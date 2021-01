Corona-Lockdown verlängert: So reagieren Menschen in Ribnitz-Damgarten

Ribnitz-Damgarten

Zu den Einrichtungen der Stadt, die durch die Verlängerung des bestehenden harten Lockdowns bis Ende Januar betroffen sind, gehört die Bodden-Therme in Ribnitz-Damgarten. Zur Erinnerung: Anfang Oktober letzten Jahres hatte sie nach dem ersten Lockdown wieder für die Öffentlichkeit geöffnet. Lediglich 100 Gäste durften zeitgleich in das Bad.

Ab dem 2. November wurde sie dann wegen der anhaltenden Corona-Pandemie wieder für die Öffentlichkeit geschlossen. Geöffnet blieb die Bodden-Therme jedoch für einige Zeit für den Schwimmunterricht der Schulen sowie für das Schwimmtraining für Kinder und Jugendliche aus Vereinen. Ab Mitte Dezember war jedoch auch damit Schluss.

Auch wenn der Lockdown nun bis Ende Januar verlängert wird, sollen die Kinder darunter nicht leiden, sagte Betriebsleiter Clifford Fordinal. Ob allerdings die Therme wieder für den Schwimmunterricht der Schulen und den Vereinssport von Kindern und Jugendlichen geöffnet werden könne oder nicht, hänge davon ab, ob auch die Schulen und Kitas bis Ende Januar geschlossen bleiben, machte Fordinal deutlich.

Lockdown ist keine Überraschung

Dass der Lockdown bis Ende Januar verlängert wird, damit habe sie gerechnet, sagt die Ribnitzer Friseurmeisterin Inga Holtz. Angesichts der rasant steigenden Corona-Zahlen wäre es naiv gewesen zu glauben, dass es nicht dazu kommen würde. Inga Holtz hatte erst am 2. November vorigen Jahres ihren eigenen Frisiersalon eröffnet und hatte gerade einmal sechs Wochen arbeiten können, bevor sie wegen des harten Lockdowns Mitte Dezember wieder schließen musste. Der Salon befindet sich Am Petersdorfer Weg 2. Sie hatte sich mit der Eröffnung eines eigenen Salons einen lang gehegten Traum erfüllt, nachdem sie 19 Jahre lang in einem Ribnitzer Salon gearbeitet hatte.

Die Lage sei, wie sei sei, sie könne nichts daran ändern, so die 37-Jährige. Das heiße aber für sie nicht, den Kopf in den Sand zu stecken. „Ich nutze die Zeit, um über Facebook und Instagram Kontakt zu meinen Kundinnen und Kunden zu halten.“ Und wer einen Gutschein möchte oder ein bestimmtes Produkt, könne sich telefonisch oder per WhatsApp melden, so die Ribnitzerin. Zudem nutze sie die Zeit auch, um sich per Internet weiterzubilden.

Im vorigen Jahr wurde eine Ausstellung mit Fotos von Thomas Häntzschel (r.) aus Rostock eröffnet. Nun bleibt sie im Einverständnis mit dem Künstler bis auf Weiteres bestehen.Sobald die Galerie wieder öffnen darf, sind Besucher eingeladen, sich die Bilder anzuschauen. Quelle: Gabi Raskop

Kunstausstellung schon vorher abgesagt

Auch für Gabi Raskop, die Leiterin der Galerie im Kloster, kommt die Verlängerung des Lockdowns nicht überraschend. Deshalb sei die erste geplante Kunstausstellung in diesem Jahr mit Malerei von Sylvia Seelmann aus Berlin bereits vor der am Dienstag verkündeten Verlängerung des harten Lockdowns abgesagt worden. Die feierliche Eröffnung sollte eigentlich am 24. Januar stattfinden.

„ Sylvia Seelmann war zwar sehr traurig, hatte aber eingesehen, dass unter den gegebenen Umständen eine andere Entscheidung nicht möglich war“, so Gabi Raskop. Die Malerin werde dafür im nächsten Jahr einen eigenen Ausstellungszeitraum in der Galerie im Kloster erhalten.

Abwarten und hoffen

Jetzt heiße es abzuwarten und zu hoffen, dass in absehbarer Zeit wieder eine Öffnung der Galerie möglich ist. „Ob das im Februar, März oder gar erst April der Fall sein wird, das kann allerdings niemand wissen“, so Gabi Raskop. Auf jeden Fall werde man vorbereitet sein. Deshalb bleibe auch die Fotografieausstellung von Thomas Häntzschel aus Rostock nun im Einverständnis mit dem Künstler bis auf Weiteres bestehen.

Da die Galerie im Kloster sich dem Einzelhandel zugerechnet hatte, konnte sie in der Vorweihnachtszeit bis zum 19. Dezember vorigen Jahres trotz Lockdowns öffnen. „Dafür wurden viel gutes Kunsthandwerk, Grafik sowie Kunstbücher aus der Region ausgestellt und angeboten. Obwohl Touristen, die ansonsten den Großteil der Tagesgäste des Kunsthauses ausmachen, aufgrund von Corona nicht kommen konnten, kamen täglich um 15 einheimische Besucher, um Geschenke zu kaufen, die Artothek zu nutzen oder nebenher auch die laufenden vier Ausstellungen zu sehen“, so Gabi Raskop abschließend.

Von Edwin Sternkiker