Corona-Piks in Zingst: Wie mobile Teams die Impfquote steigern wollen

Zingst

Seit Ende August ergänzen mobile Impfteams im Landkreis Vorpommern-Rügen die Angebote der Hausärzte und des Impfzentrums in Stralsund. Sie sollen Bürgerinnen und Bürgern den Zugang zur Immunisierung gegen Covid erleichtern. An vier bis fünf Tagen pro Woche warten sie jeweils an bis zu drei Standorten auf Freiwillige, die sich immunisieren lassen wollen.

„Der Einsatz dieser mobilen Impfteams markiert einen Strategiewechsel in Vorpommern-Rügen“, erklärt Sandra Lehmann, Sprecherin des Landkreises, „wir gehen in die Fläche und bringen den Piks zu den Menschen.“ Zugleich ist das Impfzentrum in Stralsund zum Stützpunkt geschrumpft.

Die Termine für das mobile Impfangebot werden so gelegt, dass nach einer Erst- mindestens auch die Zweitimpfung in aller Regel am selben Ort und im optimalen Zeitabstand erfolgen kann. Grundsätzlich wird Biontech/Pfizer verabreicht. In kleineren Orten sind es üblicherweise knapp 20 Impfdosen pro Tag. „Super“ laufe es meist im Stralsunder Strelapark mit jeweils etwa 80 Impflingen pro Einsatz. Da seien es eher jüngere Leute zwischen 20 und 40 Jahre, die auf das niedrigschwellige Impfangebot eingehen, für das kein Termin vereinbart, keine Anmeldung erfolgen muss.

Geringes Impfinteresse

Am Donnerstag vergangener Woche hatte sich das mobile Impfteam 4 vor dem Eingang der Schulturnhalle in Zingst postiert. Vivien Leibelt vom Technischen Hilfswerk, Impfärztin Dr. Annelore Stahlberg und Impfschwester Anja Schulz hatten zehn Ampullen Biontech/Pfizer mitgebracht, genug für 70 Dosen.

Die Impfquote in Mecklenburg-Vorpommern lag bei 66 Prozent Erst- und 63,40 Prozent vollständig Geimpften. Jeder Mensch, der sich Team 4 auf Rufweite näherte, wurde freundlich eingeladen: „Wollen Sie sich impfen lassen?“ Doch fast immer kam die Antwort: „Bin schon geimpft, danke!“ Bis zur Mittagspause wurden schließlich fünf Freiwillige aus Zingst und Barth immunisiert – wenig für die Region, stellte Dr. Annelore Stahlberg fest.

Überwiegend würden inzwischen Zweitimpfungen verabreicht, teilweise bereits „geboostert“, also der dritte Piks verabreicht. Es seien eher Spätentschlossene jüngeren Alters, die sich vom Wegfall der Lohnfortzahlung im Quarantänefall, kostenpflichtigen Tests, aber auch Covid-Fällen im Bekanntenkreis überzeugen ließen. Nun nutzen sie die Gelegenheit, derartige Probleme durch die Impfung bei den mobilen Teams zu umgehen. Die Bedrohung durch das Virus selbst würde derzeit anscheinend weniger ernst genommen, die Jüngeren schätzten ihr persönliches Risiko nicht sehr hoch ein, während die Älteren oft schon geimpft seien, so die Einschätzung des Impfteams.

Sorge vor 2G-Regel

Und prompt schlenderte eine Ausnahme Richtung Turnhallentür: Der 69-jährige Reinhard Parow sagte Ja zur Erstimpfung. Der Zingster hat Sorge, dass bald die 2G-Regel greift und er dann seine Mutter nicht mehr im Pflegeheim besuchen kann. „Ich habe die Entscheidung für die Impfung etwas herausgezögert. Aber ich habe keine Angst vor Spritzen“, versicherte Parow vor der ausführlichen Aufklärung durch die Ärztin und schob den T-Shirt-Ärmel hoch. Schwester Anja wartete bereits mit Desinfektionsmittel und Spritze.

„Haben Sie schon gepikst? Ist ja ’ne Mücke!“ Eine der 202 119 bundesweit am 7. Oktober verabreichten Covid-Impfdosen machte sich in Parows Oberarm breit und er hatte es kaum bemerkt. „Ich bin vielleicht ein Impfzweifler, aber kein Impfgegner“, erklärte er in der Wartezeit. „Ich glaube nicht, dass das Virus mir viel anhaben kann. Aber nun habe ich mir sicher etwas Gutes getan und meiner Mutter auch.“

Tipp von der Ehefrau

Den Tipp, zum mobilen Impfteam zu gehen, habe ihm seine Frau gegeben, sie sei ebenfalls noch nicht geimpft. Augenzwinkernd ergänzte er: „Sie wollte erst einmal sehen, wie ich die Spritze vertrage. – Wie lange sind Sie heute noch hier?“ „Bis 15 Uhr.“ Reinhard Parow macht sich auf den Weg: „Dann will ich mal sehen, ob ich meine Frau auch noch herschleppen kann!“Die nächsten Termine: Montag, den 18. Oktober, 10 bis 15 Uhr, Freiwillige Feuerwehr Ahrenshoop, Hermann-Abeking-Weg 1; Montag, den 25. Oktober, 10 bis 15 Uhr, Bibliothek Born, Schulstraße 9.

Von Susanne Retzlaff