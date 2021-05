Corona-Lockerungen in Barth: Zwischen Freude und Enttäuschung

Barth

Aufatmen bei den Eltern in Barth. Mit mehreren stillen und weniger stillen Protesten haben sie dafür gekämpft, dass ihre Kinder wieder zur Schule beziehungsweise in die Kita können. Ab Montag ist dies wieder möglich, da im Landkreis Vorpommern-Rügen die Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 liegt. Während die ersten bis sechsten Klassen sowie die Abschlussklassen wieder im Präsenzunterricht lernen, steht für die anderen Klassenstufen Wechselunterricht auf dem Plan. Enttäuschung gibt es dagegen bei den Kulturschaffenden und den Sportlern.

Freude über jeden Tag, alle Kinder in der Schule zu haben

Fünf Wochen sind es noch bis zum Sommerferienstart. Ständiger Wechsel zwischen Präsenzpflicht und Notbetreuung seit mittlerweile mehr als einem Jahr: Vor allem den Grundschülern macht die Corona-Pandemie beziehungsweise die in dem Zusammenhang verhängten Restriktionen von Bund und Land zu schaffen. Denn, wie Birgit Roßmann, Leiterin der Barther Grundschule „Friedrich Adolf Nobert“, sagt, würden die Mädchen und Jungen der ersten Klassenstufen das Lernen erst lernen müssen. Um sich Lernstoff im Homeschooling allein anzueignen, brauche es aber Lesekompetenz und die Fähigkeit, strukturiert „arbeiten“ zu können. Dinge, die die jüngsten Schülerinnen und Schüler ebenfalls erst lernen müssen.

„Wir freuen uns deshalb über jeden Tag, in dem wir die Kinder hier in der Schule im Klassenverband unterrichten können“, sagt sie zu den Lockerungen. „Wir wollen jetzt jeden einzelnen Tag nutzen, um den Mädchen und Jungen Lernstoff zu vermitteln“, fügt sie hinzu.

Förderung gut und schön, aber bitte in Maßen

294 Kinder werden an der Grundschule in 15 Klassen unterrichtet. Und nicht jedes Kind ist mit den Corona-Bedingungen hinsichtlich des Lernens gut zurechtgekommen, weiß Birgit Roßmann. „Unterstützungsbedarfe sind eindeutig da“, berichtet sie. Dass das Bildungsministerium deshalb ein Lern- und Förderprogramm für die betreffenden Schülerinnen und Schüler startet, finde sie gut. Seit Montag können sich Schülerinnen und Schüler bei außerschulischen Lerninstituten anmelden, um dort Lernstoff schulbegleitend oder in den Ferien zu intensivieren, zu wiederholen und auszubauen. „Aber man darf auch nicht vergessen, dass die Kinder auch noch Zeit zum Spielen brauchen und auch die Ferien für sie wichtig sind“, mahnt Birgit Roßmann.

Besonderes Augenmerk ist in den Wochen der Notbetreuung den Viertklässlern geschenkt worden. Denn sie wechseln im kommenden Schuljahr an die Regionalschule, wo zusätzlicher Fachunterricht zu den Grundfächern hinzukommt. Lediglich Deutsch-, Mathe- und Sachkundeaufgaben haben in den vergangenen Wochen abgearbeitet werden müssen – so ist die Vorgabe vom Ministerium gewesen. „Wir haben aber auch versucht, Englisch zu vermitteln“, berichtet die Schulleiterin. Aber bei allen Anstrengungen: Nicht den gesamten Lernstoff habe man an die Kinder weitergeben können. „Ich denke, dass die Klasse 5 für die jetzigen Viertklässler zunächst mit einer Lernstandserhebung und Wiederholungen beginnen muss“, meint sie.

Enttäuschung bei Kulturschaffenden

Während Kinder, Lehrer und auch Eltern nun wieder ein Stück weit Schulalltag haben, sind viele Kulturschaffende und Sportler enttäuscht, dass ihnen auf dem jüngsten MV-Gipfel scheinbar noch keine Beachtung geschenkt worden ist. Lediglich Pilotprojekte, wie die Schweriner Schlossfestspiele, die Klassiknacht im Rostocker Zoo oder die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern dürfen nach aktuellem Stand definitiv stattfinden. Über weitere Öffnungsschritte für die Kultur und den Sport soll erst am 31. Mai und am 1. Juni beraten werden. Nichtsdestotrotz: Bei der Vorpommerschen Landesbühne sieht man optimistisch auf den Sommer und die Open-Air-Saison.

Obwohl es noch keine klaren Vorgaben gibt, ist man der Meinung, dass es in diesem Sommer auf jeden Fall Kultur geben muss. Intendant Martin Schneider hofft, dass das Impftempo weiter Fahrt aufnimmt und der Inzidenzwert weiter sinkt, so dass das Theater dann spielen kann. Die erste Aufführung ist aktuell für den 19. Juni geplant.

Da es sich abzeichnet, dass wohl zunächst alle Aktivitäten nur unter freiem Himmel stattfinden können, nimmt das Theater diese Herausforderung an und plant eben Open-Air. Leider werden die Wikinger im BartherTheaterGarten in diesem Sommer nicht ihre Abenteuer erleben. „Das liegt auch daran, dass bislang keine Studenten auf der Bühne spielen dürfen. Aber die Proben müssten jetzt beginnen“, begründet der Intendant.

Diese Aufführungen sind geplant

Ersatz bieten Aufführungen, die eigens für den Theatergarten uminszeniert werden. So eine der Erfolgskomödien „Ich will Spaß oder Wo bitte ist die Fernbedienung“. Darin geht es um die Familie Wöhlermann, deren Mitglieder sich eigentlich nicht mehr viel zu sagen haben, da das Fernsehen alles beherrscht. Aber eines Tages ist die Fernbedienung verschwunden. Als Sohn Sven zu einem Fernseh-Casting eingeladen wird, ist das Chaos perfekt. Wie soll Sven denn üben? Ohne Fernbedienung?

Für die Kinder ist „Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt“ geplant. Dies ist eine humorvolle Geschichte über die Kaffeepause, die sich die Feuerwehrleute redlich verdient haben, aber nie dazu kommen, weil sie ständig zum Einsatz gerufen werden.

Als Gäste werden Carola Reichenbach und ihr Ensemble erwartet, die im Sommer zu einem schwungvollen Operettenabend einladen. Ebenfalls zu Gast wird das Musikkabarett Schwarze Grütze sein und zum Ausflug „Vom Neandertal ins Digital“ einladen.

„Karten für alle Veranstaltungen gibt es allerdings erst, wenn der Spielbetrieb wieder erlaubt ist“, heißt es von der Vorpommerschen Landesbühne.

Sportler fordern mehr Lockerungen

Unverständnis auch bei den Vereinssportlern der Vinetastadt. Aktuell darf ein Trainer beziehungsweise Übungsleiter bis zu fünf Kinder im Alter bis zu 14 Jahren im Freien trainieren – kontaktlos. Darüber hinaus ist kontaktloser Individualsport nur im Freien und allein, zu zweit oder mit Angehörigen des eigenen Hausstands erlaubt. Kinder unter 14 Jahren werden dabei nicht mitgerechnet.

Nach vielen Monaten der Einschränkungen zeigen sich aber Probleme, wie der Vorsitzende des SV Motor Barth, Ulf Röwer, weiß: „Bei vielen Kids haben mittlerweile die Motivation und auch Kondition sehr nachgelassen.“ Er selbst ist Leichtathlet, trainiert die jüngsten Athleten im Verein. Bedeutet: „Am Donnerstag trainiere ich drei Gruppen hintereinander, jede Gruppe 45 Minuten“, berichtet er. Und er sei nicht der Einzige, der dies tue. Für die Übungsleiter beziehungsweise Trainer sei dies ein zeitlicher Mehraufwand. „Was wir natürlich gerne machen, denn die Kinder, die zum Training kommen, sind sehr dankbar dafür“, sagt er.

Dennoch halte er die aktuellen Regelungen für zu streng, fordert Lockerungen. „Wir halten uns natürlich an die Gesetze. Aber es sollte wieder mehr zugelassen werden – in allen Altersklassen. Die Inzidenz lässt es zu“, fordert er.

Ab Montag dürften dann aber auch wieder mehr Sportler auf den Sportplätzen der Vinetastadt zu sehen sein. Denn laut Landesverordung ist „der vereinsbasierte Trainingsbetrieb in allen Sportarten im Freien, an dem Kinder oder Jugendliche bis zur Vollendung des 20. Lebensjahres in Gruppen bis zu 20 Personen teilnehmen und der in Landkreisen und kreisfreien Städten angeboten wird, in denen der Schulbetrieb als täglicher Präsenzunterricht ...“ zulässig.

Von Anja Krüger