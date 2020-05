Corona-Krise trifft Technik-Museum Pütnitz besonders hart

Pütnitz

Normalerweise wären um diese Zeit auf dem weitläufigen Gelände und in den drei Ausstellungshallen des Technik-Museums Pütnitz zahlreiche Besucher unterwegs. Doch wegen der Corona-Krise herrscht hier ungewohnte Ruhe. Nur einige wenige Mitglieder des Technik-Vereins sind anzutreffen. Die sechs fest angestellten Mitarbeiter und die drei Teilzeitkräfte hingegen mussten bereits vor acht Wochen in Kurzarbeit geschickt werden. Den Mitarbeitern, die auf 450-Euro-Basis tätig waren, habe man die Verträge kündigen müssen, erläutert Frank Müller-Meinke. Er ist Vorsitzender des Technik-Vereins, der das Museum betreibt.

An allen Ecken und Enden wird gespart

Das Museum kämpft ums Überleben. Alles, was mit Kosten verbunden ist, hat man deshalb auf Null fahren müssen oder so weit es eben geht reduziert. Klar ist, dass weder in diesem noch im nächsten Jahr neue Exponate erworben werden können. Auch bei den Betriebskosten werde gespart, wo immer es möglich sei, sagt Meinke weiter. So setze man statt der großen Stromaggregate kleinere Aggregate ein, um den Dieselverbrauch zu reduzieren.

Frank Müller-Meinke, der Vorsitzende des Technik-Vereins Pütnitz, am Ikarus-Gelenkbus. Dieser wurde von der Jugendgruppe des Vereins auf Vordermann gebracht. Quelle: Edwin Sternkiker

Das Technikmuseum hat die Corona-Krise besonders hart getroffen, weil es weder staatliche Zuschüsse noch eine kommunale Förderung gibt. Darum sind auch die Einnahmen, die durch den Eintritt generiert werden, besonders wichtig. Um so härter trifft es den Technik-Verein, dass das Ostblock-Fahrzeugtreffen endgültig abgesagt werden musste (die OZ berichtete). Immerhin machen die Einnahmen aus dieser Veranstaltung über 50 Prozent an den jährlichen Gesamteinnahmen aus, erklärt der Vereinsvorsitzende.

Bisher rund 4000 Euro an Spenden bekommen

Über die angeschobenen staatlichen Programme habe man zwar 15 000 Euro Soforthilfe erhalten, „aber damit lässt sich nur ein Teil unserer hohen Aufwendungen abdecken“, sagt Meinke. Um weiteres Geld zu mobilisieren, hat der Verein einen Spendenaufruf gestartet. Bisher sind rund 4000 Euro zusammengekommen. „Dafür ist der Verein sehr, sehr dankbar“, macht Meinke deutlich.

Was ihn und andere Vereinsmitglieder sehr berührt hat: Unter den Einzahlungen befinden sich etliche Beträge von 5 oder 10 Euro. Das seien zwar nur kleine Summen, aber es sei zu vermuten, „dass dahinter Einzahler stehen, die selbst nicht über allzu viel Geld verfügen“, so Meinke. Und er kann weiterhin darüber berichten, dass man auch von anderen Vereinen Spenden erhalten habe.

Das Technik-Museum Pütnitz wird erstmals nach der Corona-Zwangspause wieder am Pfingstwochenende öffnen, jeweils in der Zeit von 10 bis 16 Uhr. Auch danach soll das Museum erst einmal nur an den Wochenenden geöffnet werden. „ Pfingsten ist ein Testlauf für uns. Wir wollen sehen, wie es läuft und ob es sich lohnt, das Museum auch in der Woche zu öffnen. Die Zeit bis Pfingsten wird genutzt, um alle technischen und organisatorischen Vorbereitungen zu treffen, die notwendig sind, um Mitarbeiter und Besucher vor dem Coronavirus zu schützen“, berichtet Meinke. Dazu gehöre auch, dass die Eintrittstickets online gelöst werden können. Damit lassen sich viele Kontakte vermeiden.

Der Mehrzweckhubschrauber Kamow Ka-26. Mitglieder des Technik-Vereins haben ihn zusammengebaut und auf dem Weg zwischen der Halle 2 und Halle 1 aufgestellt. Quelle: Edwin Sternkiker

Die Zwangspause wurde von den Vereinsmitgliedern auch genutzt, um den Besuchern Neues präsentieren zu können. So ist Henry Martens-Rentel derzeit dabei, den K-61, den großen Schwimmwagen, auf Vordermann zu bringen. K-61 ist der Name eines geländegängigen, ungepanzerten Amphibienfahrzeugs. In der Sowjetarmee und anderen Streitkräften wurde es zum Übersetzen von Fahrzeugen und Technik über Wasserhindernisse genutzt. „Unser Exemplar stammt aus den 1960er Jahren“, erläutert Henry Martens-Rentel. Die Arbeiten an dem Gefährt sind gut vorangekommen, zwei Dichtigkeitsprüfungen waren erfolgreich. Zu Pfingsten sind Besucher eingeladen, auf dem Schwimmwagen Platz zu nehmen. Und dann soll es ein Stückchen hinaus auf den Ribnitzer See gehen, kündigt Henry Martens-Rentel an.

Hubschrauber ist ein Hingucker

Wenn das Museum zu Pfingsten wieder öffnet, kann den Besuchern auch erstmals der Mehrzweckhubschrauber Kamow Ka-26 präsentiert werden. Er stammt aus sowjetischer Produktion und wurde von 1969 bis 1985 produziert. Der Hubschrauber verfügt über zwei Dreiblatt-Rotoren, die von 9-Zylinder Sternmotoren angetrieben wurden. Der Hubschrauber lagerte in Einzelteilen in einer der Museumshallen. In zahllosen Arbeitsstunden haben ihn Vereinsmitglieder zusammengebaut.

Wurde wieder fahrtüchtig gemacht: KrAZ 214. Quelle: Edwin Sternkiker

Sehr stolz ist der Vereinsvorsitzende auch auf den KrAZ 214, der in der Halle 1 steht. Ein sowjetischer Lastkraftwagen des Herstellers KrAZ aus Krementschuk in der Ukraine, der von 1959 bis 1967 gebaut wurde. Der Lkw wurde vor allem bei den Streitkräften des Warschauer Vertrages eingesetzt. Auch dieser mit einem Sechszylinder-Zweitakt-Dieselmotor ausgestattete wuchtige Lkw wurde von Vereinsmitgliedern restauriert und in Gang gebracht. Zu Pfingsten besteht für Besucher die Möglichkeit neben dem Fahrer Platz zu nehmen und eine Runde im Gelände zu drehen.

Eingestiegen werden darf Pfingsten auch erstmals in einen Ikarus-Gelenkbus. Den haben Mitglieder der Jugendgruppe um Alexander Heise im Laufe von drei Jahren aufgearbeitet. „Ein sehr aufwendiges Unterfangen. Bis zur letzten Schraube wurde jedes Teil angefasst“, berichtet Meinke. Und er fügt noch hinzu: „Eine tolle Arbeit, die die Jungs da abgeliefert haben.“

Wer eine Spende überweisen möchte, hier ist die Bankverbindung::Kontoinhaber: Technikverein Pütnitz e. V. IBAN: DE09 1505 0500 0102 1006 59 BIC: NOLADE21GRW Kreditinstitut: Sparkasse Vorpommern

