Corona: So erlebten Gastronomen in Dierhagen und Ribnitz-Damgarten das Ende der Schließzeit

Dierhagen/Ribnitz-Damgarten

Mit der Öffnung von Gaststätten ist am Samstag ein kleiner Schritt zurück zur Normalität gelungen. Sowohl die Gastronomen als auch Besucher freuten sich über das Vorpreschen Mecklenburg-Vorpommerns bei den Lockerungen von Einschränkungen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus. Doch die Normalität in Restaurants ist noch weit entfernt.

Zum ersten Mal als neuer Betreiber des Strandhauses Orange Blue am Plateau in Dierhagen hat Marcel Hübner für die Gäste geöffnet. Finanziell hätte der 30-Jährige das Aus für den Gaststättenbetrieb nicht durchgestanden. „Dann wären wir krachen gegangen“, sagt der Restaurantfachmann.

Getroffen hätte es in dem Fall auch das Restaurant Störtebeker in Sichtweite des Strandhauses. Das betreibt Marcel Hübner seit 2017. Außerdem will der gebürtige Paderborner in Kürze einen Weinhandel in Ribnitz-Damgarten eröffnen.

Gastronom als „Türsteher“

In den Restaurantbereich im Obergeschoss geht es nur nach Aufforderung. „Gäste sollen sich nicht begegnen“, sagt Marcel Hübner. Mit dem Team dort ist er ständig in Verbindung und fungiert auch als „Türsteher“, der die Treppe freigibt oder die Nutzung mit einer dicken roten Kordel sperrt.

Während der Schließzeit gab es in beiden Restaurants zwar einen Liefer- und Abholservice. Der, sagt Marcel Hübner, habe sich wirtschaftlich aber nicht gelohnt, auch wenn das Angebot gut angenommen worden sei. „Es ging darum Präsenz zu zeigen, wir geben nicht auf.“

Start mit kleinem Team

Gestartet ist der Gastronom am Samstag erst einmal mit einem kleinen Team. Bis auf zwei Beschäftigte hatte Marcel Hübner die Belegschaft wegen der Corona-Krise entlassen. Aufgrund der Abstandsregelungen kann er nun erst einmal nur an die 65 Prozent der Plätze besetzen.

Ursprünglich wollte Marcel Hübner das Strandhaus Orange Blue bereits am 1. April öffnen. Nun hofft er, dass auch bald tatsächlich Urlauber aus anderen Bundesländern anreisen. „Wir brauchen diese Gäste, erst dann wird der Umsatz interessant.“

Lieferservice kam gut an

Ronny Röpcke hat in seiner Gaststätte am Damgartener Hafen Abstandshinweise für jeden Tisch auf eine Schiefertafel geschrieben. Quelle: Timo Richter

Ohne Entlassungen hat Ronny Röpcke die Schließzeit seiner Gaststätte am Damgartener Hafen überstanden. Der 45-Jährige hat zwar einen Teil seiner Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt, konnte den Betrieb aber mit einem Liefer- und Abholservice über Wasser halten. Durchschnittlich wurden nach kleineren Anfangsschwierigkeiten täglich rund 80 Essen zubereitet.

Er freut sich, dass seine Gaststätte nun wieder öffnen konnte. Auf jedem Tisch liegt ein unübersehbarer Hinweis auf einer Schiefertafel an die Gäste, doch bitte Abstand zueinanderzuhalten.

Lange Theke zusammengeschraubt

Rund 50 Gäste könnte er bewirten, „ich kann das entzerren“. Unter anderem gibt es eine Sitzplatzanweisung, wie Ronny Röpcke sagt. Platz nehmen dürfen die Gäste am Samstag nur draußen.

Nachdem die Landesregierung überraschend die Öffnung der Gaststätten erlaubte, hat Ronny Röpcke kurzerhand einige Paletten besorgt und die zur „längsten Theke in Damgarten“ zusammengeschraubt, wie er sagt.

Bereits am Freitag hat er persönlich als auch in Reaktionen auf Posts in sozialen Netzwerken die Erleichterung von Gästen gespürt. Er habe sich zuletzt stets für eine Stärkung der Gaststättenkultur in Deutschland eingesetzt. Vielleicht habe die Corona-Krise in dieser Hinsicht etwas bewegt, hofft Ronny Röpcke. „Die Menschen haben in dieser Zeit gemerkt, dass ihnen etwas fehlt.“

Freude für Beschäftigte

Jan Becker vom Ribnitzer Fischhafen hat im Eingangsbereich zu den Restaurants Desinfektionsmittelspender angebracht. Quelle: Timo Richter

„Wir freuen uns über die Öffnung“, sagt Jan Becker. Der Mitgesellschafter des Ribnitzer Fischhafens, zu dem auch das Restaurant „De Zees“ gehört, freut sich eigenen Worten zufolge aber noch mehr für seine Mitarbeiter.

24 der insgesamt 34 Beschäftigten waren in Kurzarbeit. Die Hälfte der Belegschaft darf nun wieder arbeiten, analog zu der Zahl der Plätze, die in beiden Häusern aufgrund der Abstands- und Hygienevorschriften besetzt werden darf.

Verständnis für Einschränkungen

Die Corona-Krise hat die Jahresplanung Jan Beckers über den Haufen geworfen. Allein verständnisvollen Partnern bei Banken und in der Stadtverwaltung sei es zu verdanken, dass er noch einigermaßen ruhig schlafen konnte, wenn auch die Ausfälle und Zusatzkosten an der 100 000er-Marke kratzten. Ausfallen wird in diesem Jahr das geplante Fest anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Ribnitzer Fischhafens.

Alle besuchten Gastronomen lobten zudem das Verständnis ihrer Gäste für Einschränkungen während des Gaststättenbesuchs.

Von Timo Richter