Corona-Lockerungen: Diese Gastgeber heißen die Touristen an Vorpommerns Ostsee willkommen

Stralsund

Zu Ostern durfte wegen der Corona-Krise kein Tourist nach Mecklenburg-Vorpommern einreisen. Jetzt zu Pfingsten strömen die Urlauber ins Land. 200 000 waren es laut Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) bereits am vergangenen Wochenende, 150 000 werden an diesem Wochenende zusätzlich erwartet.

Die Hotels dürfen allerdings nur 60 Prozent ihrer Kapazitäten nutzen, damit Kontakte vermieden werden und das Virus sich möglichst nicht ausbreitet. Was Tourismus-Anbieter in Vorpommern über die Regelungen denken, erzählen sie hier.

Anzeige

Freude und Sorge beim Hotelier auf Rügen

„Ich freue mich natürlich darüber, dass Touristen nun wieder reisen dürfen und unsere Insel besuchen können“, sagt Gerd Raulff. Der 77-Jährige ist Eigentümer des Badehauses Goor in Lauterbach und von vier weiteren Hotels auf der Insel Rügen.

Weitere OZ+ Artikel

Zu beklagen seien aber die Einbußen, die durch die Obergrenze bei der Belegungsquote von 60 Prozent entstehen werden. „Ich habe die Sorge, dass viele Gastgeber in der Hotel- und Gastgewerbe-Branche vielleicht nicht überleben werden. Für unsere Häuser hoffe ich, dass wir die schwere Zeit meistern werden. Bis jetzt haben wir zwar Kurzarbeit anmelden müssen, aber ich bin zuversichtlich, dass wir ohne Entlassungen auskommen können.

Gerd Raulff (77), Eigentümer des Badehaus Goor und von vier weiteren Hotels auf Rügen, Lauterbach Quelle: Christa Driest

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Strandkorbvermieter ist glücklich über Saisonstart

Alexander Meyer (rechts) vermietet in 3. Generation Strandkörbe in Trassenheide und freut sich riesig, dass die Tourismussaison nun endlich losgehen darf. Quelle: Alexandra Schäfer

In dritter Generation vermietet Alexander Meyer Strandkörbe in Trassenheide auf Usedom und freut sich riesig, dass die Tourismussaison nun endlich losgehen darf. Viel länger hätte er den Betrieb, den er im vergangenen Jahr von seinen Eltern übernommen hat, ohne Einnahmen nicht mehr aufrecht erhalten können. Denn das Geld wird ausschließlich im Sommer verdient.

So sehr er die Touristen herbeisehnt, so groß ist seine Sorge vor einem zweiten Shutdown. Der junge Familienvater hofft, dass die Saison noch ein gutes Ende nimmt

Der Stadtführer in Stralsund : Hallo im pommerschen Herzen der Hanse!

Stadtführer Roland Müller (68) zeigt Gästen wieder die schönsten Seiten seiner Hansestadt. Quelle: Kay Steinke

Stadtführer Roland Müller hat seine Urlauber schon etwas vermisst. Seit 1991 zeigt der 68-Jährige Einheimischen und auch Gästen die schönsten Ecken Stralsunds und verbreitet die hanseatische Geschichte und Lebenskultur. Seine Führungen bietet die Stralsunder Tourismuszentrale an.

„Wir sind am Montag gestartet und freuen uns jetzt natürlich auf die Saison“, sagt Müller, der vor dem Ruhestand als Lehrer in Prohn und Altenpleen gearbeitet hat. Eines seiner Lieblingsfächer war damals schon Geschichte. „Bei den ersten Führungen hatten wir kaum Gäste“, sagt er. „Im Laufe der Woche sind es mehr geworden,“

Derzeit seien nur öffentliche Führungen mit bis zu 20 Personen möglich, die Zuhörer tragen dann Mundschutz, der Stadtführer nicht. „Es ist für beide Seiten noch ungewohnt, aber es funktioniert“, sagt Müller.

„Wir spüren den Hunger der Menschen nach Kultur“

Bianca Lohr (44) ist Pressechefin des Quelle: Christa Driest

„Wir freuen uns sehr, dass wir endlich unsere Zelte wieder öffnen dürfen. Wir haben so lange darauf gewartet“, sagt Bianca Lohr, Pressechefin des Sandskulpturenfestivals in Binz auf Rügen. Die Vorstellung, dass es zu einem neuerlichen Corona-Lockdown kommen könnte, bereitet der 44-Jährigen zwar einige Sorge, „aber wir hoffen, dass alles gut geht.“

Das bisherige Feedback der Gäste sei super, der Hunger der Menschen nach Kultur deutlich spürbar. „Die Einschränkungen sind zwar da, aber der Schönheit der Skulpturen tut das keinen Abbruch.“

Endlich wieder „Fischegucken“ am Sund

Juana Häusler ist Leiterin des Besucherservice am Deutschen Meeresmuseum Stralsund. Quelle: Anke Neumeister/Deutsches Meeresmuseum

„Das Ozeaneum lebt von seinen Besuchern“, sagt Juana Häusler, Leiterin Besucherservice. „Und dazu zählen natürlich die Gäste aus anderen Bundesländern.“ Diese würden sogar den größten Teil der Besucher ausmachen – nur etwa zehn Prozent des Publikums kommt aus MV. „Wir freuen uns, dass das Ozeaneum nun wieder geöffnet ist und bereiten derzeit das Meeresmuseum auf den Betrieb in Zeiten von Corona vor.“ Egal ob Einheimischer oder Urlauber: Häusler lädt alle zum „Fischegucken“ nach Stralsund ein, denn das bildet – und verbindet

Spaß beim Eisverkauf auf Usedom

Arta Kamberi, Angestellte im Eiscafé Primavera in Zinnowitz, hat sichtlich Freude an der Ausgabe der süßen Leckerei. Quelle: Alexandra Schäfer

Sie hat derzeit gut zu tun in ihrem Verkaufsstand: Und Arta Kamberi, Angestellte im Eiscafé Primavera in Zinnowitz, hat zudem sichtlich Freude an der Ausgabe der süßen Leckerei. Auch nebenan im Eiscafé füllt sich nach und nach die Terrasse. Das lässt ihren Chef und Inhaber des Primavera, Qahil Ramiqi, für die Saison hoffen. Er freut sich, dass das Geschäft nun losgeht und steht den Lockerungen positiv gegenüber. Vieles werde aber von der Entwicklung in nächster Zeit abhängen.

Im Greifswalder Café gibt’s jetzt viele nette Gäste

Veronica Bagrin (30) kellnert im Eiscafé und Bistro Fellini am Greifswalder Fischmarkt Quelle: Christopher Gottschalk

„Dass jetzt wieder mehr Touristen kommen, ist gut für uns und das Geschäft – und natürlich auch für das Trinkgeld. Wir freuen uns sehr auf die Besucher“, sagt Veronica Bagrin. Die 30-Jährige ist Kellnerin im Eiscafé und Bistro Fellini in Greifswald. Schwer sei es, mit dem Mundschutz zu arbeiten. „Ich laufe viel in meiner Schicht über mehrere Stunden – und das Atmen ist manchmal schwierig.“ Vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus habe sie keine Angst. „Die Gäste verstehen auch, dass die Arbeit manchmal schwer für uns ist und sind sehr nett.“

Rettungsschwimmer aus Prerow ist froh über Öffnung

Christian Hoschek ist Wachleiter der DLRG in Prerow. Quelle: Timo Richter

Froh über die Öffnung Mecklenburg-Vorpommerns auch für Touristen aus anderen Bundesländern ist Christian Hoschek. Der Wachleiter der Rettungsschwimmer der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft in Prerow hofft nun auf eine schöne Saison – für die Rettungsschwimmer ebenso wie für die Urlauber. Größte Befürchtung des Rettungsschwimmers ist es, dass infolge einer zweiten Infektionswelle mit dem Corona-Virus neuerliche Einschränkungen einher gehen.

Zwischen Hoffen und Bangen in der Marina Neuhof

Ingrid Müller-Neuhof von der Marina Neuhof. Quelle: Almut Jaekel

Mit gemischten Gefühlen blickt Ingrid Müller-Neuhof auf das Pfingstwochenende und die bevorstehende Saison. Sie ist die Hafenbüroleiterin der Marina Neuhof und erwartet dieser Tage die ersten Gastlieger. „Aus wirtschaftlicher Sicht freuen wir uns natürlich sehr. Allerdings macht es uns die Landesregierung nicht leicht“, sagt sie. Zu spät würden Änderungen in Verordnungen veröffentlicht, neue Regelungen müsse sie selbst erst recherchieren. Auf ihre Gäste freue sie sich. „Und ich würde mir wünschen, dass sich auch die Touristen an geltende Regelungen halten – besonnen und rücksichtsvoll agieren. Dann sehe ich der Saison zuversichtlich entgegen“, sagt sie.

Guter Umsatz in Greifswald dank der Touristen

Messai Kheirou (43) ist Betreiber des Eiscafés San Marco am historischen Marktplatz in Greifswald. Quelle: Christopher Gottschalk

„Wir merken, dass die Touristen wiederkommen. Wir freuen uns sehr!“, sagt Messai Kheirou, Betreiber des Eiscafés San Marco in Greifswald. Der Umsatz sei in den vergangenen Tagen gut gewesen. Erhofft, dass dies so bleibt. „Dieses Jahr ist für die Ostseeküste eine Chance, Werbung für die Region zu machen, weil Urlaub woanders schwer möglich ist“, meint der 43-Jährige. Wichtig sei es, die Preise nicht zu erhöhen. Dann könnten auch Menschen wiederkommen, die sonst vielleicht nach Italien oder Spanien reisen würden.

Auf ein Bier mit der Stralsunder Weltmeisterin

Elisa Raus von der Störtebeker Braumanufaktur Stralsund ist Weltmeisterin der Biersommeliere. Quelle: Christian Rödel

„Genießen Sie unsere schönen Strände“, sagt Elisa Raus. „Am besten mit einem kühlen Bier.“ Klar, denn Raus ist die erste Weltmeisterin der Biersommeliers und in Stralsund quasi in der Störtebeker Braumanufaktur zu Hause. Dort kann man sich im Urlaub sogar weiterbilden – bei einer Brauereiführung. „Bei uns erfährt man alles über Brauspezialitäten und kann handwerklich gebraute Biere testen. Auch unser Gasthaus ist wieder offen.“ Ihr perfektes Sommerbier? „Unser Mittsommer-Wit. Gebraut mit Orangenschale, Koriander und Timut Pfeffer.“

„Es ist ein Tanz auf der Rasierklinge“

Basti Retzlaff, Leiter des Jugendgästehauses „Graureiher“ in Nehringen, beim Stand-Up-Paddling. Quelle: Raik Mielke

„Grundsätzlich sind wir total happy, dass das Tourismusgeschäft wieder Fahrt aufnimmt“, sagt Basti Retzlaff, Leiter des Jugendgästehauses „Graureiher“ in Nehringen. Am Pfingstwochenende erwarten er und sein Team Gäste aus ganz Deutschland auf dem Zeltplatz. „Es ist aber auch ein Tanz auf der Rasierklinge. Denn so viele Menschen, das birgt natürlich auch eine riesige Gefahr“, meint er. Generell laufe das Geschäft verhalten. „Unser Kerngeschäft, die Klassenfahrten, ist natürlich ganz weggebrochen“, erzählt er.

Etwas Angst vor der großen Tourismuswelle

Rouven Arnold ist Platzwart im Regenbogen-Camp Born auf dem Darß. Quelle: Timo Richter

Die Möglichkeit einer zweiten Infektionswelle macht Rouven Arnold keine Angst. Der 20-Jährige ist Platzwart auf dem Regenbogen-Camping in Born auf dem Darß. Er befürchtet jedoch ein wenig die Urlauberwelle, die jetzt auf die Ostseeküste zurollt. Der Ansturm nach Öffnung des Landes auch für Touristen aus anderen Bundesländer hat ihn nachdenklich gemacht. Die Lockerungen begrüßt er, aber Rouven Arnold denkt, dass jetzt sehr, sehr viele Urlauber kommen, weil sie derzeit nicht ins Ausland reisen würden.

Das wöchentliche OZ-Corona-Urlaubs-Update als Newsletter Jetzt neu: Wir bieten Ihnen gebündelt alle News und Tipps rund um den Urlaub in MV in Corona-Zeiten. Der Newsletter kommt jede Woche am Donnerstag gegen 10 Uhr in Ihr E-Mail-Postfach. Ganz einfach hier anmelden!

Lesen Sie auch:

Von OZ