Rostock

Ganz Deutschland redet über die Corona-Inzidenz: Sie ist entscheidend dafür, wie stark das öffentliche Leben der Bewohner in den einzelnen Regionen weiter eingeschränkt ist – und ab wann gelockert wird.

Aktuell fallen die täglichen Neuinfektionen wieder. Nachdem einige Lockerungen in Kraft getreten waren, befindet sich Mecklenburg-Vorpommern derzeit wieder im Lockdown. Das öffentliche Leben wurde massiv eingeschränkt – in weiten Teilen des Landes gelten sogar nächtliche Ausgangssperren.

Wie ist der aktuelle Stand in den einzelnen Regionen von MV? Das erfahren Sie ausführlich in unserem aktuellen Tagesbericht und als Übersicht in folgender interaktiver Karte:

Video: Warum Rostock lange Zeit nur wenige Corona-Fälle hatte

Von OZ