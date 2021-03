Corona-Schnelltests: Ribnitz-Damgartener Schulen können jetzt loslegen

Ribnitz-Damgarten

Die Belieferung der Ribnitz-Damgartener Schulen mit den Corona-Schnelltests lief zwar holprig an, jetzt sind sie aber eingetroffen. „Bei uns sind sie am Dienstag angeliefert worden, nach Ostern wollen wir mit dem Testen beginnen“, sagt Kerstin Schaperjahn auf OZ-Anfrage. Sie leitet die Regionale Schule „Rudolf Harbig“ in Damgarten. Eigentlich sollten die ersten Tests laut Bildungsministerium bis zum 18. März an die Schulen ausgeliefert werden.

Getestet wird in allen Klassenstufen, die mindestens an einem Tag in der Woche in der Schule sind. Zunächst sollen die kostenlosen Tests einmal wöchentlich durchgeführt werden. Dies soll laut Bildungsministerium im Klassen- beziehungsweise Kursverband zu Beginn des Schultages im Klassenraum unter Aufsicht der Lehrerinnen und Lehrer geschehen.

Lehrer erklären Schnelltests

Zuvor sollen die Lehrkräfte den Schülern erklären, wie der Selbsttest vorgenommen wird. Der erfolgt per Abstrich aus dem vorderen Bereich der Nase. Das Ergebnis liegt dann innerhalb von 15 Minuten vor. Die Tests sind freiwillig und bedürfen der Zustimmung der Eltern. Wenn ein Ergebnis positiv ausfällt, muss laut Bildungsministerium die Schülerin bzw. der Schüler „unverzüglich“ von der übrigen Lerngruppe isoliert und nach Hause geschickt werden. Er oder sie muss dann in Quarantäne und in einer Arztpraxis bzw. einem Testzentrum einen PCR-Test machen.

Noch Klärungsbedarf bei der Datensicherheit

Die Leiterin der Harbig-Schule macht deutlich, dass manches noch unklar sei und auch kritikwürdig. Dazu gehöre, dass die Lehrerinnen und Lehrer die Tests in den Klassenräumen betreuen sollen. Abgesehen davon, dass sie gar nicht über eine komplette Schutzausrüstung verfügen, halte sie es vor dem Hintergrund des geltenden Corona-Hygienekonzeptes für problematisch, wenn alle Schülerinnen und Schüler ihre Masken zum Test gleichzeitig absetzen. Aus ihrer Sicht wäre es besser, wenn die Schüler bereits mit einem Testnachweis in die Schule kommen würden.

Und auch in puncto Datensicherheit sehe sie noch Klärungsbedarf. Denn wenn ein Kind positiv getestet werde, bekommen das ja irgendwie alle in der Schule mit. In dieser Hinsicht haben offenbar auch einige Eltern Bedenken. Das zeigt sich bei den Einverständniserklärungen. Der Rücklauf zeige, so Kerstin Schaperjahn, dass in einigen Klassen zwar der größte Teil der Eltern zugestimmt habe, es gebe aber auch Klassen, wo nur wenige Eltern ihre Zustimmung gegeben hätten.

Lehrern Sicherheit geben

In der evangelischen Grundschule „Löwenzahn“ sind die Tests am Mittwoch angeliefert worden, hier soll noch vor den Osterferien getestet werden. Im Richard-Wossidlo-Gymnasium sind die Corona-Schnelltests seit Dienstag vorhanden, auch hier soll es für die Schüler nach Ostern in die Testung gehen. Bevor die Lehrkräfte ihnen erklären, wie der Selbsttest vorgenommen wird, sollen sie noch vor den Osterferien die Möglichkeit erhalten, diesen erst einmal selbst auszuprobieren. Und zwar unter Anleitung einer Ärztin, die täglich damit zu tun hat. „Damit möchten wir den Kolleginnen und Kollegen einfach mehr Sicherheit geben“, so Schulleiter Jan-Dirk Zimmermann. Der aus Österreich stammende Test sei aus seiner Sicht „superpraktikabel“.

Die Durchführung des Tests in den Klassenräumen sehe er nicht als Problem an. Zwar müssten die Schüler die Masken für den Test abnehmen, da aufgrund des Wechselunterrichts aber nur jeweils die halbe Klasse im Klassenraum sei, gebe es genug Abstand zwischen den Schülerinnen und Schülern. Und außerdem behielten die Lehrerinnen und Lehrer ja auch während des Tests ihre Maske auf. Zudem sollen die Tests bei geöffneten Fenstern durchgeführt werden.

Zustimmungsquote in Bernstein-Schule liegt bei 50,5 Prozent

In der Bernstein-Schule sind die Selbsttests mittlerweile ebenfalls angekommen. Darüber informierte Schulleiterin Christina Bonke. „Wir werden nach Ostern in die Testung gehen“, erläutert sie. Bis dahin wolle man die Zeit nutzen, um erst einmal allen Lehrerinnen und Lehrer die Möglichkeit zu geben, sich praktisch mit den Tests vertraut zu machen. Auch seien bis dahin noch einige Fragen zu klären. So müsse zum Beispiel geklärt werden, wie die Tests eigentlich nach Gebrauch sicher zu entsorgen sind. Und wie sieht es bei den Einverständniserklärungen der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten aus? Die Zustimmungsquote liegt bei 50,5 Prozent, wird seitens der Schule mitgeteilt. In der Grundschule und den Klassenstufen 5 und 6 sei sie höher als in den Klassen 7 bis 10. Auf Grund des Wechselunterrichts in einigen Klassen würden aber noch nicht alle Abfrageergebnisse vorliegen.

Probleme mit Datenschutz

Was den Datenschutz angehe, so sehe auch sie durchaus Probleme, machte Christina Bonke deutlich. Hier gelte es die Balance zwischen Datenschutz und Vorsorge zu finden. „Wenn ein Kind oder Jugendlicher positiv getestet wird und in Quarantäne geschickt werden muss, dann darf das natürlich nicht dazu führen, dass sie sich ausgegrenzt fühlen. Hier kommt es darauf an, in den Klassen eine solche Atmosphäre des Miteinanders zu schaffen, dass so etwas ausgeschlossen wird. Ich vertraue da sehr auf das Fingerspitzengefühl und die Erfahrungen meiner Kollegen und Kolleginnen.“

Von Edwin Sternkiker