Corona-Plan: Herausforderung für Barther Grundschule   

Die Nobert-Schule in Barth steht, genau wie alle anderen Schulen, vor einer großen Herausforderung. Während zu Beginn der Corona-Krise nur wenige Kinder die Notbetreuung besuchten, hat die Landesregierung die schrittweisen Schulöffnungen beschlossen. „Zu Beginn waren nur sehr wenige Kinder in der Notbetreuung, derzeit sind 34 Kinder in der Nobert-Schule in der Notbetreuung angemeldet. Aber sie waren nie alle gleichzeitig da. Es waren höchstens 19“, berichtet Birgit Roßmann, Leiterin der Nobert-Schule in Barth am Montagabend im Ausschuss für Schule und Soziales.

Doch nun sollen ab Donnerstag, 14. Mai, zumindest tageweise, alle Klassen an die Grundschule zurückkehren. „Wir haben einen Krisenstab in der Schule, der einen Plan aufgestellt hat. Es war eine große Herausforderung“, berichtet die Schulleiterin. „Wir haben 14 Räume und 14 Klassen, allerdings müssen die Klassen aufgrund der Hygienevorschriften in zwei Gruppen aufgeteilt werden. Jeden Tag können 14 Gruppen, also sieben Klassen, unterrichtet werden. So sei es möglich, dass alle Kinder zwei Tage in der Woche die Schule besuchen können.

Stadt stellt zwei Horträume zur Verfügung

Alle Klassen der Nobert-Schule sollen zwei Mal in der Woche in die Nobert-Schule zurückkehren. Quelle: Anika Wenning

Möglich sei dies nur, da fünf Kollegen, die zur Risikogruppe gehören, sich trotzdem bereit erklärt hätten, zu unterrichten. „Aber krank werden darf bei dieser Lösung keiner. Sonst kippt das ganze System wieder“, berichtet Birgit Roßmann, die froh ist, dass die ganze Lehrerschaft hinter dieser Regelung steht und dies überhaupt ermöglicht.

Um allen Klassen an zwei Tagen die Woche Unterricht zu ermöglich, hat die Stadt Barth zwei Räume des Hortes zur Verfügung gestellt. Ansonsten hätten die Räume nicht ausgereicht. Am Donnerstag starten die ersten und zweiten Klassen mit dem Präsenzunterricht. Die Notfallbetreuung findet parallel statt. Die übrigen Klassen folgen ab dem 18. Mai.

Strenge Hygienevorschriften

Die Hygienevorschriften der Landesregierung würden, so weit es geht, umgesetzt. So wurde in den Toiletten ein Warmwasserboiler eingebaut. „Außerdem haben wir das Glück, dass wir schon vorher in fast jedem Klassenzimmer ein Waschbecken hatten“, berichtet Birgit Roßmann. Die Eltern dürfen das Schulgelände nicht betreten und die Schüler müssen den Mindestabstand wahren. Doch nicht alle Vorschriften könnten umgesetzt werden. „Wir haben nur einen Ein- und Ausgang“, sagt die Schulleiterin. Die Kinder müssten also durch dieselbe Tür das Schulgebäude betreten und auch wieder verlassen. Eine Wegeführung über ein Einbahnstraßensystem sei also nicht möglich.

Sobald der Präsenzunterricht startet, bestehe auch Schulpflicht. „Schüler, die selbst zur Risikogruppe gehören oder bei denen ein Familienmitglied, das im selben Haushalt lebt, zur Risikogruppe gehört, können einen Antrag stellen und müssen dann nicht am Präsenzunterricht teilnehmen.“ Für alle Schüler bleibe das digitale Lernen weiterhin ein wichtiger Bestandteil. „Es ist beeindruckend, was unsere Lehrkräfte da in kurzer Zeit auf die Beine gestellt haben. Und auch ein Großteil der Kinder bekommt das sehr gut hin“, freut sich die Schulleiterin.

Von Anika Wenning