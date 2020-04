Corona-Krise: Buchhändler und Verlage finden gemeinsam neue Wege

Ribnitz-Damgarten

„Ich bin unseren Kunden sehr dankbar, dass sie durchgehalten haben“, sagt Maike Ihlau. Die Chefin der Wossidlo-Buchhandlung in Ribnitz-Damgarten ist froh, dass sie ihr Geschäft wieder öffnen darf. Die Wochen der Schließung waren entbehrungsreich. Mit den ersten Tagen nach dem Neustart sei sie jedoch zufrieden. Etwa 80 Prozent des normalen Kundenaufkommens seien in der ersten Woche erreicht worden. Um weiter am Ball zu bleiben, kooperiert die Buchhandlung nun intensiver mit dem Demmler-Verlag aus Körkwitz.

Denn: „Ab Mai besteht der größere Teil der Kundschaft aus Urlaubern“, sagt Maike Ihlau. In welchem Umfang Touristen in die Region kommen können, ist ungewiss. „Die werden auf jeden Fall fehlen. Und das holt man nicht wieder rein.“

Lieber vor Ort als online

„Wir sind seit vielen Jahren miteinander verbunden“, sagt Julia Blau vom Demmler-Verlag. In Zusammenarbeit mit der Buchhandlung wurde in dieser Woche nun ein Schaufenster gestaltet, das Buchtitel des Demmler-Verlages präsentiert. Gleichzeitig findet eine Verlosung statt. Unter allen Kunden wird ein Exemplar der Neuerscheinung „Hasel, Hexe und die Anderswelt“ verlost. „Wir zeigen damit, dass es hier auch noch einen Verlag vor Ort gibt“, so Julia Blau.

In den vergangenen Wochen habe der Verlag versucht, die Buchhändler zu unterstützen. Immer wieder hätten Kunden bei Julia Blau angerufen, um ein Buch zu bestellen. „Ich habe immer an die Buchhandlungen verwiesen“, so Blau. Denn gerade in der Corona-Pause sei es wichtig gewesen, den lokalen Handel, also auch die lokalen Buchhändler, zu unterstützen.

Bestell-, Abhol-, Lieferservice in der Buchhandlung

Zum Teil habe sich das Engagement bezahlt gemacht. Die Wossidlo-Buchhandlung selbst hatte einen Bestell-, Abhol- und Lieferservice eingerichtet. „Wir sind nicht vergessen worden. Wir haben viele treue Kunden, die bei uns auf allen Kanälen Bücher bestellt haben“, sagt Maike Ihlau.

So hätten immerhin etwa 15 Prozent des normalen Umsatzes erzielt werden können. „Aber auch das ist noch nicht einmal Schadensbegrenzung. Andererseits hätten wir ohne den Service gar keinen Umsatz gehabt und manche Kunden wären vielleicht nie wieder zu uns gekommen.“

Kinderbücher gefragt

Immer wieder hätte sie Menschen aber auch erklären müssen, dass Bücher wegen der gesetzlich vorgeschriebenen Buchpreisbindung stets gleich viel kosten, egal ob im Internet oder direkt in der Buchhandlung bestellt. „Und wir liefern auch innerhalb eines Tages. Es ist sinnvoller, in der Buchhandlung zu bestellen als online“, sagt Maike Ihlau.

In Zeiten geschlossener Kitas und Schulen waren und sind derzeit vor allem Mal- und Kinderbücher bei den Kunden gefragt. Aber auch Sachbücher und Belletristik hätten die Menschen interessiert.

Fünf Buchtipps für die Corona-Zeit Die Mitarbeiter der Wossidlo-Buchhandlung haben ein paar Buchtipps zusammengestellt, damit die Corona-Zeit nicht so langweilig wird. Delia Owens: Der Gesang der Flusskrebse. „Einer der großartigsten Romane des Jahres. Die Passagen von der Stille, der Einsamkeit und dem Alltag inmitten der Wildnis sind von erhabener Intensität und Schönheit und voller hinreißender Naturbeschreibungen. Ein großartiges Stück Literatur mit fesselnder Handlung und endloser Faszination der Natur“, so das Urteil der Mitarbeiter. John Ironmonger: Der Wal und das Ende der Welt. „Das Buch der Stunde: Ein kleines Dorf. Eine Epidemie und eine globale Krise. Und eine große Geschichte über die Menschlichkeit“, so das Expertenurteil. „Der Autor erzählt eine mitreißende Geschichte über das, was uns als Menschheit zusammenhält. Und stellt die wichtigen Fragen: Wissen wir genug über die Zusammenhänge unserer globalisierten Welt? Und wie können wir gut handeln, wenn alles auf dem Spiel steht?“ Lutz Seiler: Stern 111. „Ein Panorama der ersten Nachwendejahre in Ost und West, ausgezeichnet mit dem Preis der Leipziger Buchmesse. Ein Roadtrip, der seine Bahn um den halben Erdball zieht, und ein Berlin-Roman, der uns die ersten Tage einer neuen Welt vor Augen führt. Und ganz nebenbei wird die Geschichte einer Familie erzählt, die der Herbst 1989 sprengt und die nun versuchen muss, neu zueinanderzufinden.“ Holger K. Schmidt: Die Toten von Marnow. „Der erste Fall der neuen Krimireihe von Holger Karsten Schmidt besticht durch einen abgründigen Plot um ein schreckliches Verbrechen in einem mecklenburgischen Dorf, dessen Spur tief in die deutsch-deutsche Geschichte hineinreicht. Und durch die moralischen Abgründe eines sympathischen Ermittlerduos, das am Ende keineswegs mit reiner Weste dasteht.“ Pascal Mercier: Das Gewicht der Worte. „Seit seiner Kindheit ist Simon Leyland von Sprachen fasziniert. Gegen den Willen seiner Eltern wird er Übersetzer und verfolgt unbeirrt das Ziel, alle Sprachen zu lernen, die rund um das Mittelmeer gesprochen werden. Von London folgt er seiner Frau Livia nach Triest, wo sie einen Verlag geerbt hat. In der Stadt bedeutender Literaten glaubt er den idealen Ort für seine Arbeit gefunden zu haben – bis ihn ein ärztlicher Irrtum aus der Bahn wirft. Doch dann erweist sich die vermeintliche Katastrophe als Wendepunkt, an dem er sein Leben noch einmal völlig neu einrichten kann.“

Die enge Kooperation mit dem Demmler-Verlag ist auch ein Zeichen gegenseitiger Solidarität. „Wir können nicht ohne die Verlage, die Verlage können nicht ohne uns“, sagt Maike Ihlau. Auch die Verlagsbranche leide unter der Corona-Krise. „Lesungen, Buchvorstellungen, Messen, uns ist das alles weggebrochen“, sagt Julia Blau. Durch verstärktes Marketing im Online-Bereich werde versucht, den Wegfall analoger Präsentationsformen zu kompensieren. Dabei seien die Verlage durchaus kreativ und erfolgreich unterwegs.

Buchmesse wurde virtuell umgesetzt

Beispiel Leipziger Buchmesse: Die fiel wegen der Corona-Pandemie aus. „Innerhalb unserer Verlagsgruppe waren allein 40 Lesungen dort geplant“, so Julia Blau. Mit Livestreams, Podcasts oder Social-Media-Aktionen wurde die Buchmesse dennoch zum Großteil (virtuelle) Wirklichkeit. Unter dem Titel „Live statt Leipzig“ wurden beispielsweise Lesungen mit Autoren online gestreamt, zu ebenjenem Zeitpunkt, zu dem die Lesung auch in Leipzig mit Publikum stattfinden sollte. Laut Julia Blau schauten hier in etwa genau so viele Menschen zu, wie im Schnitt vor Ort in Leipzig mit dabei gewesen wären. „Die Verlage haben sich wirklich etwas einfallen lassen. Vieles davon lässt sich bestimmt auch auf die Post-Corona-Zeit übertragen“, ist sie sich sicher.

Bis dahin heißt es jedoch vorerst: Weiter durchhalten. „Am Anfang haben wir von Tag zu Tag geguckt, jetzt schauen wir von Woche zu Woche. Es entspannt sich allmählich“, so Julia Blau. Der Demmler-Verlag jedenfalls sei solide aufgestellt. „Es ist für alle ein schwieriger Prozess. Niemand kann sagen, wie lange es noch dauert“, sagt Maike Ihlau.

Von Robert Niemeyer