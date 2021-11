Stralsund

Der Landkreis Vorpommern-Rügen hat wegen steigender Zahlen von Corona-Infektionen schärfere Maßnahmen ergriffen. Seit Mittwoch gilt in vielen Bereichen die 2G-Regel. Doch dabei wird es bis Weihnachten wohl nicht blieben. Im Interview spricht Gesundheitsamtschef Jörg Heusler über die Lage im Landkreis und weitere Maßnahmen und die Situation an den Schulen.

Jörg Heusler, Fachdienstleiter Gesundheit des Landkreises Vorpommern Rügen, und Corona-Krisen-Manager. Quelle: Jörg Mattern

OSTSEE-ZEITUNG: Ist die 2G-Regel wirklich notwendig?

Jörg Heusler: Was 2G genau bewirkt, darüber kann man streiten. Es ist aber an der Zeit, dass wir Maßnahmen ergreifen. 2G ist nur der erste Schritt.

Was droht den Bürgern noch?

2G allein wird vermutlich nicht ausreichen, um die Zahlen wieder nach unten zu drücken. Ich rechne mit schärferen Maßnahmen. Momentan gibt es viele Kontaktmöglichkeiten, die aus meiner Sicht auch in Ordnung sind. Wir müssen dennoch schauen, wie sich die Situation in den Krankenhäusern entwickelt.

2020 haben wir im November enorme Verschärfungen erlebt. Wie ist die Lage im Vergleich?

Letztes Jahr hatten wir einen „Light-Lockdown“, der zu einer extremen Kontaktreduzierung geführt hat. Damals war unsere Strategie, schnell alle Infizierten und deren Kontakte in Quarantäne zu bringen. Kleine, ‚aufflammende Hotspots‘ konnten mit viel Personaleinsatz zügig gelöscht werden. In der vierten Welle ist die Situation anders. Durch die vielen Kontaktmöglichkeiten ist eine Nachverfolgung nicht mehr möglich. Denn ein Infizierter hat schnell 100 Kontakte.

Also können die Infektionsketten heute kaum noch durchtrennt werden?

Jedenfalls nicht durch unsere Kontaktermittler. Wir müssen da stark auf Eigenverantwortung setzen. Jeder Bürger muss genau überlegen, was passiert, wenn er positiv ist. Auch jede Kontaktperson muss das eigene Verhalten hinterfragen. Aktuell haben wir über 1000 Infizierte. Da ist es klar, dass wir nicht jeden erreichen können.

Was bedeutet das für den Bürger?

Wer einen Anruf bekommt, muss selbstverantwortlich seine Kontaktpersonen informieren. Mit einem Anruf versuchen wir aber jedem Infizierten alle Informationen zu geben. Diese bekommt er weiterhin schriftlich. Von der Strategie her stürzen wir uns auf gefährdete Gruppen, also Personen die alt sind, die krank sind – oder eine Immunschwäche haben, besonders bei diesen hilft die Impfung nicht wirklich.

Könnte eine Maßnahme die Absage der Weihnachtsmärkte sein?

Bei Weihnachtsmärkten habe ich keine großen Bedenken mehr. Sie finden im Freien statt, dort werden wenig Infektionen übertragen. Die Virenlast ist in der Luft verdünnt. Selbst wenn ein Superspreader viele Viren ausscheidet, ist um ihn herum viel Luft. Reden müssen wir dennoch über die kleinen Weihnachtsmärkte in Innenbereichen, wie im Stralsunder Rathauskeller. Dort sollte man überlegen, ob und wie man es umsetzen kann.

Kann die Home-Office-Pflicht die Zahlen nach unten drücken?

Hotspots in Betrieben sind selten. Ich kann primär für die Kreisverwaltung sprechen. Wir arbeiten sehr eng zusammen – aber räumlich distanziert. Home-Office beschert den Kollegen, die ins Büro müssen, mehr Raum. Auch dadurch werden Begegnungen weniger.

Was halten Sie von einem Lockdown für Ungeimpfte?

Das wäre eine weitere Möglichkeit. 2G ist schon wie ein Soft-Lockdown für Ungeimpfte. Von vielen Dingen im öffentlichen Leben sind sie bereits ausgeschlossen. Aber auch diese Variante wird uns nicht retten. Denn viele Übertragungen passieren im privaten Bereich. Da hat man keine Chance einzugreifen oder zu kontrollieren. So eine Maßnahme kann spalten, hätte aber durchaus Vorteile. Einerseits verringert es die Verbreitung, denn Ungeimpfte sind empfänglicher für eine Corona-Infektion. Andererseits kann man darüber Ungeimpfte vor einer Infektion schützen. Einen Riesengewinn sollte man sich davon jedoch nicht erhoffen.

Aktuell stehen viele Leute für den Piks an. Sind da Ungeimpfte dabei?

Laut unserem Impfmanager werden überwiegend Booster-Impfungen nachgefragt. Es sind aber auch Erst- und Zweit-Impfungen dabei.

Denkt der Kreis über Impfevents nach, wie einen „Kinderimpftag mit Kinogutschein“ oder „Impfen mit Promis“?

Davon halte ich nichts. Aber ich bin auch nur für die fachliche Beratung da. Aus meiner Sicht sind solche Veranstaltungen der falsche Weg. Wir sollten nicht anfangen, Menschen zu ködern, die etwas für die eigene Gesundheit oder die Gesundheit der Bevölkerung tun können.

Werden die Impfkapazitäten im Kreis wieder hochgefahren?

Da arbeitet das Team vom Impfmanager dran. Mehr als zehn dezentrale Ort wurden bereits benannt. Sie werden nicht permanent, aber tageweise öffnen. Angedacht ist, das Impfen wieder über eine zentrale Landes-Hotline zu regeln. Dadurch kann man das teils chaotische Impfen ohne Termin wieder in geordnete Bahnen lenken. Momentan haben wir das Problem, dass an einigen Orten ganz viele Menschen auftauchen – und an anderen gar keine.

Gibt es im Landkreis aktuell Hotspots?

Hotspots spielen nur vereinzelt eine Rolle. Wir haben es mit einem diffusen Infektionsgeschehen zu tun. Wenn eine Veranstaltung als Auslöser bekannt ist, benennen wir sie auch. Nicht um die Veranstalter in Verruf zu bringen, sondern weil wir die Menschen warnen müssen, die dort waren. Nur so können sie sich selbst beobachten und gegebenenfalls auf Besuche von Menschen, die gefährdet sind, verzichten.

Wie sieht es an Schulen und Kitas aus?

Im Kreis haben wir rund 20 Schulen mit Fällen. Bei Kitas sind es weniger. Erkrankt eine Erzieherin, sind oft viele Kinder krank. Erkrankt ein Kind, folgt kaum ein weiteres Kind. Gerade kleine Kinder geben die Infektion kaum weiter.

Müssen wir mit Schul- oder Kitaschließungen rechnen?

So etwas würde ich jedenfalls niemals ausschließen. Ungeimpfte Kinder können die Infektion nach Hause in die Familien tragen. Durch täglichen Kontakt kann der Infektionsdruck in der häuslichen Gemeinschaft so groß werden, dass es zu Impfdurchbrüchen kommt. Dadurch können die Infektionszahlen weiter steigen. So bald die Auswirkungen auf unsere Kliniken drastisch werden, müssen wir auch über Schließungen von einzelnen Einrichtungen – oder in der Fläche nachdenken. So etwas ist weder geplant, noch gewollt. Dennoch kann es nicht ausgeschlossen werden.

Stehen Sie in regelmäßigem Kontakt mit anderen Ärzten?

Es gibt wieder mehr Austausch. Wir besprechen uns wöchentlich im sogenannten Cluster, zudem auch Greifswald gehört. Über die Telefonate weiß man nicht nur, wie es statistisch aussieht, sondern auch, wie sich Fälle konkret entwickeln. Bei uns ist die Auslastung der Intensivbetten bei rund 10 Prozent. Ich weiß aber auch, dass es bei uns kleine Krankenhäuser gibt, bei denen die Hälfte der ITS-Betten bereits mit Corona-Patienten belegt ist. Noch können alle über das Cluster gut versorgt werden. Man braucht aber nur nach Sachsen oder Thüringen zu gucken, was für eine Not uns auch treffen kann, wenn die Zahlen weiter steigen.

Könnte auch unser lokales Gesundheitssystem noch vor Weihnachten überlasten?

Schwierig vorauszusagen. Doch die Gefahr besteht. Wir sind jetzt schon am Überlegen, wie wir die Krankenhäuser stärken können. Es klemmt nicht an Betten oder Technik, es fehlt an Personal. Deshalb halte ich es für sinnvoll, möglichst viel medizinisches Personal, das derzeit nicht im Krankenhaus arbeitet, so zu befähigen, dass es auch im Krankenhaus aushelfen kann. Es muss ja nicht gleich die ITS sein, auch Hilfe auf der Normalstation bringt schon Entlastung.

Von Kay Steinke