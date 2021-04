Corona-Kundgebung Ribnitz: Anzeigen gegen Zuschauer

Ribnitz-Damgarten

Aus Sicht der Polizei sei die Corona-Kundgebung in Ribnitz am Mittwoch störungsfrei verlaufen. Das teilte am Donnerstag die Polizeiinspektion Stralsund in ihrer offiziellen Nachlese zu der Versammlung auf dem Marktplatz mit. Lediglich außerhalb der Absperrung, also im Zuschauerbereich, seien Verstöße gegen die Corona-Landesverordnung festgestellt worden. Vier Ordnungswidrigkeitenanzeigen wurden aus diesem Grund aufgenommen.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Absperrungen aufgestellt

Kurz nach 19 Uhr endete die Corona-Protest-Kundgebung auf dem Ribnitzer Marktplatz, die das sogenannte Bürgerforum Ribnitz-Damgarten angemeldet hatte. Zu der Versammlung waren 50 Teilnehmer zugelassen. Mit Absperrungen war die Einhaltung dieser Zahl gewährleistet worden.

Im Umfeld hätten sich laut Polizei im Laufe der Kundgebung bis zu 280 Zuschauer aufgehalten, die die Versammlung ebenfalls verfolgt hatten. Die Ribnitzer Polizei sowie Kräfte der Bereitschaftspolizei Mecklenburg-Vorpommern hatten die Kundgebung sowie die Einhaltung der Auflagen und Corona-Regeln kontrolliert.

Lesen Sie auch Ribnitz: So lief die Corona-Protest-Kundgebung am Mittwoch

Von Robert Niemeyer