Corona: So geht es dem Ribnitzer Verein zur Förderung der Arbeit und Qualifizierung

Vor sieben Wochen musste der Verein zur Förderung der Arbeit und Qualifizierung (VFAQ) Ribnitz-Damgarten sämtliche Ein-Euro-Jobber wegen der Corona-Krise nach Hause schicken. „Insgesamt betraf das rund 50 Frauen und Männer, die über unseren Verein als Ein-Euro-Jobber in verschiedenen Bereichen der Stadt eingesetzt gewesen sind beziehungsweise deren Maßnahme durch das Jobcenter des Landkreises Vorpommern-Rügen bereits bewilligt worden war“, informiert Geschäftsführer Jan Berg.

Verein muss sich auf finanzielle Einbußen einstellen

Obwohl dadurch weniger Mitarbeiter zu betreuen waren, habe das Jobcenter bis zum 30. April noch alle Personalkosten des Vereins zu 100 Prozent übernommen. Da habe sich das Jobcenter im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen „sehr großzügig und solidarisch gezeigt“, hebt Berg hervor. Allerdings hätten sich nun die Bedingungen geändert, der Wind werde infolge der Corona-Krise für den VFAQ wie auch für andere Beschäftigungsträger deutlich rauer.

Heißt konkret: Seit dem 4. Mai werden durch das Jobcenter keine Trägerkosten mehr übernommen, sofern die Maßnahme nicht weitergeführt wird. Das trifft auch auf die Maßnahmen zu, die bereits bewilligt worden sind, aber noch nicht mit Teilnehmern besetzt waren. Damit rückt das Jobcenter von dem bisher im Zusammenhang mit der Corona-Krise praktizierten Verfahren ab.

„Für uns heißt das, dass wir uns auf nicht unerhebliche finanzielle Einbußen einstellen müssen“, erläutert Jan Berg. Damit gerate die in den letzten Jahren aufgebaute Personalstruktur des VFAQ unter Druck. „Dass diese weiter gut funktioniert ist aber wichtig, damit wir auch angesichts der drohenden Rezession und den damit verbundenen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt unsere Aufgaben wie bisher zuverlässig erfüllen können.“

Auf Ein-Euro-Jobber warten viele Aufgaben

Mittlerweile hat sich das Jobcenter im Rahmen der ersten Lockerungen der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie durch die Bundesregierung und die Landesregierung in einem ersten Schritt entschieden, dass ein Teil der Ein-Euro-Jobber nach entsprechender Prüfung die Arbeit wieder aufnehmen kann. Diese Regelung gilt seit dem 4. Mai. „Die Aufnahme der Arbeit erfolgt auf freiwilliger Basis. Etwa 80 Prozent der Teilnehmer haben sich gemeldet und signalisiert, dass sie unbedingt wieder gern arbeiten möchten“, berichtet Jan Berg.

Der Bedarf sei auf jeden Fall vorhanden, machte er deutlich. So sollen Ein-Euro-Jobber wieder im Stadtforst eingesetzt werden, für Sauberkeit im Wohnumfeld sorgen und sich zusätzlich um die Spiel- und Bolzplätze kümmern. Auch im Freilichtmuseum Klockenhagen gebe es für sie jede Menge zu tun, ebenso bei der Ausbesserung der Klostermauer, erläuterte der VFAQ-Geschäftsführer

Wenn auch in den letzten sechs Wochen sämtliche Ein-Euro-Jobber zu Hause bleiben mussten, sei man während dieser Zeit nicht untätig gewesen, so Berg. Die festen Mitarbeiter und die Teilnehmer, die im Rahmen des Teilhabechancengesetzes für fünf Jahre im Verein tätig sind, hätten aus der Not eine Tugend gemacht. Da die Spielplätze für mehrere Wochen gesperrt waren, habe man die Zeit für die Erledigung von Konservierungsarbeiten an den Holzteilen der Spielgeräte des Spielplatzes am Ribnitzer Hafen und des Slawenspieldorfes in Damgarten genutzt.

Schutzmasken im eigenen Haus hergestellt

Außerdem wurden Sitzbänke in der Stadt repariert und Plexiglas-Schutzscheiben für städtische Einrichtungen gefertigt. Mit den Schutzscheiben wurden bisher unter anderem das Einwohnermeldeamt und die Bibliothek Damgarten ausgestattet.

Erledigt werden konnten auch die Arbeiten am Denkmal für die Opfer des Faschismus in der unteren Mühlenstraße. Während das Mauerwerk durch eine Fremdfirma sandgestrahlt wurde, haben Mitarbeiter des Vereins das Denkmal freigeschnitten.

Man habe die vergangenen Wochen weiterhin dafür genutzt, die ohnehin schon hohen Hygienestandards den sich aus der Corona-Pandemie ergebenden Erfordernissen anzupassen, erläutert der Geschäftsführer weiter. So wurden im eigenen Hause bisher rund 150 Nasen-Mund-Schutzmasken hergestellt. Für die eigenen Mitarbeiter und Teilnehmer, aber auch für die Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Die Maskenproduktion soll fortgesetzt werden. Außerdem arbeiten immer nur maximal zwei Kollegen gemeinsam. Überdies seien die Arbeitsabläufe im Hause so verändert worden, dass Kontakte auf ein Minimum reduziert werden konnten, so Berg.

Wie sich die Lage in den kommenden Wochen entwickeln werde, sei natürlich nur schwer voraussehbar. Er hoffe jedoch, dass das Jobcenter im Zuge der mittlerweile rasant vor sich gehenden Aufhebung der wegen der Corona-Pandemie verfügten Beschränkungen durch den Bund und das Land möglichst schnell alle Maßnahmen hochfahren werde. „Das ist die Voraussetzung dafür, dass wir wieder auf Normalbetrieb umschalten und damit Kurzarbeit vermeiden können.“

Von Edwin Sternkiker