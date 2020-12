Covid-19 - Corona-Krise in Barth: So lief der erste Test-Tag an der Vineta-Arena

Hunderte Menschen wurden am Donnerstag beim ersten Test-Tag im lokalen Testzentrum in und an der Vineta-Arena auf das Coronavirus getestet. Aktuell sind in Barth 67 Infizierte registriert. Die Stadtverwaltung hat außerdem weitere Maßnahmen ergriffen.