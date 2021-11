Corona: So ist die Lage an Schulen in Ribnitz-Damgarten und Marlow

Ribnitz-Damgarten

Obwohl allgemein die Corona-Zahlen durch die Decke gehen, kann in der Bernstein-Schule von einer vergleichsweise überschaubaren Lage gesprochen werden. So etwas wie einen Corona-Ausbruch „gibt es bei uns jedenfalls nicht“, sagt die stellvertretende Schulleiterin Anne-Gret Schween. „Die Maskenpflicht im Unterricht und die anderen Hygienemaßnahmen wirken. Deshalb heißt es auch weiterhin für uns: Hygiene, Hygiene, Hygiene.“

Und so sehen die Zahlen aus: In dieser Woche gab es in der Bernstein-Schule unter den rund 750 Schülerinnen und Schülern 17 positive Selbsttests. Davon seien bisher drei bestätigt worden und fünf noch offen, berichtet die stellvertretende Schulleiterin. Drei positive Selbsttests gab es zu Hause. Diese Schüler seien erst gar nicht in die Schule gekommen, so Anne-Gret Schween. Unterm Strich haben sich die positiven Schnelltests dieser Woche in sechs Fällen nicht bestätigt.

Zwar habe man in der zurückliegenden Pandemiezeit auch Klassen schließen und in Quarantäne schicken müssen, aber nie mehr als zwei oder drei Klassen gleichzeitig, erläuterte die stellvertretende Schulleiterin weiter. Von den knapp 70 an der Schule tätigen Kolleginnen und Kollegen seien aktuell zwei an Corona erkrankt.

Hygieneregeln an Schulen in MV verschärft

Wegen der dynamischen Entwicklung des Infektionsgeschehens in Mecklenburg-Vorpommern hat das Bildungsministerium am Freitag die Schutz- und Hygienemaßnahmen an den Schulen verschärft. Der Hygieneplan gilt ab Montag, 29. November.

„Trotz der steigenden Infektionszahlen und der Einschränkungen im öffentlichen Leben bleiben die Schulen in Mecklenburg-Vorpommern geöffnet“, betonte Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke).

„Ziel der Landesregierung ist es, den Präsenzunterricht abzusichern und Schulschließungen zu verhindern. Präsenzunterricht ist zudem die beste Garantie für die Bildungs- und Chancengleichheit der Kinder und Jugendlichen und die beste Grundlage für die psychische Gesundheit unserer Schülerinnen und Schüler.“

Dazu sei es notwendig, dass Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und alle anderen Beschäftigten an Schulen die Hygieneregeln, wie zum Beispiel das Tragen der Mund-Nase-Bedeckung, das Händewaschen, die Abstandsregelungen und das Lüften von Klassenräumen, einhalten. Die Regelungen gelten auch für die Lehrerzimmer.

Als überschaubar bezeichnet Dr. Swantje Petersen das Infektionsgeschehen in der Löwenzahn-Grundschule Damgarten. „Bisher hat es unter den 88 Schülerinnen und Schülern nur einzelne positive Corona-Fälle gegeben, und zwar in allen Klassenstufen“, so die Schulleiterin. Im achtköpfigen Kollegium gebe es derzeit keine coronabedingten Ausfälle. „Toll mitziehen“ würden die Eltern, wenn es darum gehe, die Corona-Regeln umzusetzen, sagte die Schulleiterin weiter.

Die meisten Marlower Grundschüler aus Quarantäne entlassen

Auch die Schulleiterin der Marlower Gundschule, Dagmar Röder, verweist auf die gute Zusammenarbeit mit den Eltern in dieser sehr schwierigen Zeit. Mit dem Thema Corona mussten sie sowie ihre Kolleginnen und Kollegen sich in den vergangenen Wochen besonders intensiv befassen. Denn zur Bilanz der letzten 14 Tage gehören 52 positive Selbsttests, von denen nur zwei nicht bestätigt wurden.

Zwischenzeitlich waren nur elf Kinder von den rund 130 Mädchen und Jungen, die die Schule besuchen, im Unterricht. Und an manchen Tagen waren nur drei Lehrkräfte im Einsatz, wobei dafür nicht nur Corona verantwortlich war.

Doch ab 29. November will man wieder in einen geordneten Schulbetrieb starten. Zwar seien einige Kinder noch länger in Quarantäne, aber der größte Teil sei wieder gesund bzw. aus der Quarantäne entlassen, so die Schulleiterin in einem Elternbrief. Abschließend wendet sie sich hier mit folgenden Worten an die Eltern und Kinder. „Nun bleibt die Hoffnung, dass unsere Schule das Schlimmste überstanden hat. Doch sollten wir weiterhin wachsam und vorsichtig sein.“

Von Edwin Sternkiker