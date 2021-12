In Mecklenburg-Vorpommern gilt unter anderem in der Gastronomie 2G plus. Nur Geimpfte und Genesene – und die auch nur mit Test – dürfen rein. Das trifft die Gastronomen auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst hart. Betriebsferien scheinen ein Ausweg zu sein, Kreativität ein anderer.