrechten Run hat es auch in Dierhagen gegeben. Hier betreibt Martin Netzel in der Strandstraße 31 nahe des Edeka-Marktes ein Testzentrum. Waren es bisher im Durchschnitt zwischen 20 und Testungen pro Tag, wurden am Donnerstag knapp 400 Tests durchgeführt. „Allein in den zwei Stunden von 10 bis 12 Uhr waren es bereits genau 164“, berichtet Netzel.

Derzeit sei man zu Dritt am Start. „Ich kann aber, wenn nötig, auf sechs bis neun Leute aufstocken“, kündigt Martin Netzel an. Nach eigenen Angaben seien um die 1000 Tests pro Tag möglich. „Urlauber und Einheimische halten sich in etwa die Waage “, berichtet er weiter. Um den großen Andrang zu bewältigen, hat das Testzentrum Dierhagen ab sofort von Montag bis Sonntag jeweils in der Zeit von 9 biss 17 Uhr geöffnet. Nur über Weihnachten wird es für zwei Tage geschlossen bleiben.

In Marlow wird seit Donnerstag wieder getestet

In Marlow wurde am 25. November das kommunale Testzentrum für Schnelltestungen in der Großen Teichstraße 22 wiedereröffnet, darüber informierte Bürgermeister Norbert Schöler. Die vorläufigen Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr. Die Abstimmung mit der Kassenärztlichen Vereinigung ebenso wie mit der Kreisverwaltung „hat sehr gut geklappt“, sagte Schöler. Mit im Boot sitze auch wieder die Firma Recknitz-Tourist Marlow, die Personal für das Testzentrum gestellt habe, informierte der Marlower Verwaltungschef weiter.

Darüber hinaus bietet die Stadt Marlow gemeinsam mit der Gemeinschaftspraxis Dr. Eska an folgenden Tagen Impftermine von 13 bis 17 Uhr an: 3. Dezember, 10. Dezember und 17. Dezember. Die Terminreservierung erfolgt von Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und am Freitag von 8 bis 12 Uhr über die Hotline-Nummer 0170 820 51 66. Wichtige Dokumente: Einwilligung, Aufklärungsbogen für mRNA Biontech.

Die Corona-Schnelltests werden wegen der seit Donnerstag geltenden 2Gplus-Regelungen so stark nachgefragt. Sie gelten für fast alle Freizeit- und Kulturaktivitäten. Unter anderem muss für Gaststätten, Kinos, Theater, Schwimmhallen, Fitnessstudios oder Hotels ein tagesaktueller negativer Antigentest vorgelegt werden. Ungeimpfte haben in all diesen Bereichen gar keinen Zutritt mehr. Ausnahmen gelten für Besuche beim Friseur oder für medizinisch notwendige Behandlungen.

Von Edwin Sternkiker